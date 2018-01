Pallamano, Europei 2018: la Spagna manca il primato, ne approfitta la Repubblica Ceca. I risultati di martedì 23 gennaio

Gli Europei di pallamano maschile sono entrati nella fase più calda, quando mancano appena sessanta minuti al termine dei gironi di Main Round, con il gruppo 2 che ha assistito quest’oggi all’incredibile caduta della Spagna, superata 31-26 da una strepitosa Slovenia, trascinata dalle 5 reti di Gasper Marguc, che si rilancia prepotentemente in chiave classifica. Entrare in semifinale sarà molto difficile per gli slavi, ma neanche per gli iberici, costretti a battere la Germania in quello che sembra a tutti gli effetti uno scontro da dentro o fuori.

Di questo risultato non ne ha approfittato la Macedonia, sconfitta 25-24 dalla sorprendente Repubblica Ceca, autrice di una rimonta eccezionale, dopo essere stata in svantaggio per praticamente tutta la partita. Una sfida piena di emozioni, nella quale la squadra allenata da Daniel Kubeš abbandona l’ultima piazza della graduatoria, portandosi a 4 punti, ed inserendosi nella lotta alle semifinali. Decisiva nel finale la rete di Stanislav Kasparek, unita alla parata del rigore a tempo scaduto dell’estremo difensore Tomas Mrvka sul rigore di Manaskov.

I RISULTATI DI GIORNATA

Slovenia-Spagna 31-26

Macedonia-Repubblica Ceca 24-25

CLASSIFICA

Danimarca 6

Spagna 4

Germania 4

Repubblica Ceca 4

Slovenia 3

Macedonia 3

