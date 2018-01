LIVE Tour de Ski 2018, terza tappa in DIRETTA: Oestberg si conferma. Che rimonta Brocard! azzurri per recuperare posizioni nell’inseguimento a skating

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Tour de Ski 2018 di sci di fondo. A Lenzerheide (Svizzera) il nuovo anno presenta la terza tappa del prestigioso circuito: dopo la 15km a tecnica classica con partenze a intervalli per gli uomini e la 10km con la stessa modalità al femminile, oggi è il giorno degli inseguimenti sulle stesse distanze di ieri a tecnica libera. Le certezze delle prime due giornate potrebbero essere rivoluzionate dai grandi specialisti dello skating e si preannuncia grande spettacolo, soprattutto al maschile dove l’incertezza regna sovrana e c’è anche un candidato azzurro per la zona podio: Francesco De Fabiani che oggi deve superarsi nella tecnica che ama di meno. Attenzione però alle rimonte da lontano. Al via ci sarà anche Federico Pellegrino dopo il buon secondo posto ottenuto sabato. Tra le donne Weng e Oestberg sono già una spanna sopra a tutte ma Bjornsen, Niskanen e qualche possibile sorpresa da dietro cercheranno di rendere la vita dura alle due norvegesi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Tour de Ski 2018 di sci di fondo: spazio alla 10 km femminile e alla 15 km maschile a tecnica libera. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 11 con le donne, poi alle 13 toccherà agli uomini. Buon divertimento a tutti.













11.34: appuntamento alle 13 per la gara maschile che si preannuncia molto spettacolare!

11.33: si dilatano dunque le distanze fra le prime due della classe, Oestberg e Weng, sempre più destinate a giocarsi la vittoria finale, e le inseguitrici, guidate dalla statunitense Diggins, destinate a lottare per il terzo posto

11.32: non una gran prova, invece, di Giulia Stuerz che chiude 55ma a 6’34”, perdendo altri 2 minuti e mezzo dalle prime

11.31: Lucia Scardoni è 37ma a 4’30”. Discreta anche la sua prova a skating, con 1′, poco più perso da Oestberg

11.30: che brava Elisa Brocard!!!!! E’ 22ma a 3’36”, ha perso pochissimo dalle norvegesi e ha fatto meglio di gran parte delle atlete che l’hanno preceduta. Potrebbe essere fra le prime dieci della frazione a tecnica libera. Finalmente un lampo dalla squadra azzurra!!!

11.28: Jacobsen è settima a 1’59”, poi Fessel, Novakova, Ringwald, Sedova, Stadlober, Haag

11.28: Diggins chiude al terzo posto a 1’16”, nel finale Parmakoski raggiunge e supera Bjornsen. 1’45” per la finlandese, 1’46” per la statunitense, sesta Niskanen a 1’46″6

11.27: Oestberg vince la pursuit!!! Weng è seconda a 27″8

11.25: Diggins è terza 1’15”. Perde tanto in questa fase la statunitense, Bjornsen è quarta a 1’47”

11.24: al km 8.9 Oestberg davanti, Weng non recupera terreno ed è seconda a 27″

11.23: a 2’15” Fessel, Jacobsen, Von Siebenthal, Haag, Novakova, Ringwald, Stadlober e Boehler. Salta Nepryaeva

11.22: Bjornsen quarta a 1’38”, Niskanen e Parmakoski a 1’51”

11.21: al km 7.6 invariate le distanze. Oestberg prima, seconda a 24″ Weng, terza Diggins a 1’02”

11.20: al km 5.6 grande rimonta di Brocard che è 24ma a 3’16”, Scardoni è 36ma a 3’50”

11.19: Bjornsen quarta a 1’34”, Parmakoski e Niskanen a 1’45”

11.19: Diggins mantiene le distanze a 1′

11.18: al km 6.6 torna a guadagnare Oestberg che ha 24″6 di vantaggio su Weng

11.18: Parmakoski e Niskanen hanno saltato Nepryaeva e ora sono a 1’44”, la russa a 2’04”, il gruppo Jacobsen a 2’11”

11.17: terzo posto per Diggins sempre a 1’01”, Bjornsen quarta 1’33”

11.15: al km 5.6 Oestberg mantiene 23″ di vantaggio su Weng, la cui azione in questa fase si è fatta meno brillante

11.14: bene Brocard che è 29ma a 3’06” al km 3.3. Non ha perso nulla

11.13: Bjornsen quarta a 1’25”, Nepryaeva a 1’41”, poi Niskanen e Parmakoski a 1’46”, il gruppo di Jacobsen a 2’01”

11.12: al km 4.3 scende a 24″ il vantaggio di Oestberg su Weng, Diggins torna a 1’01”

11.11: Bjornsen a 1’22”, Nepryaeva a 1’27”, Parmakoski e Niskanen a 1’44”, il gruppo a 1’56”

11.10: primo passaggio allo stadio (3.3 km) Oestberg ha 27″ di vantaggio su Weng e 59″ su Diggins

11.09: Bjornsen (1’24”) prova a scrollarsi di dosso Nepryaeva (1’27”), poi Parmakoski e Nisklanen a 1’46”, Jacobsen, Fessel, Caldwell e Boehler a 1’51”

11.08: va forte anche Diggins a 1’01”

11.07: Oestberg al km 2.3 ha un vantaggio di 28″ su Weng che ha iniziato la rimonta

11.06: Scardoni 34ma a 3’36”, Stuerz a 3’54”

11.05: al km Brocard a 3’06” è 35ma

11.05: si è creato un gruppone a circa 2′

11.04: Diggins a 1’05”, Bjornsen e Nepryaeva a 1’17”

11.03: Oestberg ha 35″ di vantaggio su Wneg

11.02: primo rilevamento dopo 1 km di gara

11.01: inizia anche la gara di Diggins, Bjornsen e Nepryaeva

11.01: prende il via Weng

11.00: partita Oestberg!

10.56: completano la “top ten” delle partenze Niskanen e Caldwell (1’32”), Parmakoski (1’35”), Haag (1’50”), Von Siebenthal (1’53”). Attenzione alle tedesche Ringwald e Fessel e ad Astrid Jacobsen che partono poco più indietro e potrebbero dire la loro in skating

10.53: indietro le azzurre: Brocard parte per 34ma a 3’04”, Scardoni per 44ma a 3’27”, Stuerz 51ma a 3’47”. Si attende una prova d’orgoglio dalle ragazze, che possono recuperare qualche posizione

10.47: il “trenino” delle inseguitrici sarà formato da due statunitensi, Diggins (1’05”) e Bjornsen (1’15”), poi Nepryaeva (1’17”)

10.43: a fare da lepre sarà la norvegese Oestberg, che ieri ha disputato una gara impeccabile a tecnica classica. La prima delle inseguitrici è la norvegese Heidi Weng, detentrice della coppa del mondo che partirà 33″ dopo la Oestberg

10.40: buongiorno e buon 2018 agli appassionati di sci di fondo. Tra poco meno di 20′ prende il via la terza tappa del Tour de Ski con la 10 km a inseguimento a tecnica libera femminile

