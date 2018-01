MotoGP, Loris Capirossi: “Sarà un super anno, Ducati molto competitiva, Valentino Rossi lotterà come al solito”

Prima di vedere le moto in pista e quel che sarà il Mondiale MotoGP 2018, è tempo di previsioni. Non si sottrae Loris Capirossi, entrato a far parte della Direzione Gara come rappresentante della Dorna l’anno scorso, ex alfiere della Ducati nella classe regina e tre volte campione del mondo (due titoli nella classe 125cc nel 1990 e nel 1991 ed un titolo nella classe 250cc nel 1998).

Capirossi prevede una stagione ancor più combattuta di quella dell’anno scorso, immaginando una reazione della Yamaha e di Valentino Rossi, reduci da un’annata deludente: “Penso che anche il 2018 sarà un super anno, il 2017 è stato entusiasmante con gare molto belle e combattute. Si partirà fra poco con i primi test a Sepang, speriamo nella riconferma della Ducati, Lorenzo sarà sicuramente molto più competitivo, conosce meglio la moto e poi c’è sempre Valentino Rossi che è un combattente, è sulla soglia dei 39 anni ma ha ancora tantissima voglia. Penso che sarà ancora un bel campionato”, le parole del’ex centauro ospite dello stand “Superbike” a Firenze (fonte Gazzetta dello Sport)

Entrando più nello specifico, “Capirex” loda quanto fatto dalla Rossa l’anno scorso, sottolineando il grande lavoro di Andrea Dovizioso e dei tecnici di Borgo Panigale: “L’anno scorso Dovizioso ha fatto un campionato strepitoso, è stato bravissimo, mentre Lorenzo dovrà dimostrare di essere competitivo almeno come lo è stato il compagno di team l’anno scorso. Secondo me la Ducati ha un pacchetto molto competitivo, la moto sta funzionando davvero molto bene, quindi anche lo spagnolo potrà essere un protagonista, perché nessuno mette in dubbio il talento di Lorenzo”.

Non poteva mancare poi un parere su Rossi, desideroso di riscatto in questo 2018: “Valentino non deve dimostrare niente a nessuno, tutti conosciamo il suo talento. L’anno scorso ha avuto un po’ di sfortuna con l’infortunio prima del Mugello e poi quello più grave prima di Misano. Quest’anno dovrà partire nel modo migliore, sappiamo che è senz’altro veloce però combattere con ragazzi che hanno magari 15-16 anni meno di te non è mai facile. Lui, però, ha ancora voglia, ha grandi stimoli e credo potrà essere ancora protagonista. Speriamo che anche la Yahama lo aiuti perché l’anno scorso la moto è stata competitiva all’inizio e poi si è un po’ persa durante la stagione”.

E poi sulla situazione del movimento italiano, alle spalle del 9 volte campione del mondo di Tavullia: “Adesso devo dire che l’Italia sta sfornando tanti giovani nuovi, l’accademia di Valentino (Rossi ndr.) sta portando tanti ragazzi che stanno crescendo molto, Morbidelli, che ha vinto il Mondiale l’anno scorso, in primis. Però è ancora presto per pensare al suo successore, trovare un personaggio come è stato e come è Valentino non è facile”.













Foto: Lorenzo Di Cola