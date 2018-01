Rugby, Champions Cup 2018: Treviso-Bath 28-47. Benetton senza vittorie nel torneo continentale

Difese allegre e festival di punti nell’ultima giornata della Champions Cup di rugby: Treviso perde tra le mura amiche contro il Bath per 28-47 e chiude così il massimo torneo continentale senza alcuna vittoria. Quattro mete per i padroni di casa, che proprio al minuto 80 acciuffano il punto di bonus offensivo, sette per gli ospiti, che raccolgono però un’inutile successo: nell’altra sfida del girone gli Scarlets battono Tolone 30-27 ed entrambe passano a braccetto ai quarti di finale.

Nella prima frazione parte bene Treviso, che va in meta con Sperandio al 13′: trasformazione di Allan per il 7-0. Inizia qui però il monologo inglese: passano soli 3′ e Dunn schiaccia in mezzo ai pali, Burns trasforma ed è 7-7. La partita gira definitivamente al 22′: meta tecnica ospite, giallo per Gori ed il Bath prende il volo. Al 30′ va in meta Banahan, imitato al 32′ da Watson: è 7-28 e gli inglesi ottengono già il bonus offensivo. Al 40′ c’è gloria anche per Joseph, poi Burns dalla piazzola converte e manda tutti al riposo sul 7-35.

Al rientro dagli spogliatoi Treviso parte a spron battuto e va in meta due volte in quattro minuti, prima con Negri e poi con Benvenuti. Sul 21-35 la partita cala d’intensità, poi al 60′ la meta di Mercerr, ancora trasformata da Burns, fissa lo score sul 21-42. Sul finire del match i fuochi d’artificio: al 77′ va in meta Charteris, e Burns non centra i pali sporcando la media, poi all’80’ Ioane trova la quarta meta griffata Benetton, che vale un punto in classifica. Allan manda tutti a casa trasformando per il 28-47 finale.













Foto: Ettore Griffoni