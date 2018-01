Pallanuoto femminile, Eurolega 2018: Catania ad un passo dai quarti di finale, fuori Messina. Per Padova uno spareggio

Va in archivio anche la seconda giornata della seconda fase di Eurolega di pallanuoto femminile: Catania vince 8-3 contro le iberiche del Matarò e vede ormai i quarti di finale, Padova sommerge 19-2 Messina ed elimina le siciliane. Le patavine si giocheranno tutto nello scontro diretto contro le russe della Dinamo Uralochka.

Le etnee chiudono i conti contro le iberiche in appena due tempi: dopo i primi otto minuti le siciliane sono già avanti 3-1 grazie alla doppietta di Roberta Bianconi ed alla rete di Isabella Riccioli. La pratica viene definitivamente chiusa nella seconda frazione: doppietta di Valeria Maria Grazia Palmieri e reti di Claudia Roberta Marletta e Arianna Garibotti ed al riposo di metà gara è 7-2. Il resto della partita è puro controllo catanese: terzo parziale di 1-1 con rete di Rosaria Aiello, poi non si segna più negli ultimi 11 minuti di gara: finisce 8-3.

Difficile ormai commentare le partite delle peloritane, che da tempo giocano con sole 10 effettive in acqua: dopo le ultime imbarcate in campionato, tra cui il 17-5 del recupero del 10 gennaio proprio contro il Padova, oggi arriva un ancor più pesante 19-2. Dopo il primo tempo il punteggio recita già 8-0, poi a metà gara si arriva sul 14-1. Le patavine amministrano senza affondare più di tanto, e così il punteggio ad 8 minuti dal termine viene fissato sul 16-2. Nell’ultimo periodo c’è tempo ancora per tre reti del Padova.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook Plebiscito Padova