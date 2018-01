MotoGP 2018, test Sepang. Jorge Lorenzo: “La Ducati è un capolavoro. Sto capendo come ottenere il massimo”

Jorge Lorenzo è stato letteralmente scatenato nell’ultima giornata di test a Sepang: lo spagnolo ha realizzato il nuovo record della pista (1:58.830) e può lasciare soddisfatto la Malesia, avvicinandosi in maniera convinta al Mondiale di MotoGP 2018. Queste le dichiarazioni che l’iberico ha rilasciato al termine dei test:

“Questo tempo sul giro dimostra che la nostra nuova moto funziona, mi dà un buon feeling. La Ducati è stata migliorata in molte aree, ora si adatta meglio al mio stile di guida, posso beneficiare dei miei punti di forza. Iniziamo a capire come ottenere il massimo da questa moto. C’è ancora spazio per miglioramenti. La nuova Ducati si avvicina a quella dei miei desideri, ma ci si sforza sempre di migliorare la moto in collaborazione con gli ingegneri. Ma sono orgoglioso del nostro team, hanno fatto un ottimo lavoro da Valencia. Gigi Dall’Igna e la sua troupe meritano il nostro rispetto. Ma il lavoro non finisce mai. Non sarò mai in grado di guidare la Ducati nello stesso modo in cui ho fatto con la mia moto precedente. Perché queste sono due moto completamente diverse. Puoi sentirlo con il motore, lo puoi percepire con il telaio. Anche le gomme stanno cambiando. Sono più forte in alcune aree con la Ducati, in altre zone sono andato meglio con l’altra. In ogni caso sono andato più veloce oggi di quanto abbia mai fatto con la Yamaha. È qualcosa di cui essere orgogliosi”.