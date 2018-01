LIVE Tour de Ski 2018, sprint Oberstdorf in DIRETTA: Federico Pellegrino ci riprova in tecnica classica

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Tour de Ski 2018 di sci di fondo: spazio alle prove sprint a tecnica classica. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.20 con le qualificazioni per uomini e donne, mentre la fase finale scatterà alle ore 14.50. Buon divertimento!













12.58 PRonti Ustiugov e Manificat, poi sarà la volta di Pellegrino

12.57 Scattati anche Halfvarsson e Melnichenko, ora tocca a Iversen, Bjornsen e Holund

12.56 Partono mano a mano tutti i protagonisti.. ora tocca ad Harvey e Larkov

12.55 SCATTANO LE QUALIFICAZIONI DELLA SPRINT UOMINI! Partito Salvadori!

12.53 Due minuti alla partenza. Salvadori è pronto al via.

12.50 Cinque minuti al via! Giandomenico Salvadori sarà il primo a scattare!

12.47 Vedremo se gli italiani saranno trascinati da Federico Pellegrino e saranno in grado di centrare la qualificazione nei trenta

12.43 Pettorali: 7 Harvey (CAN), 13 Holund (NOR), 16 Niskanen (FIN), 17 Ustiugov (RUS), 21 Cologna (SVI), 24 Pellegrino

12.42 Primo a partire il nostro Salvadori, poi Chervotnik, Dyrhaug, Parisse e Musgrave

12.41 A questo punto si chiudono le qualificazioni donne, alle 12.55 toccherà agli uomini!

12.40 Subiscono il taglio Sedova 31esima, Scardoni 35esima, Bjornsen 37esima, Stuerz 40esima

12.39 Undicesima Niskanen, poi Faehndrich 15esima, Brocard 20esima, Oestberg 22esima, Tiril Weng 23esima, Stadlober 24esima, Nepryaeva 27esima. Chiude le trenta la tedesca Gimmler a 16.67

12.37 Miglior tempo assoluto di Maiken Caspersen Falla in 2:35.56, Diggins rimane a 2.55, quindi Ringwald a 5.80, Eide a 6.50, Settlin a 6.76, Lampic a 6.78, van der Graaff a 7.36, quindi Hiedi Weng, Sargent, Nordstroem nelle prime dieci

12.36 Elisa Brocard, dunque, si qualifica nelle trenta! Out le altre due italiane

12.35 All’arrivo ancora davanti Falla, poi Diggins, Ringwald, Eide, Settlin, Lampic, van der Graaff, Lucia Scardoni è già 35esima, Giulia Stuerz 39esima..

12.34 Ai 650 metri: Falla, Diggins, Weng Heidi, Eide, Faehndrich, Lampic, SArgent, Weng Tiril, Niskanen

12.33 Elisa Brocard tiene con i denti la ventesima posizione finale, rischiano Stadlober, Nepryaeva e Parmakoski! Già fuori Sedova e Bjornsen!

12.33 Lucia Scardoni è solo trentunesima ai 650 metri, mentre Sophie Caldwell non è partita

12.32 Tanta Norvegia ai 650 metri con Falla prima, Heidi Weng terza, Eide quarta e Tiril Weng ottava

12.31 Aggiornamento all’arrivo: prima Falla in 2:35.56, poi Diggins a 2.55, Ringwald, Eide, Settlin a 6.76, Lampic, van der Graaff

12.30 Oestberg chiude la prova ed è quindicesima a 13.86 secondi, peggio di lei Stadlober e Nepryaeva

12.30 Aggiornamento ai 650 metri: Falla, poi Diggins, Weng, Faeehndrich, Lampic, Sargent, Niskanen e Settlin

12.30 Brocard fa segnare il decimo tempo attuale al traguardo con 12.42 secondi di distacco

12.29 Tra pochi istanti sarà la volta di Lucia Scardoni di prendere il via, Giulia Stuerz, invece, partirà alle 12.32

12.28 Elisa Brocard ai 650 metri è nona a 4.7 secondi dalla vetta

12.27 Al traguardo comanda Maiken Falla in 2:35.56 poi Diggins a 2.5 secondi, Lampic a 6.7, van der Graaff a 7.3, Niskanen a 9

12.27 Con il pettorale 25 pronta Elisa Brocard!

12.26 Pronta a partire anche Ingvild Oestberg dopo HArsem e Parmakoski. Ai 650 metri Sempre Falla su Diggins, poi Lampic, Niskanen, van der Graaff, Boehler e Bjornsen

12.25 Al traguardo miglior tempo per Diggins in 2:38.11 davanti a Lampic, Niskanen e Novakova

12.24 Pronta a partire anche Sadje Bjornsen, mentre Maiken Falla piazza 1:17.00 all’intertempo, seconda Diggins, poi Lampic, Niskanen e van der Graaff a 4.10 secondi

12.23 All’intermedio dei 650 metri il miglior tempo al momento è diJessica Diggins in 1:17.60 davanti a Kerrtu Niskanen in 1:20.60 e alla tedesca Stefanie Boehler

12.22 Tocca a Falla, van der Graaff e Nepryaeva, già partite Stadlober, Diggins e Mononen

12.21 Partono via via tutte le prime atlete

12.20 SCATTANO LE QUALIFICAZIONI PER LA PROVA SPRINT DONNE! La prima a partire è la norvegese Silje Oeyre Slind!

12.18 Pochi istanti al via, le atlete sono pronte alla partenza!

12.17 Prime partenze donne: 1 Siljie Oeyre Slind (NOR), 2 Petra Novakova (CZE), 3 Kerrtu Niskanen (FIN), 4 Anastasia Sedona (RUS), 5 Laura Mononen (FIN), 6 Teresa Stadlober (AUT). 8 Jessica Diggins (USA) Natalia Nepryaeva (RUS) sarà la numero 13, dietro a Caspersen Maiken Falla (NOR) 11, e Laurien van der Graaff (SVI) 12. Sadie Bjornsen (USA)

12.15 Per quanto riguarda gli uomini si attende ancora una grande sfida tra il nostro Federico Pellegrino e il russo Sergey Ustiugov, ma la pattuglia di avversari è assolutamente ricca.

12.11 Tra le donne ci sarà grande curiosità per capire se la svizzera Laurien van der Graaff (12) riuscirà a ripetersi dopo la vittoria di Lenzerheide, con norvegesi e statunitensi pronte a soffiarle la vittoria.

12.09 Gli italiani con rispettivi pettorali: Elisa Brocard (25), Lucia Scardoni (43), Giulia Stuerz (51). Giandomenico Salvadori (1), Federico Pellegrino (24), Francesco De Fabiani (28), Maicol Rastelli (44), Mirco Bertolina (49), Dietmar Noeckler (52).

12.08 In totale saranno 9 gli italiani via: tre le nostre portacolori, mentre saranno sei gli uomini.

12.06 Per quanto riguarda le donne il percorso di Oberstdorf sarà lungo 1,2km, per gli uomini 1,5km.

12.04 Le donne (57 atlete) prenderanno il via alle 12.20, gli uomini (74 atleti) alle 12.55. Il Tour de Ski entra nel vivo!

12.02 Oggi toccherà alle prove sprint, maschili e femminili. Come consuetudine si partirà con le qualificazioni.

12.00 Buongiorno, manca poco (20 minuti esatti) e scatterà ufficialmente la seconda tappa del Tour de Ski 2018, si parte con le gare ad Oberstdorf!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Tour de Ski 2018 di sci di fondo. Le gare si trasferiscono da Lenzerheide in Svizzera ad Oberstdorf in Germania per una due-giorni quanto mai importante. Si parte con le prove sprint di oggi, maschili e femminili, prima delle gare a tecnica libera di domani (10km per le donne e 15km per gli uomini). Dopo le emozioni di Lenzerheide che, in questa specialità, hanno incoronato uno strepitoso Sergey Ustiugov davanti al nostro Federico Pellegrino, e la svizzera Laurine van der Graaff, capace di sorprendere statunitensi e americane, gli sprinter tornano a sfidarsi per altri punti pesanti. Per i nostri colori, dietro al solito Pellegrino, si cercano passi in avanti per i vari Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori o Maicol Rastelli, mentre tra le donne Gaia Vuerich e Greta Laurent proveranno a ripetere la qualificazione nelle prime trenta di pochi giorni fa.

