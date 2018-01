Noriaki Kasai nella leggenda: parteciperà all’ottava Olimpiade, record assoluto per le Invernali. Che mito a 45 anni

Noriaki Kasai è pronto per entrare nella leggenda dello sport! Il 45enne giapponese, infatti, parteciperà alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in programma dal 9 al 25 febbraio. Il celeberrimo saltatore prenderà parte ai Giochi per l’ottava volta in carriera e sarà il primo nella storia a riuscirci nell’edizione riservata a neve e ghiaccio: altri 10 atleti, infatti, si sono spinti fino a questo traguardo ma tutti nell’edizione estiva.

Kasai debuttò ad Albertville 1992 e da quel momento non ha mai saltato una rassegna a cinque cerchi, tra un mese staccherà Albert Demchenko e Armin Zoeggeler che si sono “limitati” a sette partecipazione. In oltre 25 anni di carriera, il Kamikaze ha vinto tre medaglie alle Olimpiadi: a Lillehammer 1994 nella prova a squadre, a Sochi 2014 l’argento individuale dal grande trampolino e il bronzo a squadre (più vecchio medagliato di tutti i tempi).