Olimpiadi Invernali, tutte le medaglie d’oro vinte dall’Italia nel bob. Quando eravamo una potenza…

Tra gli sport nei quali l’Italia deve assolutamente crescere a livello di Olimpiadi troviamo sicuramente il bob. Nelle ultime quattro edizioni dei Giochi, infatti, abbiamo conquistato appena una medaglia di bronzo (datata Torino 2006) per confermare come il settore non stia vivendo un momento troppo positivo della propria storia. Sono ben lontani la fine degli anni 90, con ottimi risultati tra Lillehammer 1994 e Nagano 1998 e, soprattutto, gli strepitosi anni 60 con Eugenio Monti a sospingere il bob italiano a vittoria in serie. Il campione nato a Dobbiaco, da solo, ha vinto sei medaglie olimpiche, equamente suddivise tra oro, argento e bronzo, e rappresenta metà del medagliere assoluto italiano nel bob. Gli atleti azzurri, infatti, hanno centrato 12 podi, con 4 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Andiamo a conoscere chi ha conquistato tali riconoscimenti, edizione per edizione.

MEDAGLIE ITALIA NEL BOB AI GIOCHI OLIMPICI:

SOCHI 2014: nessuna medaglia

VANCOUVER 2010: nessuna medaglia

TORINO 2006: arriva una splendida medaglia di bronzo della coppia composta da Gerda Weissensteiner (che aveva già vinto una medaglia d’oro nello slittino a Lillehammer 1994) e Jennifer Isacco. Le due italiane, infatti, si piazzarono alle spalle delle tedesche Sandra Kiriasis e Anja Schneiderheinze (oro) e alle statunitensi Shauna Rohbock e Valerie Fleming.

SALT LAKE CITY 2002: nessuna medaglia

NAGANO 1998: in Giappone arriva uno strepitoso oro (a pari merito) per Gunther Huber (alla seconda medaglia in carriera) e Antonio Tartaglia che chiudono con lo stesso tempo dei canadesi Pierre Lueders e David MacEachern. Terza posizione per i tedeschi Christoph Langen e Markus Zimmermann.

LILLEHAMMER 1994: terzo posto e, quindi, medaglia di bronzo per la coppia Gunther Huber e Stefano Ticci che concludono alle spalle delle due coppie svizzere Gustav Weder-Donat Acklin (oro) e Reto Gotschi-Guido Acklin (argento).

ALBERTVILLE 1992: nessuna medaglia.

CALGARY 1988: nessuna medaglia.

SARAJEVO 1984: nessuna medaglia.

LAKE PLACID 1980: nessuna medaglia.

INNSBRUCK 1976: nessuna medaglia.

SAPPORO 1972: medaglia d’argento nel Bob a 4 per il quartetto composto da Nevio De Zordo, Gianni Bonichon, Adriano Frassinelli e Corrado Dal Fabbro che si piazzò alle spalle della Svizzera e davanti alla Germania.

GRENOBLE 1968: due gare e altrettante medaglie d’oro per una edizione dei Giochi Olimpici impareggiabile per il mondo del bob italiano. Nel bob a 2 per la coppia Eugenio Monti e Luciano De Paolis che arrivano davanti (nonostante lo stesso tempo) alla coppia della Germania Ovest (Horst Floth e Pepi Bader) ed ai romeni Ion Panturu e Nicolae Neagoe. Successo, quindi, anche nel bob a 4 con ancora protagonisti Eugenio Monti e Luciano De Paolis, assieme a Roberto Zandonella e Mario Armano. Alle loro spalle Austria I e Svizzera I.

INNSBRUCK 1964: ben tre medaglie nell’edizione austriaca del Giochi Olimpici. Argento e bronzo nel bob a 2 con Sergio Zardini e Romano Bonagura (staccati di 12 centesimi dalla coppia britannica) ma davanti a Eugenio Monti e Sergio Siorpaes. Medaglia di bronzo anche nel bob a 4 con il solito Eugenio Monti coadiuvato da Sergio Siorpaes, Benito Rigoni e Gildo Siorpaes.

SQUAW VALLEY 1960: bob non presente ai Giochi Olimpici.

CORTINA D’AMPEZZO 1956: dominio azzurro in casa. Doppietta nel bob a 2 con la medaglia d’oro di Lamberto Dalla Costa e Giacomo Conti davanti al solito Eugenio Monti con Renzo Alvera. Argento anche nel bob a 4 con l’equipaggiato capeggiato da Eugenio Monti con Ulrico Girardi, Renzo Alvera e Renato Mocellini che si sono piazzati alle spalle di Svizzera I ma davanti a Stati Uniti I.

OSLO 1952: nessuna medaglia.

SANKT MORITZ 1948: nessuna medaglia.

GARMISCH-PARTENKIRCHEN 1936: nessuna medaglia.

LAKE PLACID 1932: nessuna medaglia.

SANKT MORITZ 1928: nessuna medaglia.

CHAMONIX 1924: nessuna medaglia.













Foto: Eugenio Monti