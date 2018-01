Sci alpinismo, Coppa del Mondo di sci alpinismo 2018: doppio podio azzurro nella vertical race di Andorra

Dopo la Cina e la Svizzera, la Coppa del Mondo di sci alpinismo 2018 ha fatto tappa sulle nevi di Font Blanca, nel Principato di Andorra. Il fine settimana di gare, tuttavia, non era iniziato nel migliore dei modi, visto che le condizioni meteorologiche hanno costretto gli organizzatori ad annullare la gara individuale prevista sabato.

Tutto regolare, invece, nella giornata di domenica, quando erano in programma le vertical race. Nel settore maschile si è imposto il tedesco Anton Palzer, capace di concludere il percorso di gara con il tempo di 27’09”, ma alle sue spalle si sono classificati due azzurri: Davide Magnini, staccato di cinque secondi e vincitore nella categoria Espoir, e Robert Antonioli, con un ritardo di dodici secondi. L’ottima prova della squadra azzurra è corroborata dal quarto posto di Michele Boscacci e dal sesto sesto del valdostano Nadir Maguet, tra i quali si è inserito lo svizzero Martin Anthamatten.

La Francia continua a dominare nel settore femminile, dove Axelle Mollaret ha tagliato traguardo in 31’37”, precedendo la svedese Emelie Forsberg di 37″ e la svizzera Victoria Kreuzer di 47″. Miglior italiana, Katia Tomatis ha terminato in quinta posizione con un ritardo di 1’22”, preceduta anche dall’altra svedese Fanny Borgström. Alba De Silvestro, undicesima, è salita sul secondo gradino del podio nella classifica Espoir.

Successi italiani anche in campo Junior, dove Andrea Prandi si è imposto in campo maschile in 30’01” davanti allo svizzero Aurélien Gay ed ai fratelli valdostani Fabien e Sébastien Guichardaz. Al femminile, invece, la russa Ekaterina Osichkina ha battuto la francese Justine Tonso e le due azzurrine Giulia Murada e Giorgia Felicetti.

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISI