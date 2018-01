MotoGP, parla Danilo Petrucci: “Marquez ha qualcosa in più rispetto agli altri”

Dopo aver battagliato contro Valentino Rossi e l’iberico Marc Márquez nel 2017, l’italiano Danilo Petrucci affronterà il 2018 con l’entusiasmo e la fiducia di chi non ha nulla da perdere, anche se l’ingaggio dell’azzurro non è al pari dei mostri sacri di questo sport. Infatti il pilota ha detto al sito spagnolo Marca.com: “Mi piace davvero battere chi guadagna più di me: se vinco sono più felice perché ho lasciato indietro tutti gli avversari”.

Petrucci, riporta Marca, è più soddisfatto di finire davanti a Marquez che di precedere Rossi: “Preferisco battere Márquez perché siamo quasi coetanei, e penso che sarà uno di quei piloti che a lungo gareggeranno con me, mentre Valentino si ritirerà presto. Márquez monopolizzerà il campionato nei prossimi anni“.

L’italiano crede che la Yamaha con Valentino Rossi e Maverick Viñales sia una formazione potente, ma nonostante ciò non ha dubbi nel dire che il pilota spagnolo sia in grado di sopperire col talento ai possibili deficit della Honda: “Márquez ha qualcosa in più del resto del gruppo come pilota“.













