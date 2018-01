Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Calendario domenica 18 febbraio: programma, orari e tv. Tutte le gare e gli eventi

Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 arrivano al giro di boa: domenica 18 febbraio rappresenta la conclusione della prima settimana di gare, si assegnano sei titoli e l’Italia vuole essere protagonista. Occhi puntati sul gigante maschile di sci alpino e sulla staffetta maschile di sci di fondo, la mass start maschile di biathlon può rappresentare una bella sorpresa.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

DOMENICA 18 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Round robin, settima giornata (maschile)

02.00 FREESTYLE – Slopestyle, qualificazioni (maschile)

02.15 SCI ALPINO – Gigante, prima manche (maschile)

04.10 HOCKEY – Germania vs Norvegia (maschile)

04.10 HOCKEY – Quarto di finale 3 (femminile)

05.15 FREESTYLE – Slopestyle, Finale (maschile)

05.45 SCI ALPINO – Gigante, seconda manche (maschile)

06.05 CURLING – Round robin, settima giornata (femminile)

07.15 SCI DI FONDO – Staffetta (maschile)

08.40 HOCKEY – Repubblica Ceca vs Svizzera (maschile)

08.40 HOCKEY – Quarto di finale 4 (femminile)

12.00 SPEED SKATING – Staffetta, qualificazione (maschile)

12.00 SPEED SKATING – 500m (femminile)

12.00 FREESTYLE – Aerials, Finale (maschile)

12.05 BOB – Bob a 2, prima e seconda manche (maschile)

12.05 CURLING – Round robin, ottava giornata (maschile)

12.15 BIATHLON – Mass start (maschile)

13.10 HOCKEY – Canada vs Corea del Sud (maschile)

13.10 HOCKEY – Svezia vs Finlandia (maschile)