Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario mercoledì 21 febbraio: programma, orari e tv. Tutte le gare e gli eventi

Mercoledì 21 febbraio si presenta come una delle giornata più calde alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegneranno ben sette titoli e l’Italia si gioca tantissimo: la discesa femminile con Sofia Goggia e compagne, la team sprint di sci di fondo con Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler, le staffette di speed skating. Spazio anche al freestyle e al bob.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di mercoledì 21 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Round robin, undicesima giornata (femminile)

01.30 SNOWBOARD – Big Air, qualificazioni (maschile)

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Individuale femminile (programma corto)

03.00 SCI ALPINO – Discesa libera (femminile)

03.30 FREESTYLE – Ski Cross, qualificazioni (maschile)

04.10 HOCKEY – Quarto di finale 1 (maschile)

05.15 FREESTYLE – Ski Cross, Finali (maschile)

06.05 CURLING – Round robin, dodicesima giornata (maschile)

08.40 HOCKEY – Quarto di finale 2 (maschile)

08.40 HOCKEY – Finale per il bronzo (femminile)

09.00 SCI DI FONDO – Team sprint t.l. (maschile)

09.00 SCI DI FONDO – Team sprint t.l. (femminile)

12.00 SPEED SKATING – Staffetta, Finali (maschile)

12.00 SPEED SKATING – Staffetta, Finali (femminile)

12.05 CURLING – Round robin, dodicesima giornata (femminile)

12.40 BOB – Bob a 2, terza e quarta manche (femminile)

13.10 HOCKEY – Quarto di finale 3 (maschile)

13.10 HOCKEY – Quarto di finale 4 (maschile)