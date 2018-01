Pallamano, Europei 2018: la Germania sconfigge la Repubblica Ceca, vince anche la Danimarca. I risultati di venerdì 19 gennaio

Gli Europei 2018 di pallamano maschile sono ormai entrati nel vivo, con la prima giornata di gare del gruppo II del Main Round, che ha vissuto due sfide molto avvincenti in quel di Varazdin, a cominciare dal successo della Germania sulla Repubblica Ceca per 22-19. Una vittoria sofferta quella dei teutonici, in svantaggio 10-9 dopo il primo tempo, nonostante le 8 reti di Steffen Fath, per poi rimontare prepotentemente nella ripresa, grazie anche alle parate dell’estremo difensore del THW Kiel Andreas Wolff, decisivo ai fini del punteggio finale.

Tante emozioni anche tra Danimarca e Slovenia, match molto equilibrato, in cui l’ha fatta da padrona la strepitosa verve realizzativa dell’ala destra Lasse Svan Hansen, un autentico fattore con 11 gol, che hanno spinto i campioni olimpici in carica al +2 già dopo la frazione iniziale, chiusa sul 16-14. I secondi trenta minuti di gioco hanno visto invece i danesi controllare la situazione, senza mai essere raggiunti, e schierando spesso il portiere di movimento, fino al conclusivo 31-18.

I RISULTATI DI GIORNATA

Germania-Slovenia 22-19

Danimarca-Slovenia 31-28

CLASSIFICA

Germania 4

Danimarca 4

Macedonia 3

Spagna 2

Repubblica Ceca 2

Slovenia 1

Foto: pagina Facebook Mikkel Hansen