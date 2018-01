Rugby, Eccellenza 2018: inizia il girone di ritorno! Calvisano attende I Medicei, Rovigo ospita Reggio

La decima giornata del campionato di Eccellenza di rugby si giocherà nel prossimo fine settimana. Nel giorno dell’Epifania saranno in programma quattro gare, mentre domenica si giocherà un atipico posticipo.

Sabato 6, alle ore 15, la sfida per la testa della classifica continuerà a distanza: Calvisano attenderà I Medicei, mentre Rovigo ospiterà Reggio. Impegni sulla carta abbordabili per le prime due della classe, che non dovrebbero avere problemi a portare a casa la vittoria. Padova giocherà in casa della Lazio, mentre l’incontro dal pronostico più difficile è sicuramente quello che opporrà San Donà a Viadana.

Domenica 7, alle 14, le Fiamme Oro faranno visita a Mogliano, fanalino di coda della classifica, per puntellare la quarta posizione, che a fine stagione sarà valida per l’accesso alle semifinali Scudetto.

Questo il programma completo delle gare della decima giornata di Eccellenza:

Sabato 06.01.18 – ore 15.00

Lafert San Donà v Rugby Viadana 1970

Arb.: Matteo Liperini (Livorno)

Assistenti: Claudio Blessano (Treviso) e Ferdinando Cusano (Vicenza)

Quarto Uomo: Vittorio Favero (Treviso)

Patarò Calvisano v Toscana Aeroporti I Medicei

Arb.: Vincenzo Schipani (Benevento)

Assistenti: Simone Boaretto (Rovigo) e Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo Francesco Pulpo (Brescia)

Femi-CZ Rugby Rovigo v Conad Reggio

Arb.: Luca Trentin (Lecco)

Assistenti: Stefano Pennè (Milano) e Nicola Franzoi (Treviso)

Quarto Uomo: Massimo Brescacin (Treviso)

S.S. Lazio Rugby 1927 v Petrarca Rugby

Arb.: Federico Vedovelli (Sondrio)

Assistenti: Riccardo Angelucci (Livorno) e Antonino Nobile (Frosinone)

Quarto Uomo: Stefano Rosamilia (Roma)

Domenica 07.01.18 – ore 14.00

Rugby Mogliano v Fiamme Oro Rugby

Arb.: Andrea Piardi (Brescia)

Assistenti: Elia Rizzo (Ferrara) e Matteo Giacomini Zaniol (Treviso)

Quarto uomo: Giuliano Bellinato (Treviso)













