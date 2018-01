Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: il medagliere di Gracenote Sports. Germania e Norvegia dominanti, solo cinque medaglie per l’Italia

Manca un mese all’inizio dei Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018, che assegneranno centodue titoli a cinque cerchi, il numero più alto nella storia della rassegna della neve e del ghiaccio. A questo proposito, Gracenote Sports ha pubblicato i suoi classici pronostici per i podi, con relativo medagliere che vedrebbe la Germania e la Norvegia dominare lo scenario con quattordici medaglie d’oro, davanti ai dieci titoli della Francia ed ai nove degli Stati Uniti. I padroni di casa della Corea del Sud otterrebbero sette ori come il Canada, mentre l’Italia sarebbe relegata al quindicesimo posto con un oro, due argenti e due bronzi.

Nello specifico, Federico Pellegrino e Dietmar Nöckler vengono indicati come i favoriti per la sprint a coppie in tecnica libera, Michela Moioli (snowboardcross) ed Andrea Giovannini (speed skating mass start) otterrebbero il secondo posto, mentre le due medaglie di bronzo sarebbero appannaggio di Dominik Paris (discesa libera) e Dominik Fischnaller (slittino). Tuttavia, il rapporto allegato indica anche che, visto il suo alto numero di atleti competitivi in diverse discipline, è prevedibile che l’Italia ottenga un numero maggiore di podi.

Tra gli atleti di maggior successo, Gracenote Sports indica la biatleta tedesca Laura Dahlmeier (cinque ori ed un argento) ed il suo collega francese Martin Fourcade (tre ori, due argenti ed un bronzo). Tre ori vengono attribuiti anche ai fondisti norvegesi Marit Bjørgen e Martin Johnsrud Sundby, così come allo sciatore austriaco Marcel Hirscher.

# Country G S B T 1 Germany 14 12 14 40 2 Norway 14 11 13 38 3 France 10 8 6 24 4 United States 9 11 9 29 5 Canada 7 12 14 33 6 Korea 7 3 0 10 7 Austria 7 1 6 14 8 Netherlands 6 7 5 18 9 China 6 1 3 10 10 Japan 4 7 5 16 11 Czech Republic 4 2 2 8 12 Sweden 3 10 2 15 13 Switzerland 3 6 3 12 14 Australia 2 2 0 4 15 Italy 1 2 2 5 16 Poland 1 1 1 3 17 Belgium 1 0 1 2 17 Slovenia 1 0 1 2 19 Latvia 1 0 0 1 19 Liechtenstein 1 0 0 1 21 Great Britain 0 2 3 5 22 Hungary 0 1 1 2 22 Slovakia 0 1 1 2 22 Spain 0 1 1 2 25 Belarus 0 1 0 1 26 Finland 0 0 7 7 27 New Zealand 0 0 1 1 27 Ukraine 0 0 1 1

