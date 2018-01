Pattinaggio artistico, Europei 2018: Carolina Kostner coraggiosa, l’azzurra azzarda e sbaglia ma arriva il bronzo

L’undicesima medaglia in carriera di Carolina Kostner era già nell’aria dopo lo short program. Il largo distacco di dieci punti che separava la pattinatrice altoatesina dalla russa Maria Sotskova ha concesso alla neo medaglia di bronzo continentale di correre qualche rischio in più rispetto al solito. Il risultato di questo tentativo è stato purtroppo il peggior libero della stagione, chiuso in quarta posizione nel segmento con 125.95 punti con il decimo punteggio tecnico della gara.

Più che un rischio potremmo definirlo un vero e proprio azzardo: Kostner ha difatti provato a inserire come primo elemento, esattamente come già successo ai Campionati Nazionali di Milano, il triplo lutz, salto che nel corso della carriera le ha dato più che un problema, tanto da portarla ad abbandonarlo per un buon lasso di tempo. Anche in occasione del programma libero odierno, la pattinatrice azzurra ha nuovamente tentato l’esecuzione del suo salto-incubo per eccellenza, commettendo però una caduta. Come nel caso degli assoluti, questa tattica di gara non sembra dare dei buoni frutti anzi, sembra proprio che scombussoli totalmente quella meravigliosa architettura di gara che aveva sapientemente progettato a inizio stagione: al di là dalla combinazione triplo flip/doppio toeloop e del triplo loop, l’atleta azzurra ha chiaramente avuto un momento di smarrimento nella seconda parte del programma: a partire dal triplo toeloop eseguito solo doppio, è mancata pure l’importantissima combinazione doppio axel/euler/triplo salchow, atterrando male dal primo salto chiamato sottoruotato dal pannello. Infine l’ultimo doppio toeloop eseguito con il triplo salchow è stato giudicato come elemento invalido in quanto è stato presentato dalla pattinatrice per la terza volta, scelta non concessa dal regolamento.

La nostra stella del ghiaccio ha fatto certamente bene a tentare una nuova tattica di gara, specie con un vantaggio del genere. Quello che ci auguriamo però, ma ne siamo certi, è che Kostner a partire dal prossimo importantissimo appuntamento di PyeongChang 2018 torni alla strategia precedente con cui aveva collezionato tre risultati positivi consecutivi nelle gare del circuito Grand Prix (Rostelecom Cup, NHK Trophy e Finale). Con più elementi sicuri nel layout, la pattinatrice altoatesina potrà così davvero provare a puntare nuovamente in alto, lassù, verso l’Olimpo.