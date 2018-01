Rugby, i migliori italiani della 13ma giornata del Pro14. Federico Ruzza brilla nel successo Benetton

La tredicesima giornata del Pro 14 di rugby ha visto la vittoria di Treviso in rimonta contro i Cheetahs sudafricani e la sconfitta, seppur onorevolissima, delle Zebre contro i capofila scozzesi di Glasgow. Se però l’affermazione trevigiana è per lo più firmata da giocatori stranieri, la pur buona prestazione emiliana è targata da giocatori del Bel Paese. Andiamo a scoprire gli italiani che si sono distinti sabato scorso.

Federico Ruzza (Treviso): Una meta per la gloria. La rimonta Benetton passa dalla sua marcatura, al termine di una lunghissima azione d’attacco multifase che segna il sorpasso e si rivelerà decisiva ai fini della conquista del bonus offensivo. Il migliore degli italiani di Treviso, giornata da ricordare per lui.

Tommaso D’Apice (Zebre): La meta che poteva dare il là quantomeno alla conquista del bonus offensivo porta la sua firma. Butta il cuore oltre l’ostacolo ma la difesa scozzese regge e non concede agli italiani neppure il punto di consolazione. Nel pomeriggio d’orgoglio bianconero lui risponde presente.

Maxime Mbanda (Zebre): Fulmineo in avvio di ripresa a dare una diversa connotazione ai secondi 40 minuti della squadra emiliana. Dalla sua marcatura parte la riscossa della franchigia italiana, che arriva a siglare ben tre mete alla schiacciasassi del torneo, sempre più candidata al successo finale.

Renato Giammarioli (Zebre): Leggi Zebre e sei praticamente certo di ritrovare il suo nome tra i migliori di giornata. Ancora una volta prestazione al di sopra della media, ancora una volta trascinatore dei compagni. Inizia il 2018 come aveva concluso il 2017: è lui la più piacevole sorpresa di questa stagione.

Marcello Violi (Zebre): Nel giorno in cui Carlo Canna decide di prendersi una pausa, Violi riesce a non far sentire ai compagni la sua mancanza, siglando anche un piazzato proprio nei 10′ in cui il compagno è fuori dopo la meta tecnica scozzese. Cerca fino alla fine di trovare il varco giusto per la quarta meta, ma non ci riesce.













