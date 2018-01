Pecco Bagnaia pronto per il salto in MotoGP! Debutterà nel 2019 in sella alla Ducati

Oggi Francesco Bagnaia compie 21 anni e riceve uno dei regali più belli della propria vita. Pecco, infatti, gareggerà in MotoGP nel 2019 in sella alla Ducati del Team Pramac. Il mercato del Motomondiale si apre così con questa notizia alla vigilia della presentazione della Ducati di Borgo Panigale. Dopo una bella stagione in Moto2, sperando di migliorare il bel quinto posto ottenuto quest’anno con la Kalex (è salito anche cinque volte sul podio), Bagnaia avrà una grande occasione.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il contratto non è ancora stato firmato ma siamo davvero alle fasi finali. Il centauro ha già fatto visita alla sede centrale e ha incontrato Gigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti e Francesco Guidotti. Va ricordato che Bagnaia ha già guidato la Ducati durante i test di Valencia a fine 2016: completò 9 giri sulla GP14.2 del team Aspar, team con cui militava in Moto3 (due vittorie). Bagnaia potrebbe così sostituire Petrucci ma ne sapremo di più soltanto in estate, molto dipenderà anche dall’eventuale rinnovo di Andrea Dovizioso che chiede un aumento dell’ingaggio, certa invece la permanenza di Jorge Lorenzo.