MotoGP, Andrea Iannone: “2017 difficile, dalla Ducati al 18^ posto. Ma con Belen Rodriguez…”. Com’è nata la storia d’amore e i retroscena

Andrea Iannone, insieme alla fidanzata Belen Rodriguez con cui c’è grande feeling nonostante le voci emerse qualche mese fa su una possibile rottura, ha rilasciato un’intervista a Riders Magazine. Il pilota della Suzuki si è raccontato a 360° e ha rivissuto il suo difficile 2017 caratterizzato da prestazioni sottotono in pista: “Non è stato facile accettare la situazione in cui mi sono trovato dopo gli ultimi due anni in MotoGP. Dall’essere pilota ufficiale Ducati, sempre nelle prime posizioni, ad arrivare diciottesimo, è stata una roba inaspettata, ero impreparato, ho preso una botta di quelle dure… C’erano giorni in cui non riuscivo proprio a parlare, non pensavo altro che a quello, vedevo tutto nero. Capito? Ma poi pensavo: ho 28 anni, posso svegliarmi la mattina ed esaudire ogni mio desiderio, che sia comprarmi una macchina, una moto, o scomparire senza dirlo a nessuno. Quindi che motivo ho io di essere infelice, triste, per cosa? Che diritto ho di lamentarmi? E mi ripetevo che avevo il dovere di continuare a dare il massimo, nonostante le difficoltà“.

La coppia ha parlato della propria relazione e sono emersi alcuni nuovi dettagli. Andrea e Belen hanno rivelato anche com’è nata la storia che va avanti da oltre un anno. La Rodriguez ha dichiarato “Lui non ha mai mollato, mai. Quando è iniziata la nostra storia, vivevo un periodo complesso e lui ha avuto i coglioni di entrare nella mia vita e sapere quando esserci e quando aspettare. Più di una volta ho pensato che se ne sarebbe andato. Invece da quando mi ha conosciuta è sempre rimasto lì”. E infatti Andrea risponde: “Io la vedevo e stavo bene, bastava che la vedessi ridere e stavo bene”.

A raccontare della scintilla è lo stesso Dovizioso: “Il fratello una volta mi ha invitato al suo compleanno, avevamo degli amici comuni, non me la sono andata a cercare. Però la prima volta che l’ho vista e che c’ho parlato sono impazzito, mi ha colpito la sua fragilità, la sua umanità. Una sera del 2014 io ero al Principe di Savoia con un mio amico, era uscita ‘sta intervista su Chi dove dicevano che a me piaceva Belen più della mia moto. Quella sera un amico del mio amico mi riconosce e mi fa: oh ma lo sai che io ho il numero di Belen? Gli ho detto: non me lo dare, non lo voglio. Alla fine andiamo a casa mia e questo qui si mette a gridare il numero. Io a quel punto me lo sono segnato subito. La mattina mi svegliavo e pensavo: le mando il messaggio o no? Glielo mando o no? Glielo ho mandato“. E Belen dettaglia: “Io credevo fosse il solito ammiratore, ero sposata, l’ho ringraziato ma poi è finita lì. Due, tre anni dopo, quando mio fratello gli ha dato il mio nuovo numero e io l’avevo già conosciuto di persona, col primo messaggio che mi ha mandato è riapparso anche quello che mi aveva scritto nel 2014. La cosa bella è che quel messaggio me lo ricordavo, io che non mi ricordo mai niente“.