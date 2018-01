LIVE Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen 2018 in DIRETTA: Kamil Stoch a un passo dal Grande Slam. Sven Hannawald trema…

Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018 a Bischofshofen, in Austria. Si conclude dunque quest’oggi, come da tradizione nel giorno dell’Epifania, la 66esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che entreranno stabilendo i migliori punteggi tra gli sconfitti. La seconda serie si disputerà con l’inversione dei migliori trenta della prima.

Tutti gli occhi sono puntati sul polacco Kamil Stoch che potrebbe diventare leggenda se dovesse vincere anche la quarta tappa della Tournée. Un solo uomo, finora, è riuscito a fare il Grande Slam nella stessa stagione: il tedesco Sven Hannawald che vinse tutte e quattro le tappe nel 2002. Le condizioni perchè Stoch entri nella storia di questo sport ci sono tutte, visto il dominio del polacco fino a questo momento (ha vinto tutte le serie delle tre tappe precedenti) ma nel salto, si sa, le incognite sono dietro l’angolo. Ne sa qualcosa Richard Freitag che a Innsbruck è caduto dopo essere atterrato lontanissimo nella prima serie ed ha dovuto alzare bandiera bianca, abbandonando la Tournèe, con un pensiero rivolto soprattutto ai Giochi Olimpici. Forse solo il ritrovato Tande, secondo a Innsbruck, potrebbe insidiare la prima piazza di uno Stoch che dovesse saltare in condizioni di vento normale. Per quello che si è visto finora nessuno degli altri rivali, compresi Wellinger, Junshiro Kobayashi, rispettivamente secondo e terzo al momento nella Tournée, sembrano poter avere la capacità di impensierire questo Stoch. Non ci resta che vivere tutto d’un fiato questo grande evento, che vedrà al via anche due azzurri, che ieri si sono ben comportati in qualificazione: Sebastian Colloredo che se la vedrà con l’austriaco Huber ed ha buone possibilità di entrare nei 30 e Alex Insam che invece, affronterà uno Stefan Hula che aveva iniziato molto bene la Tournée con un bel quinto posto a Oberstdorf ma poi si è un po’ perso per strada ma resta il favorito dell’head to head con l’azzurro..

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018 a Bischofshofen, in Austria: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17. Buon divertimento a tutti.













