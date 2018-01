Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario giovedì 22 febbraio: programma, orari e tv. Tutte le gare e gli eventi

Giovedì 22 febbraio letteralmente infuocato alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 visto che si assegneranno ben otto titoli. L’Italia punta quasi tutto sulla staffetta femminile di biathlon e sui 1000m di short track con Arianna Fontana e Martina Valcepina, ma imperdibile anche lo slalom maschile e la finale per l’oro di hockey ghiaccio femminile. Lo short track assegnerà altri due ori al maschile.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di giovedì 22 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Spareggi (maschile e femminile)

02.15 SCI ALPINO – Slalom, prima manche (maschile)

03.30 FREESTYLE – Halfpipe, Finale (maschile)

04.00 SNOWBOARD – Parallelo Gigante, qualificazioni (maschile e femminile)

05.10 HOCKEY – Finale per l’oro (femminile)

05.45 SCI ALPINO – Slalom, seconda manche (maschile)

08.30 COMBINATA NORDICA – Prova a squadre (trampolino HS 140)

11.00 SHORT TRACK – 500m, Finale (maschile)

11.00 SHORT TRACK – 1000m, Finale (femminile)

11.00 SHORT TRACK – Staffetta, Finale (maschile)

11.20 COMBINATA NORDICA – Prova a squadre (4x5km)

12.05 CURLING – Semifinali (maschile)

12.15 BIATHLON – Staffetta (femminile)