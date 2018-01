Rally Montecarlo 2018: programma, orari e tv. Tutti gli appuntamenti del fine settimana

Il Mondiale Rally 2018 si aprirà con il “Rallye Automobile Monte Carlo”, gara-monumento che ha luogo lungo la costa francese tra la riviera monegasca e il sudest della Francia. Quello di Montecarlo è un appuntamento storico, infatti, quest’anno si correrà la sua 86^ edizione, da giovedì 25 a domenica 28 gennaio. Nel 2017 ha trionfato nel “feudo” dei Ranieri il solito Sébastien Ogier su Ford Fiesta.

Quest’anno un percorso rinnovato in oltre il suo 50% rispetto alla stagione passata. Le grandi novità iniziano dalla sera del giovedì con il Sisteron che sarà affrontato in maniera inedita rispetto al passato con la partenza nella cittadina di Thoard. La prova misurerà 37,13 km è avrà nel passaggio del Col de Fontbelle, uno dei punti più spettacolari. Mentre la Bayons – Brèziers (km 25,49) sarà la seconda speciale della giornata. Il venerdì saranno previste tre prove da ripetersi due volte, la Vitrolles – Oze (km 26,76), la Roussieux – Eygalayes(km 33,63) e la Vaumeilh – Claret (km 15,24), modificate rispetto al 2017. Sabato in scena due speciali da ripetersi due volte Agnieres en Devoluy – Corps (km 29,33) e Saint-Lèger le Mélèzes – La Baite-Neuve (km 16,71), mentre nel percorso di ritorno verso Montecarlo si effettuerà la ripetizione della Bayons – Brèziers (km 25,49) Domenica quattro speciali “sprint” con il passaggio del Col de Turini situato nella prova La Bollène – Vèsuvie, Peira Cava (km 18,30) e la power stage La Cabanette – Col de Braus (km 13,56).

Giovedi 25 gennaio

SS1 : Thoard-Sisteron (37,13 km)

SS2 : Bayons – Bréziers (25,49 km)

Venerdì 26 gennaio

SS3 : Vitrolles – Oze (26,76 km)

SS4 : Roussieux – Eygalayes (33,63 km)

SS5 : Vaumeilh – Claret (15,24 km)

SS6 : Vitrolles – Oze 2 (26,76 km)

SS7 : Roussieux – Eygalayes 2 (33,63 km)

SS8 : Vaumeilh – Claret 2 (15,24 km)

Sabato 27 gennaio

SS9 : Agnières-en-Dévoluy – Corps (29,33 km)

SS10 : Saint-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve (16,71 km)

SS11 : Agnières-en-Dévoluy – Corps 2 (29,33 km)

SS12 : Saint-Léger-les-Mélèzes – La Bâtie-Neuve 2 (16,71 km)

SS13 : Bayons – Bréziers 2 (25,49 km)

Domenica 28 gennaio

SS14 : La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava (18,30 km)

SS15 : La Cabanette – Col de Braus (13,56 km)

SS16 : La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava 2 (18,30 km)

SS17 : La Cabanette – Col de Braus 2 (13,56 km) Power Stage

Per quanto riguarda la copertura video, invece, vi ricordiamo che Fox Sports (piattaforma Sky – canale 204) si è aggiudicata i diritti per la trasmissione del Mondiale di Rally nel biennio 2017-2018. Il canale seguirà tutte le fasi salienti delle tredici prove del campionato, attraverso anche magazine di approfondimento e highlights della giornata.













