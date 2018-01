Pallamano, Europei 2018: definite le semifinali, eliminata la Germania. I risultati di mercoledì 24 gennaio

Si è chiusa quest’oggi la seconda fase degli Europei di pallamano maschile, quella del Main Round, che ha definito i nomi delle quattro semifinaliste, non lesinando tanto spettacolo, e qualche sorpresa. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata.

GRUPPO I: lo strapotere della Francia è risultato tangibile anche oggi, con i transalpini giustizieri della Croazia padrona di casa per -, in una gara in cui i campioni iridati sono riusciti ad eliminare dal torneo gli avversari, usciti di scena per via del ko subito dalla Svezia nella fase a gironi. Successo anche per la Bielorussia, che ha lasciato l’ultimo posto alla Serbia, dopo il successo per 32-27 nello scontro diretto, mentre alla Norvegia non è bastata la vittoria sulla Svezia con il punteggio di 28-25.

I RISULTATI DI GIORNATA

Francia-Croazia 30-27

Norvegia-Svezia 28-25

Bielorussia-Serbia 32-27

CLASSIFICA

Francia 10

Svezia 6

Croazia 6

Norvegia 6

Bielorussia 2

Serbia 0

GRUPPO II: ha chiuso a punteggio pieno la Danimarca, capace di piegare 31-20 la Macedonia, grazie anche alle 11 reti del terzino Michael Damgaard, mentre il pareggio per 26-26 contro la Slovenia ha estromesso dalle migliori quattro la Repubblica Ceca, relegata alla finale per il quinto posto. Lo spareggio per l’accesso alla fase finale è invece andato alla Spagna, che ha preso nettamente il largo nella seconda frazione sui campioni uscenti della Germana, in una sfida terminata sul 31-27.

I RISULTATI DI GIORNATA

Danimarca-Macedonia 31-20

Repubblica Ceca-Slovenia 26-26

Spagna-Germania 31-27

CLASSIFICA

Danimarca 8

Spagna 6

Repubblica Ceca 5

Germania 4

Slovenia 4

Macedonia 3

Ecco il programma delle semifinali:

Venerdì 26 gennaio:

Danimarca-Svezia

Francia-Spagna

Foto: pagina Facebook Equipes de France de Handball

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter