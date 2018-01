Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario martedì 20 febbraio: programma, orari e tv. Tutte le gare e gli eventi

Ci avviciniamo verso la fase finale delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Martedì 20 febbraio verranno assegnati cinque titoli e l’Italia si aggrappa alla staffetta femminile di short track con Arianna Fontana ma anche alla staffetta mista di biathlon che ci regalò il bronzo quattro anni fa, sperando in gradite sorprese da Cappellini/Lanotte nella danza e da Alessandro Pittin nella combinata nordica.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di martedì 20 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Round robin, decima giornata (maschile)

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Danza (programma libero)

02.30 FREESTYLE – Halfpipe, Finale (femminile)

04.10 HOCKEY – Playoff 1 (maschile)

05.00 FREESTYLE – Halfpipe, qualificazioni (maschile)

06.05 CURLING – Round robin, decima giornata (femminile)

08.40 HOCKEY – Playoff 2 (maschile)

11.00 SHORT TRACK – 1000m, qualificazioni (femminile)

11.00 SHORT TRACK – 500m, qualificazioni (maschile)

11.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino HS 140

12.05 CURLING – Round robin, undicesima giornata (maschile)

12.15 BIATHLON – Staffetta (mista)

12.50 BOB – Bob a 2, prima e seconda manche (femminile)

13.00 SHORT TRACK – Staffetta, Finale (femminile)

13.10 HOCKEY – Playoff 3 (maschile)

13.10 HOCKEY – Playoff 4 (maschile)

13.45 COMBINATA NORDICA – 10km