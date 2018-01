MotoGP, Andrea Dovizioso: “Il feeling di oggi era ancor meglio di ieri, dobbiamo però continuare a lavorare”

Ottavo al termine della seconda giornata di test a Sepang (Malesia), Andrea Dovizioso è comunque soddisfatto delle risposte ricevute dalla propria Ducati. Il forlivese non ha girato con la gomma “da tempo”, diversamente dai propri rivali, concentrandosi esclusivamente sul lavoro di messa a punto della GP18.

“E’ molto positivo quello che stiamo provando e il feeling che avevamo oggi – ha sottolineato il centauro italiano, nelle dichiarazioni riportate da it.motorsport.com – “Siamo andati molto bene nel momento più caldo e riusciti a girare da mezzogiorno alle 14:30. Oggi mi sono sentito anche meglio sulla nuova moto rispetto a ieri. Abbiamo fatto altre prove comparative tra il vecchio ed il nuovo modello e confermo le cose positive che avevo percepito ieri comprendendo qualcosa di più riguardo alcuni dettagli”.

Il “Dovi” però preferisce restare con i piedi per terra affermando che: “Siamo riusciti a migliorare rispetto all’anno scorso, ma ancora non abbiamo avuto il tempo di lavorare su tutti i particolari. Dobbiamo capire quanto margine c’è e se ne abbiamo. Il feeling sull’anteriore è migliore rispetto al 2017 ma certi limiti che avevamo riscontrato nella stagione passata sono ancora da risolvere. Dobbiamo cercare di fare meglio nei punti che, in alcune gare, ci hanno costretto a fermarci in sesta o settima posizione“, ha sottolineato il ducatista, riferendosi alle annose criticità nella velocità di percorrenza in curva della Rossa.













Foto: Lorenzo Di Cola