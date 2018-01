Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario sabato 17 febbraio: programma, orari e tv. Tutte le gare e gli eventi

Sabato 17 febbraio sarà una delle giornate più ricche alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si assegneranno infatti ben 9 titoli, un tripudio di medaglie lungo tutto il giorno, l’ideale per tutti gli appassionati. L’Italia si affida soprattutto a Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini nel SuperG, ad Arianna Fontana e Martina Valcepina sui 1500m di short track e alla mass start di biathlon con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Il programma però prevede anche la spettacolare prova maschile di pattinaggio artistico, lo skeleton femminile, gli aerials, il salto con gli sci e la prestigiosa staffetta femminile di sci di fondo.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

SABATO 17 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Round robin, quinta giornata (femminile)

02.00 FREESTYLE – Slopestyle, qualificazioni (femminile)

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Singolo maschile (programma libero)

03.00 SCI ALPINO – SuperG (femminile)

04.10 HOCKEY – Canada vs Repubblica Ceca (maschile)

04.10 HOCKEY – Quarto di finale 1 (femminile)

05.00 FREESTYLE – Slopestyle, Finale (femminile)

06.05 CURLING – Round robin, sesta giornata (maschile)

08.40 HOCKEY – Corea del Sud vs Svizzera (maschile)

08.40 HOCKEY – Quarto di finale 2 (femminile)

10.30 SCI DI FONDO – Staffetta (femminile)

11.00 SHORT TRACK – 1500m, Finale (femminile)

11.00 SHORT TRACK – 1000m, Finale (maschile)

12.00 FREESTYLE – Aerials, qualificazioni (maschile)

12.05 CURLING – Round robin, sesta giornata (femminile)

12.15 BIATHLON – Mass start (femminile)

12.20 SKELETON – Terza e quarta manche (femminile)

13.10 HOCKEY – Russia vs USA (maschile)

13.10 HOCKEY – Slovenia vs Slovacchia (maschile)

13.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino HS 140, Finale (maschile)