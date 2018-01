LIVE Tour de Ski 2018, quinta tappa in DIRETTA: PODIO AZZURRO!!! DE FABIANI TERZO! Cologna e Oestberg allungano grazie agli abbuoni!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Tour de Ski 2018 di sci di fondo. A Oberstdorf (Germania) si disputa la quinta (ma sarebbe meglio dire quarta) tappa del prestigioso circuito. Dopo l’annullamento della sprint a tecnica classica in programma ieri a causa di una vera e propria bufera di vento che ha investito Oberstdorf, oggi, tempo permettendo, è il primo dei due giorni dedicati alle mass start. La tecnica è quella libera e le distanze sono quelle delle due gare distance che si sono disputate a Lenzerheide, 15km per gli uomini e 10km per le donne. Si preannuncia, dunque, una giornata con gli stessi protagonisti di lunedì e una lotta serrata tra Cologna e Ustiugov al maschile e tra Oestberg e Weng al femminile per i primi due posti della classifica generale. L’Italia, a meno di sorprese dell’ultima ora, dovrebbe perdere i suoi due esponenti di spicco, De Fabiani e Pellegrino (ritiro già previsto da tempo) e si affida al maschile a Salvadori e Rastelli, che non hanno fatto male nelle tappe svizzere. Tra le donne occhi puntati su Elisa Brocard, che punta a un risultato fra le prime 15 nella stessa distanza che l’ha vista protagonista a Lenzerheide.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Tour de Ski 2018 di sci di fondo: spazio alla 10 km femminile e alla 15 km maschile a tecnica libera. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 10.15 con le donne, poi alle 11.15 toccherà agli uomini. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER RICEVERE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

11.51: il Tour de Ski saluta Oberstdorf con una bellissima gara e l’appuntamento è per sabato in Val di Fiemme con la 10km donne e 15km uomini in classico mass start. Buona giornata a tutti!

11.50: Cologna mette una serissima ipoteca sulla vittoria finale del Topur de Ski, i norvegesi si riscattano dopo un avvio in sordina ma a soffrire è Holund, che finora aveva fatto meglio dei compagni, Ustiugov incontra diversi problemi e alla fine ancora una volta limita i danni con carattere e determinazione

11.49: gli altri azzurri: 16mo posto per Noeckler, che è piaciuto nel finale, 56mo posto per Salvadori, che ha pagato a caro prezzo la caduta, giungendo a 50″ da Iversen e 57mo per Bertolina

11.48: a completare la top ten anche Sundby, Bing e Manificat

11.46: grande azione di De Fabiani nel finale, e dire che non doveva nemmeno partire. Sveglio e pimpante l’azzurro sull’azione decisiva in salita di Iversen e Skar. Quarto posto per Cologna, poi Harvey, Musgrave e Krogh

11.45: FANTASTICO DE FABIANIIIII!!! E’ TERZOOOOO!!!! terza piazza per l’azzurro dietro a Iversen che vince e Skar, secondo!

11.44: Iversen, Skar e De Fabiani davanti!!!

11.44: De Fabiani è nelle prime posizioni!

11.43: Ustiugov è nelle posizioni di testa! Che cuore il russo!

11.42: all’ultimo chilometro ancora gruppone compatto, De Fabiani risale, Krogh e Sunsby fanno l’andatura

11.42: cade Bolshunov in salita. Neve infida, grande traffico

11.41: Bing, Toenseth, Sundby e Skar davanti al km 12, Cologna è nelle posizioni di testa, Noeckler risale la china, De Fabiani al centro del gruppo, Salvadori soffre

11.40: Ustiugov rientra nel gruppo al km 12

11.39: Cologna rompe il bastoncino ma nessun problema per lui

11.37: al km 10.5 al km 10.5 sgasata del francese Parisse, poi Sundby, Skar, Toenseth. Nel gruppo di testa De Fabiani, Noeckler e Salvadori. Ustiugov stringe i denti e si riporta a 11″

11.36: Sundby, Cologna, Toenseth davanti al km 9.9, risalgono gli azzurri con grande carattere

11.35: incredibile! Ustiugov si stacca da un gruppo di almeno 40 elementi, ha già 20″ di distacco e non ha avuto problemi di cadute. Sicuramente il russo ha qualche problema fisico

11.34: al km 8.3 De Fabiani e Salvadori sono nelle posizioni di coda del gruppo, adesso risalire sarà difficilissimo. Che sfortuna per gli azzurri che stavano facendo una gara di testa!

11.31: Cologna vince per distacco e rifila altri 15″ a Ustiugov che è solo 13mo, A seguire Musgrave, Toenseth, Sundby, Bing, Bolshunov, Hellner. Cade Halfvarsson, problemi anche per Kittilae

11.31: adesso ritmo altissimo per il bonus secondi

11.30: noooooooooo!!! Caduta per De Fabiani e Salvadori che trascinano altri atleti nella caduta. In particolare Dyrhaug perde uno sci

11.29: Holund e Ustiugov sono indietro nel gruppo, bene gli azzurri, fra i primi 15 c’è anche un pimpante Noeckler

11.28: Toenseth, Musgrave, Skar davanti al 6.3 km

11.26: al km 5.7 gruppone compatto ma è sembrato in difficoltà all’accelerazione per l’abbuono Ustiugov. Passano davanti Toenseth, Musgrave, Sundby, Salvadori ottavo, De Fabiani undicesimo

11.24: Musgrave, Sundby, Cologna passano davanti al km 4.3. Cade Bolshunov, sembra in difficoltà Ustiugov

11.22: al km 3.6 gruppone compatto, il primo abbuono lo vince Sundby (15″), davanti a Cologna (12″), Musgrave, Halfvarsson, Manificat, Harvey, Ustiugov, Bolshunov. Lo svizzero allunga ulteriormente e guadagna 8″ sul rivale Ustiugov e 9″ su Bolshunov

11.19: al km 2.1 ritmo lento, Halfvarsson avanti, poi Backsheider, Bolshunov, Harvey

11.18: al km 1.5 Halvarsson davanti, poi Ustiugov e il francese Backscheider. De Fabiani 12mo

11.15: non ci sono gli azzurri Pellegrino e Rastelli! C’è De Fabiani. Partiti!

11.13: atleti sulla linea di partenza

11.12: la battaglia per il primo posto sarà tra Ustiugov e Cologna. Attenzione agli abbuoni

11.11: attenzione perchè contrariamente a quanto annunciato gli azzurri Pellegrino e De Fabiani sono al via entrambi. Vediamo sulla linea di partenza

11.10: tutto pronto a Oberstdorf per la partenza della 15 km a tecnica libera maschile:

10.50: tra 25′ il via della 15 km maschile.A tra poco

10.41: forse la caduta di Weng ha deciso il Tour de Ski. La norvegese perderà altri 22″ da Oestberg che andrà in Val di Fiemme con circa un minuto di vantaggio sulla compagna rivale. Per il terzo posto risale la china Parmakoski e perdono colpi le statunitensi. Per l’Italia buona prova di Brocard che ottiene il miglior risultato italiano della stagione con il 15mo posto

10.40: Elisa Brocard tiene nel finale ed è 15ma a 8″, mentre crollano incredibilmente nel finale le statunitensi, Diggins è 23ma a 16″, Bjornsen è 26ma a 20″

10.39: a seguire Von Siebenthal, Nordstroem, Fessel, Stradlober, Kalvaa, Sedova, Wiken e Weng a 7″ da Oestberg che dunque guadagna in abbuoni e in secondi di distacco

10.38: incredibile! Weng cade sul rettilineo finale, Oestberg ha vita facile e vince, secondo posto per Falla, terza Parmakoski

10.37: se ne vanno Oestberg e Weng

10.37: il forcing di Oestberg

10.37: Brocard ha perso qualche posizione in salita, deve risalire

10.36: Novakova perde uno sci in salita

10.36: Brocard sta disputando un’ottima gara ed è nelle posizioni di testa

10.35: tutto pronto per la volata finale, che interesserà una ventina di atlete per la vittoria ma norvegesi e statunitensi, al momento, si fanno preferire

10.34: Oestberg, Weng e Falla in testa al km 8.3, Brocard 11ma

10.33: al km 7.8 Oestberg e Weng davanti, poi Falla e Nordstrooem. Brocard 12ma

10.31: si sfalda il gruppo, restano una ventina in testa

10.30: si ritira la tedesca Gimmler

10.29: al km 6.3 si sono calmate le acque ma in testa ci sono sempre le stesse, risale la china Brocard, 15ma

10.28: al km 5.7 con abbuoni Parmakoski brucia Diggins, poi Oestberg e Weng. Sono queste le atlete in grado di cambiare passo e staccare le rivali oggi. Vedremo al traguardo

10.25: non cambia la situazione al km 4.2 con Diggins, Weng, Bjornsen, Oestberg nelle prime posizioni. L’assenza della salita più difficile per via dei danni procurati dal vento rende sicuramente meno spettacolare il percorso di Oberstdorf

10.23: gruppo sempre compatto al passaggio del km 3.6. Sono le statunitensi a fare l’andatura, Bjornsen e Diggins ma Weng e Oestberg sono nelle posizioni di testa con Parmakoski. Brocard sempre 22ma nella pancia del gruppo

10.19: Al km 2.1 Oestberg, Parmakoski, Bjornsen e Diggins davanti. Brocard 22ma a 9″ ma nel gruppo

10.18: in discesa caduta di Nepryaeva e Slind

10.16: Weng rompe il bastoncino ma ne riprende subito uno nuovo, Diggins e Parmakoski in testa a fare il forcing

10.15: partite!

10.14: ultime notizie dalla zona di partenza. Non parte Jacobsen per la Norvegia e nemmeno l’azzurra Lucia Scardoni

10.12: atlete schierate in zona di partenza

10.06: a Oberstdorf continua a piovere, dunque neve difficilissima, ma il vento non c’è, a differenza di ieri

10.05: tre le azzurre al via, Brocard (19ma), Scardoni (30ma) e Stuerz (46ma)

10.01: La battaglia per la vittoria è tra Oestberg (prima) e Weng (seconda) ma oggi entreranno in scena le specialiste della tecnica libera e dunque ci attende una gara appassionante

9.58:; buongiorno agli appassionati di sci di fondo. Dopo il vento di ieri che ha costretto gli organizzatori a cancellare la sprint a tecnica classica, torna oggi il Tour de Ski con due gare mass start a tecnica libera, prima la 10 km femminile, poi la 15 km maschile, tutte da vivere in diretta su Oa Sport

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLO SCI DI FONDO