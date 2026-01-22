Kazuyoshi Miura ‘mentore’ di Noriari Kasai. Il calciatore, ancora attivo a 59 anni, spinge l’eterno giapponese a proseguire!

La partecipazione di Noriaki Kasai alla tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci di Sapporo, disputatasi settimana scorsa, non è stata particolarmente produttiva. Il cinquantatreenne giapponese è stato eliminato in qualificazione sia in vista della gara di sabato che in quella di domenica. Cionondimeno, non demorde e ha dichiarato di non volersi porre alcun limite.

“Sono deluso, perché il mio rendimento non è stato all’altezza delle aspettative. Il mio livello può essere migliore di quello espresso a Sapporo e lavorerò per migliorare. Sapendo di non poter partecipare alle Olimpiadi 2026, comincio a guardare a quelle del 2030. I Giochi delle Alpi francesi diventeranno uno stimolo a proseguire. La verità è che ormai sono curioso di sapere fin dove posso spingermi”.

Ovviamente, Kasai è conscio della situazione. Non diventerà più giovane e il suo organismo è destinato, come tutti, a deperire. Tuttavia, ha voluto indicare uno sprone e un punto di riferimento che lo spingono a proseguire. Il calciatore Kazuyoshi Miura, vecchia conoscenza del campionato italiano, essendo stato il primo nipponico a giocare in Serie A nel lontano 1994-95, quando vestì la maglia del Genoa. “Se lui gioca ancora a calcio ad alto livello, allora io posso fare altrettanto nel salto con gli sci” ha chiosato Kasai.

Miura, in effetti, a febbraio compirà 59 anni ed è tutt’ora in attività. È tesserato per il Yomohama FC, squadra nella quale ha militato attivamente sino al 2021, anno al quale risale la sua ultima presenza nella J1 League, la massima serie del calcio nipponico. Da quel momento, il suo club ha cominciato a girarlo in prestito ad altre società.

Per il 2026, King Kazu è stato prestato al Fukushima United, squadra impegnata nella J3 League, l’equivalente giapponese della Serie C. Si tratta, comunque, di un campionato professionistico a tutti gli effetti.

Kasai è ancora lontano dalla cinquantanovesima candelina, la spegnerà nel 2031. Se vorrà far meglio del suo punto di riferimento, dovrà puntare a un’altra edizione olimpica, quella del 2034; e conoscendolo, non è escluso ci provi. Dopotutto, se è curioso di sapere dove può spingersi, non pone limiti alla carriera!