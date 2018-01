Sci alpino, Combinata Lenzerheide 2018 – Marta Bassino torna sul podio! Superlativa seconda dietro a Holdener, out Brignone

Marta Bassino è tornata in forma nel momento più importante della stagione e, dopo la bellissima prima manche stampata in gigante a Kronplatz, conquista un eccellente secondo posto nella combinata alpina di Lenzerheide, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. A meno di tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’azzurra sta salendo in quota dopo un opaco avvio di stagione e torna tra le magnifiche tre a 10 mesi di distanza dal suo ultimo sussulto (fu terza in gigante alle Finali di Aspen nel giorno della tripletta tricolore). La 21enne, quarta al termine del SuperG sulle nevi svizzere, è stata bravissima in slalom, disciplina non prediletta: ha disputato una manche di grande sostanza che le ha permesso di sopravanzare Ana Bucik per un solo centesimo e poi ha assistito alle uscite di scena di Brignone e Mowinckel che le hanno permesso di festeggiare.

Marta Bassino conquista così il quarto podio in carriera nel massimo circuito (sempre terza nei giganti di Soelden 2016, Kronplatz 2017 e Aspen 2017). La piemontese ha pagato 1.55 di ritardo dalla svizzera Wendy Holdener, quarta anche lei in SuperG (stesso tempo di Marta) ma eccezionale slalomista che riesce a trionfare di fronte al proprio pubblico. Il terzo posto è tutto della slovena Ana Bucik (a 1.56): si tratta del primo podio in carriera per la balcanica che, partita per prima in slalom (trentesima dopo il SuperG), ha confezionato una fantastica rimonta. Lindsey Vonn, vincitrice della prova veloce, si è dovuta accontentare della quarta piazza (a 1.88) precedendo l’austriaca Ramona Siebenhofer (a 2.00), la serba Nevena Ignjatovic (a 2.06), la francese Anne-Sophie Barthet (a 2.15), la svizzera Denise Feierabend (a 2.35).

Federica Brignone era eccellente seconda dopo il SuperG, l’azzurra è partita in maniera arrembante e ha cercato di agguantare il podio ma purtroppo è uscita forzando su una quadrupla. Uscita di scena anche la quotata norvegese Ragnhild Mowinckel, niente da fare nemmeno per l’austriaca Michaela Kirchgasser, per Lara Gut (dodicesima a 3.09) e Michelle Gisin (nona a 2.38). In pista anche altre tre italiane: Nicol Delago ha concluso in 16esima posizione (a 4.02), Federica Sosio (24esima a 6.05), out Johanna Schnarf.













(foto Pier Colombo)