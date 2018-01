Roma-Shakhtar Donetsk, ottavi Champions League 2018: quando si giocano? Programma, orari e tv di andata e ritorno. Appuntamento a febbrario

Gli ottavi di finale della Champions League 2018 si avvicinano a grandi passi e la Roma vorrà essere assoluta protagonista. I giallorossi, dopo un girone eliminatorio da favola vinto davanti a Chelsea e Atletico Madrid, sono attesi da una sfida da dentro o fuori contro lo Shakhtar Donetsk: la formazione ucraina sembra essere assolutamente alla portata dei ragazzi di Eusebio Di Francesco ma non va dimenticato che questa squadra ha sconfitto ed eliminato il Napoli nella fase a gironi.

La Roma partirà con i favori del pronostico ma dovrà stare attenta a non sottovalutare un avversario particolarmente insidioso e competitivo, in grado di mettere in difficoltà chiunque soprattutto di fronte al proprio pubblico. De Rossi e compagni vogliono farsi strada nella massima competizione europea e hanno le carte in regola per sognare sempre più in grande: l’ingresso tra le migliori 8 squadre del Vecchio Continente è assolutamente alla portata.

Roma-Shakhtar Donetsk è uno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. La sfida si giocherà in andata e ritorno, a passare il turno sarà naturalmente la formazione che segnerà il maggior numero di gol (ricordiamo che vige la regola delle reti in trasferta, in caso di parità totale al termine dei 180′ si procederà con supplementari ed eventualmente calci di rigore). I giallorossi giocheranno l’andata in trasferta al Metalist Stadium di Kharkiv nella giornata di mercoledì 21 febbraio, il ritorno tre settimane dopo (martedì 13 marzo) all’Olimpico di Roma.

Di seguito le date, il programma dettagliato e gli orari d’inizio di Roma-Shakhtar Donetsk, andata e ritorno validi per gli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Nelle prossime settimane sapremo se sarà prevista anche la trasmissione in chiaro su Canale 5.

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO:

20.45 Shakhtar Donetsk-Roma

MARTEDI’ 13 MARZO:

20.45 Roma-Shakhtar Donetsk