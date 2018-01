MotoGP 2018, test Sepang. Marc Marquez: “Molto soddisfatto, sto bene in moto, ottimi i long-run. Aerodinamica da valutare”

Ottima giornata di test per Marc Marquez che ha tratto delle buone indicazioni dalla sua Honda sul tracciato di Sepang dove oggi le MotoGP hanno disputato l’ultima sessione dei primi test stagionali.

Il Campione del Mondo è sembrato particolarmente raggiante: “Oggi sono soddisfatto, perché abbiamo lavorato duramente e bene. Abbiamo anche fatto un long-run di 15 giri verso le tre, quando la temperatura in pista era molto elevata e il nostro ritmo è stato buono. Nel pomeriggio abbiamo continuato a provare cose diverse e alla fine non ho fatto un Time Attack, ma mi sono sentito molto bene in moto. Dobbiamo controllare meglio la nuova aerodinamica su un altro circuito, perché vogliamo fare la scelta giusta. D’altra parte, penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro sul motore, anche se non siamo ancora al 100% con il setup. In generale, penso che Dani (Pedrosa, ndr) e Cal (Crutchlow, ndr) abbiano lavorato in modo leggermente diverso dal mio e grazie a questo abbiamo raccolto molte informazioni utili per la Honda per preparare una buona base“.













FOTOCATTAGNI