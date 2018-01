Pallanuoto femminile, Serie A1 2018: c’è il derby di Sicilia. Rapallo-Milano vale il terzo posto

Ultima giornata del girone d’andata per la Serie A1 di pallanuoto femminile: domani Catania, già Campione d’inverno, gioca a Messina in una partita sulla carta dall’esito già scritto, anche se l’exploit di Cosenza in Coppa Italia insegna che è la vasca a dare il verdetto finale, e, considerando che si tratta di un derby, questa regola assume ancor più peso. Padova, che si è riscattata travolgendo nel recupero proprio le peloritane, va a Firenze, in una gara contro la Florentia che, anche qui, appare con il destino segnato.

Più interessante la sfida tra Rapallo e Milano: considerando il turno di riposo di Roma, in palio c’è il terzo posto in solitaria (nel caso in cui le patavine non perdano in Toscana). Sarà certamente la gara più spettacolare e tirata tra quelle in programma. Il primo match a terminare sarà però quello tra Bogliasco e Cosenza, che mette punti in palio per la zona calda della classifica: c’è curiosità attorno alle calabresi dopo la vittoria in casa delle Campionesse d’Italia.





Di seguito il programma completo della nona giornata d’andata

Sabato 13 Gennaio

ore 14.00 BOGLIASCO – COSENZA

ore 15:00 FLORENTIA – PLEBISCITO PD

ore 15:00 MESSINA – CATANIA

ore 15:00 RAPALLO – MILANO













