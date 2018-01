LIVE Sport Invernali, DIRETTA 7 gennaio: L’Italia vince il Team Relay di slittino!!! Staffetta maschile del biathlon in testa nella nebbia di Oberhof! Dominio Shiffrin e Hirscher!

Ski World Cup 2017/2018, Beaver Creek (USA), 03/12/2017,Manfred Moelgg (ITA), Photo by; Pentaphoto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali (domenica 7 gennaio). Grande spettacolo tra neve e ghiaccio per questa ultima giornata di festività natalizie, autentica scorpacciata per tutti gli appassionati: un susseguirsi di eventi che ci terrà compagnia per tutta la giornata.

Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, gli uomini andranno in scena ad Adelboden. L’Italia si affida spera nel colpaccio di Stefano Gross e Manfred Moelgg che cercheranno di salire sul podio nella gara di Marcel Hirscher. In Val di Fiemme sarà davvero imperdibile la mitica scalata al monte Cermis che chiude il Tour de Ski di sci di fondo: battaglie finali per la conquista del titolo ma Weng e Cologna sembrano ormai aver ipotecato la vittoria della classifica generale. A Oberhof spazio alle staffette di biathlon con gli azzurri che proveranno a dire la loro, si concludono gli Europei di speed skating a Kolomna con un’Italia ambiziosa guidata da Francesca Lollobrigida.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali (domenica 7 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. Buon divertimento a tutti.













15.30 BIATHLON – cambia l’Italia per l’ultima frazione, ora in pista il valdostano Thierry Chenal. Svezia a 1 minuto e 3 secondi

15.25 SPEED SKATING – La gara femminile servirà soltanto a determinare il podio, visto che ci sono solo tre nazioni in gara: Norvegia in prima serie, Olanda e Russia in seconda.

15.25 BIATHLON – Italia avanti, Svezia a 56″, terza la Norvegia a 1’29”, quarto il Belgio a 1’57”, quinta Russia e sesta Svizzera a 2’22”

15.24 BIATHLON – Ancora 5 su 5 per Windisch!!! La Svezia gira e dunque l’Italia è prima da sola!

15.20 BIATHLON – a metà della terza frazione Italia e Svezia davanti con oltre un minuto di vantaggio sulla Norvegia e 1’30” sulla Russia

15.17 BIATHON – 5/5 per WINDISCH NELLA NEBBIA! Italia in testa con 3.2 secondi sulla Svezia, girano Belgio e Norvegia!

15.12 SPEED SKATING – Ora pausa per premiazioni e rifacimento ghiaccio. Team sprint femminile alle 15.30, dove non ci sarà l’Italia.

15.12 BIATHLON – in pista Dominik Windisch per l’Italia

15.10 BIATHLON – un ottimo Lukas Hofer cambia a 15 secondi dalla testa, terza la Svezia a 20 secondi, Norvegia a 27

15.09 SPEED SKATING – Team pursuit maschile: oro Olanda in 3’42″79, argento Russia a 1.80, bronzo Polonia a 9.81. Quarta la norvegia a 10.23, quinta l’Italia a 10.29.

15.09 BIATHLON – i giudici stanno valutando se sospendere la gara: nel frattempo si avvicina il secondo cambio. Belgio con 30 secondi su Italia, Svezia e Norvegia

15.08 SPEED SKATING – Delusione azzurra. L’Italia è quinta, ed ultima. 3’53″07 il tempo dei nostri atleti, beffati anche dalla Norvegia, che ha chiuso in 3’53″01. Podio invariato. Il bronzo polacco era a meno di mezzo secondo.

15.05 BIATHLON – una ricarica per il belga Claude, cosi come Lukas Hofer: italia seconda a 36 secondi dal Belgio in compagnia dello svedese Nelin. Quarta la Norvegia, dietro piovono gli errori.

15.05 FONDO – completano la top ten Chervotkin e Larkov

15.03 BIATHLON – condizioni proibitive al poligono per la serie in piedi, non si vede nulla

15.03 BIATHLON – piovono gli errori, Belgio al comando con grande vantaggio. Hofer utilizza tre ricariche ma si riporta in terza posizione, il distacco è di un minuto e 8 secondi dalla testa

15.03 SPEED SKATING -Olanda a medaglia! Miglior tempo neerlandese in 3’42″79. Terza la Polonia in 3’52″60. Ora Norvegia e, soprattutto, Italia.

15.01 SPEED SKATING – I russi fanno segnare 3’44″59. Ora Polonia ed Olanda.

15.01 FONDO – Che rimonta Sundby!!! E’ secondo!!! Harvey crolla nel finale ed è terzo, Poltoranin quarto, Holund è quinto, Bolshunov è saltato nell’ultima parte della salita ed è sesto, davanti a Gaillard e Rickardsson

15.00 FONDO – Harvey contro Sundby per il secondo posto, si stacca Poltoranin

14.59 FONDO – Cologna vince il Tour de Ski!!!!

14.57 SLITTINO – SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! L’Italia vince la Team Relay a Konigsee. La Germania è squalificata ma sarebbe stata comunque seconda!!!

14.56 SLITTINO – Italia davanti quando manca solo la Germania. Il Canada è dietro!

14.55 FONDO – Cologna senza problemi a 500 metri dall’arrivo, si stacca Bolshunov dal gruppo degli inseguitori

14.55 FONDO – Cologna passa per primo al km 8.1 in piena salita, Harvey, Sunsby, Bolshunov e Poltoranin a 1’40”

14.51 BIATHLON – ora in pista Lukas Hofer, che può riportare l’Italia in lotta per il podio

14.50 BIATHLON – al cambio in testa il Belgio con Roesch, Russia a 0.6 secondi. Terza la Norvegia a 24 secondi con Austria e Svizzera, Italia ottava dopo la prima frazione a 50 secondi dalla testa, 35 dal podio.

14.50 SPEED SKATING – In partenza la prova maschile con la Russia. Italia nella terza ed ultima serie.

14.48 SLITTINO – E’ PODIO ITALIAAAA!!!! Austria terza al momento e gli azzurri, quando mancano Canada e Germania, sono ancora primi

14.47 FONDO – al km 7.1 Cologna riprende a guadagnare. Ha 1’30” su Poltoranin e Harbey. Paga invece lo sforzo di Sundby che si riporta a 1’36”, Bolshunov a 1’37”, Holund a 2’22”

14.45 BIATHLON – purtroppo incorre nel giro di penalità Thomas Bormolini, così come il francese Jaquelin e il tedesco Rees. Guida la Russia con Volkov, Italia nona a 45 secondi. Gara in salita ma non ancora compromessa per gli azzurri

14.45 SLITTINO – Anche gli Usa restano dietro di 201 millesimi rispetto all’Italia. Ora Austria, Canada e Germania

14.43 FONDO – Cologna all’imbocco della salita mantiene 1’17” di vantaggio su Poltoranin e Harvey, 1’40” Bolshunov e Sunbdby, Holund a 2’22”, avvicinato da Chervotkin, Rickardsson e Gaillard

14.43 SPEED SKATING – Oro Olanda!!! Le orange abbattono il muro dei 3′ fermando il crono su 2’59″33. Bronzo Germania in 3’04″93, che toglie il posio alle polacche per 12 centesimi! Argento alla Russia.

14.43 SLITTINO – Italia sempre avanti quando mancano Usa, Austria, Canada e Germania

14.40 BIATHLON – utilizza una ricarica Thomas Bormolini, che rimane nel primo gruppo in quinta posizione. In testa il norvegese Christiansen, Italia a 6.8 secondi

14.40 SPEED SKATING – Chiudono la prova Germania ed Olanda.

14.39 FONDO – Al km 4 situazione congelata davanti: Cologna primo, Harvey e Poltoranin a 1’19”, Bolshunov e Sundby a 1’40”, poi Holund, Chervotkin, Rickardsson e Gaillard

14.39 SPEED SKATING – Le russe staccano il miglior tempo: 3’01″88, Polonia seconda in 3’05″05. Russia certa della medaglia.

14.39 SLITTINO – La Russia va alle spalle dell’Italia per 0″389

14.34 SPEED SKATING – Tocca ora a Polonia e Russia.

14.34 SPEED SKATING – Le ceche fanno segnare 3’19″71, primo tempo di riferimento.

14.35 FONDO – al km 1.8 Cologna ha 1’20” di vantaggio su Poltoranin, 1’24 su Harvey, 1’44” su Sundby e Bolshunov

14.33 SLITTINO – Quando mancano le ultime sei squadre Italia sempre in testa nel team relay

14.33 BIATHLON – partita la staffetta maschile, ricordiamo la composizione del quartetto azzurro: Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Dominik Windisch e Thierry Chenal

14.31 FONDO – partito Cologna

14.30 FONDO – notizia dell’ultima ora… non parte Ustiugov

14.28 SLITTINO – Italia nettamente al comando con il tempo di 2:43.233. Devono però scendere tutte le big.

14.25 SLITTINO – Iniziato il team event a Koenigssee. Repubblica Ceca davanti a Romania e Ucraina. Ora tocca all’Italia.

14.20 SPEED SKATING – Inizia l’ultima giornata degli Europei a Kolomna.

14.20 BIATHLON – Alle 14.30 inizierà la staffetta maschile a Oberhof.

14.20 SCI DI FONDO – Alle 14.30 la scalata del Cermis per gli uomini a chiudere il Tour de Ski.

14.18 SCI ALPINO – VINCE MARCEL HIRSCHER! L’austriaco ha vinto per 13 centesimi, bis ad Adelboden. Sul podio Matt e Kristoffersen. Gross sesto, Thaler 21esimo, Moelgg 25esimo.

14.17 SCI ALPINO – Matt perde tantissimo sul muro, nel finale non è rapidissimo ma vola davanti a tutti per soli 3 centesimi! E ora lo show di Hirscher.

14.15 SCI ALPINO – Myhrer è in difficoltà, non è brillante come Kristoffersen e infatti è secondo a 62 centesimi da Kristoffersen. Ora scendono Matt e Hirscher.

14.14 SCI ALPINO – Kristoffersen risponde prontamente a Pinturault e vola in testa con 67 centesimi di vantaggio. Devono scendere i migliori 3, Gross è scivolato in terza posizione.

14.11 SCI ALPINO – Pinturault è un missile nel finale, il francese è rapidissimo e infatti rifila sei decimi di distacco a Gross.

14.10 SCI ALPINO – Andiamoooooooooo! Aerni sbaglia troppo nel primo tratto e sul muro non può davvero nulla. Lo svizzero è dietro di 83 centesimi, altra posizione recuperata da Gross. Devono scendere i migliori 5.

14.08 SCI ALPINO – E intanto Yule gli finisce alle spalle di 39 centesimi.

14.05 SCI ALPINO – GROOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSS! DAVANTIIIIIIIIIIIIII! Bella manche di Stefano, aggressivo e rapido nella prima parte, si difende sul muro e finale, primo con 12 centesimi di vantaggio. E ora devono scendere i migliori sette.

14.05 SLITTINO – Alle 14.14 inizierà il team event a Koenigssee. L’Italia ci proverà per il podio.

14.03 SCI ALPINO – Moelgg incrementa il proprio vantaggio ndel primo intermedio dove transita con 3 decimi di vantaggio, poi purtroppo commette una grave spigolata nel secondo tratto e sul muro si spegne. L’azzurro chiude con un ritardo di 1.69 da Solevaag. Ora aspettiamo Gross dopo il tv break.

14.01 SCI ALPINO – Foss-Solevaag in testa! Il norvegese ce la fa per un solo centesimo! Ma ora TUTTI CON MANFRED MOELGG.

14.00 SCI ALPINO – Questa neve è difficile anche per Ryding, l britannico è quinto a 26 centesimi. Meillard sempre al comando, devono scendere i migliori 8.

13.58 SCI ALPINO – Sembra la festa degli svizzeri in questo frangente. Zenhausern però non riesce a incantare nel finale e paga 40 centesimi di ritardo chiudendo in sesta posizione. Vediamo il buon Ryding.

13.57 SCI ALPINO – Schwarz è stato velocissimo nella seconda parte di gara e ha recuperato tanto su Meillard ma chiude con 28 centesimi di ritardo.

13.55 SCI ALPINO – Boato per Meillard sul muro, si difende egregiamente nel finale e conserve 8 centesimi di vantaggio su Hirschbuehl. Che festa per lo svizzero.

13.53 SCI ALPINO – Hargin perde tantissimo nell’ultimo tratto e accusa addirittura 61 centesimi di ritardo! Sempre Hirschbuehl in testa.

13.50 SCI ALPINO – Niente da fare per Dopfer che chiude a 1.27 dal leader. Sono scesi i primi 15.

13.48 SCI ALPINO – Strasser è poco brillante nel finale dopo un grandioso terzo settore, è secondo a 8 centesimi da Hirschbuehl. Tocca a Dopfer.

13.47 SCI ALPINO – Grande gara inattesa di Hirschbuehl! L’austriaco riesce a gestirsi sul muro finale e vola in testa con 17 centesimi di vantaggio.

13.45 SCI ALPINO – Khoroshilov in sofferenza su questa neve, il russon non può davvero fare nulla e paga ben 0.81 di ritardo.

13.44 SCI ALPINO – Redivivo Victor Muffat-Jeandet. Sciata perfetta anche nella difficile seconda parte del tracciato e sin prende la testa con 55 centesimi di vantaggio.

13.42 SCI ALPINO – Haugen perde progressivamente e chiude con 80 centesimi di ritardo.

13.41 SCI ALPINO – Zampata di Grange! L’eterno campione francese balza al comando con 30 centesimi su Nordbotten.

13.40 SCI ALPINO – Discreta prova di Thaler, è secondo a 20 centesimi da Nordbotten.

13.39 SCI ALPINO – Inforcata di Chodounsky nel tratto finale. Ora tocca a Thaler.

13.37 SCI ALPINO – Fantastica parte finale di Nordbotten che arriva con 40 centesimi di vantaggio su Vidovic. Peccato per un errore nella parte centrale.

13.36 SCI ALPINO – Inforcata di Digruber.

13.35 SCI ALPINO – Manche di assoluto livello da parte del croato Matej Vidovic che vola in testa con 1.38 su Stehle. Può recuperare un po’ di posizioni.

13.33 SCI ALPINO – Inforcata di Yuasa all’imbocco del muro, che peccato per il giapponese.

13.31 SCI ALPINO – Stehle davvero molto bravo con il pettorale 43. Il tedesco chiude con 7 centesimi di vantaggio su Jung, ha perso nel finale.

13.31 SCI ALPINO – Jung chiude con il tempo complessivo di 1:55.45. Discreta prestazione del sudcoreano.

13.30 SCI ALPINO – Inizia la seconda manche dello slalom di Adelboden. Si incomincia con il sudcoreano Jung.

13.19 SLITTINO – Doppietta austriaca a Koenigssee. Trionfo di Wolfgang Kindl con 29 millesimi su Armin Frauscher. Terzo il tedesco Johannes Ludwig. Settimo il nostro Dominik Fischnaller, undicesimo Felix Loch che ha commesso un grave errore nella seconda manche.

13.15 SCI ALPINO – Alle 13.30 inizierà la seconda manche dello slalom maschile di Adelboden.

13.10 SLITTINO – Purtroppo manche sottotono di Dominik Fischnaller. L’azzurro è quarto a 73 centesimi da Langenhan. Addio podio. Devono scendere i migliori cinque.

13.06 SLITTINO – Tocca a Dominik Fischnaller nella seconda manche. Attualmente al comando Andi Langenhan.

13.06 SCI ALPINO – Shiffrin semplicemente maestosa. La statunitense vince lo slalom di Kranjska Gora con addirittura 1.64 secondi di vantaggio su Hansdotter, terza Holdener. Chiara Costazza 12esima, Irene Curtoni 14esima.

13.04 SCI ALPINO – Hansdotter al comando! La svedese è la prima delle umane: 23 centesimi di vantaggio sulla Holdener. Manca il fenomeno Shiffrin.

13.02 SCI ALPINO – Holdener in testa! La svizzera ha 31 centesimi sulla Vlhova e si garantisce il podio! Devono scendere le prime due!

13.00 SCI ALPINO – Vlhova ci prova, tiene testa alla Schild nei primi due intermedi e nel finale conserva 25 centesimi! La slovacca è al comando.

12.58 SCI ALPINO – Imprecisione importante di Meillard nel tratto iniziale dopo perde tutti i sei decimi di vantaggio che aveva sulla Schild, la svizzera non riesce più a recuperare e chiude a 1.25 dalla Schild. Devono scendere le migliori 4.

12.56 SCI ALPINO – Schild sembra inattaccabile. Liensberg cade, Geiger paga 1.58 ma è seconda.

12.53 SCI ALPINO – Bernadette Schild stellare! Manche da urlo dell’austriaca, vola in testa con 1.73 sulla Alphand. Può provare a recuperare in ottica podio.

12.52 SLITTINO – Siamo nel cuore della seconda manche dell’individuale maschile. L’austriaco David Gleirscher al momento è al comando. Il nostro Dominik Fischnaller aveva chiuso la prima manche al sesto posto ma il podio è distante solo 7 centesimi.

12.52 SCI ALPINO – Prosegue la rimonta di Estelle Alphand! Loeseth arriva a 22 centesimi. Devono scendere le migliori 8.

12.48 SCI ALPINO – Niente da fare nemmeno per Michelle Gisin che è terza a 55 centesimi dalla Alphand, appena davanti alla Costazza.

12.46 SCI ALPINO – Prosegue il rimontone di Estelle Alphand. La svedese è al comando con 51 centesimi su Swenn Larsson. L’Italia prova a difendersi con Chiara Costazza che è terza a 63 centesimi e Irene Curtoni, quarta a 1:01. Sono scese le prime venti.

12.44 BIATHLON – Italia sesta. Vittozzi e Wierer da sogno nelle prime due frazioni, le azzurre erano davanti a tutte poi purtroppo sono arrivati i due giri di penalità con Gontier e addio sogni di gloria. Sanfilippo ha recuperato poi la sesta piazza.

12.43 BIATHLON – Vittoria della Francia. Prova compatta di squadra, hanno sbagliato pochissimo: l’Italia ha tenuto testa nelle prime due frazioni, poi gli errori di Gontier hanno dato il là ad Aymonier e Braisaz. Seconda la Germania attardata di 32 secondi, brave a rimontare dopo la penalità della prima frazione. A sorpresa terzo posto della Svezia attardata di 48 secondi. Quarta la Russia, Yurlova ha sciupato tutto all’ultimo poligono. Ucraina quinta.

12.41 SCI ALPINO – Sempre Alphand al comando. La svedese conserva 51 centesimi di vantaggio sulla connazionale Swenn Larsson.

12.40 BIATHLON – Vittoria della Francia davanti a Germania e Svezia. L’Italia chiude al sesto posto, letali gli errori di Gontier in terza frazione dopo le prove spettacolari di Wierer e Vittozzi.

12.36 SCI ALPINO – Nuova leader a Kranjska Gora. Alphand davanti a tutte con 1.23 di vantaggio su Mielzynski, la svedese può rimontare tanto!

12.35 BIATHLON – Braisaz allunga nella parte iniziale del secondo giro. La francese ha 15 secondi di vantaggio su Hammerschimdt, Yurlova è terza a 44, Brorsson insegue a 1:03. La gara si è spaccata prima dell’ultimo poligono.

12.33 BIATHLON – ZERO DI SANFILIPPO! L’azzurra è settima a 1:46, può puntare al sesto posto.

12.33 SCI ALPINO – Inforcata di Manuela Moelgg. Mielzynski rimane al comando.

12.31 BIATHLON – Braisaz e Hammerschimdt escono insieme dal poligono. Un errore per la francese, due per la tedesca.

12.30 SCI ALPINO – Tocca a Manuela Moelgg.

12.27 BIATHLON – ULTIMO CAMBIO. Francia con 8 decimi sulla Germania, Finlandia a 25 secondi, Svezia a 32, Russia a 43, Ucraina a 48. Niente da fare per l’Italia che è oltre il minuto di distacco.

12.25 SCI ALPINO – nuova leader a Kranjska Gora. La canadese Mielzynski disputa una buona seconda manche e va al comando con 28 centesimi su Bissig

12.22 BIATHLON – Ci avviciniamo all’ultimo cambio. Sei squadre in 40 secondi, tutte in lotta per il podio. Italia settima a 1:11.

12.23 SLITTINO – Buona prestazione di Fischnaller che è primo dopo le prime 4 discese

12.19 SCI ALPINO – La russa Ekaterin Tkachenko chiude terza a oltre 3 secondi dalla svizzera Bissig.

12.20 BIATHLON – Due giri di penalità per l’Italia. Ci chiamiamo fuori dai discorsi che contano. Preuss perfetta, passa prima con 12 secondi su Aymonier e 14 su Hoegberg, 29 su Laukkanen e Akimova.

12.19 BIATHLON – Ahi. Tre errori per Gontier. Deve salvarsi con le ricariche, ne sbaglia due anche Aymonier.

12.19 SCI ALPINO – La svizzera Bissig va in testa dopo le prime tre discese con 77 centesimi di vantaggio su Ando

12.16 SLITTINO – Tra qualche istante al via la seconda manche dello slittino maschile a Konigsse. Il primo a scendere in pista è Kevin Fischnaller, ultimo per un errore dopo la prima manche

12.16 BIATHLON – Aymonier allunga nel corso del secondo giro sugli sci. Gontier è attardata di 9 secondi. Preuss a 34 secondi appena dietro alla Hoegberg.

12.16 SCI ALPINO – Iniziata la seconda manche dello slalom femminile. Saranno tre le azzurre al via: Moelgg, Curtoni e Costazza

12.13 BIATHLON – BRAVISSIMAAAAA! Copre il bersaglio con la ricarica. Gontier esce dal poligono distaccata di 4 secondi da Aymonier. Preuss pesca lo 0 e passa a 26 secondi insieme alla Svezia. Vita Semerenko si salva con la terza ricarica.

12.12 FONDO – Brocard chiude al 17mo posto a 8’38” da Weng. Ha perso tanto nel finale l’azzurra, lasciando tre posizioni sul campo

12.10 SCI ALPINO – Fra 5′ il via della seconda manche dello slalom donne di Kranjska Gora

12.08 FONDO – Calo nel finale per Brocard che perde due posizioni a 500 metri dal traguardo

12.07 FONDO – Niskanen chiude al sesto posto, Sedova al settimo, Von Siebenthal all’ottavo

12.06 BIATHLON – ITALIA DAVANTI A TUTTI A META’ GARA. Wierer passa il testimone a Gontier che torna in una staffetta. Abbiamo 23 secondi di vantaggio sulla Francia e 35 sulla Finlandia. Germania a 40 secondi seguita a ruota da Giappone, Ucraina e Svezia. Russia a 56 secondi.

12.05 BIATHLON – Chevalier sta recuperando qualcosina nell’ultimo giro: è a 26 secondi da Wierer ma Makarainen è scatenata e abbassa il suo ritardo a 41!

12.05 FONDO – terzo gradino del podio per la statunitense Diggins che chiude a 2’23” da Weng, quarta piazza per la finlandese Parmakoski a 2’57”, quinta un’ottima Stadlober per l’Austria a 3’09”

12.03 FONDO – Oestberg chiude al secondo posto alle spalle della compagna Weng con 48″ di ritardo

12.02 BIATHLON – Wierer ha 29 secondi su Chevalier, 41 su Dzhima e Magnusson. Pisareva a Herrmann a un minuto, Makarainen a 54 secondi.

12.01 BIATHLON – Wierer dunque prima in uscita dal secondo poligono. Chevalier trova lo zero. Bielorussia, Svezia e Ucraina ne sbagliano due ma si salvano con le ricariche.

12.02 BIATHLON – LI COPREEEEE! Ottimo utilizzo delle ricariche.

12.02 BIATHLON – Due errori per Wierer, vediamo come va con le ricariche…

12.02 FONDO – HEIDI WENG!!!! Taglia il traguardo a braccia alzate. Ha rimesso a posto una situazione che si era fatta complicata dopo la gara di Oberstdorf e ha vinto meritatamente il Tour de Ski

12.01 FONDO – a 500 metri dal traguardo Diggins ha definitivamente staccato Parmakoski per il terzo gradino del podio

11.59 BIATHLON – Siamo nel secondo giro. Wierer ora ha 33 secondi su Dzhima, Magnusson, Pisareva e Chevalier. Quartetto all’inseguimento dell’azzurra che guadagna.

11.59 FONDO – Weng è in dirittura d’arrivo!

11.58 FONDO – Weng ormai ha la vittoria in tasca! Passa prima a 500 metri dall’arrivo,. Oestberg ha 54″ di ritardo e, già certa del secondo posto,. non si sta dannando l’anima più di tanto

11.56 FONDO – Per il terzo gradino del podio Diggins alza il ritmo ma Parmakoski resiste a soli 3″. Non è finita

11.55 BIATHLON -Wierer ha 20 secondi su Pisareva e Magnussen, Dzhima è a 32! Chevalier a 38. Makarainen a 1:04. La Germania commette due errori e scivola a 1:30.

11.54 BIATHLON – SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! WIEREEEEEEEEEER! ANCORAAAAA! ZEROOOOO DA SOGNOOOOOOO! Italia davanti a tutte, Chevalier ne sbaglia quattro e deve girareeeeeeeeeeeeeee! Si volaaaaaaaaaa

11.54 FONDO – al km 8.1 Weng ha già 25″ di vantaggio su Oestberg. Vittoria in tasca per la detentrice della coppa del Mondo

11.53 SCI ALPINO – anche Bacher e Liberatore non riescono a qualificarsi per la seconda manche

11.52 FONDO – l’attacco di Weng!!! Oestberg sembra non riuscire a tenere il ritmo della compagna!

11.50 BIATHLON – Ora la Francia si affida a Chevalier, per l’Italia c’è Wierer.

11.50 FONDO – Diggins cerca di prendere l’iniziativa in salita! Parmakoski tiene il ritmo della statunitense, Stadlober viaggia a 2’33”, Niskanen a 2’58”. Brocard era sempre 14ma al km 6.2

11.47 BIATHLON- La Francia chiude in testa la prima frazione con 6 secondi sull’Italia e 14 sulla Bielorussia. Ucraina, Corea del Sud e Ucraina a 28 secondi. Rep. Ceca a 33, Russia addirittura a 1:15, Germania a 1:28.

11.48 FONDO – ancora assieme Weng e Oestberg al km 7.1, a due km dalla fine, Quando ci sarà l’attacco decisivo e chi lo sferrerà?

11.46 FONDO – Weng e Oestberg sempre sole al comando ai piedi del Cermis, Parmakoski e Diggins inseguono a 1’31”. Si stanno per scatenare!

11.44 SLITTINO – Loch fa la differenza nella prima manche! Va al comando con 228 millesimi su Kindl, Fischnaller è sesto a sette centesimi dal podio, Langenhan chiude nelle retrovie

11.44 BIATHLON – Bescond scavalca Vittozzi e cerca di allungare nel finale del suo ultimo giro. La francese vuole chiudere la frazione in testa.

11.43 BIATHLON – VITTOZZIIIIIIIII! ANCORAAAAAAAAAA! ZEROOOOOOOOOO! Spettacolare! Esce ancora in testa con 3 secondi su Bescond e 7 su Skardino. Affondano le altre del gruppo di testa. GIRA LA GERMANIA, ottima notizia per l’Italia.

11.43 FONDO: Al km 1.8 Brocard era sempre 14ma

11.40 FONDO – al km 4 Oestberg e Weng passano ancora prime, a 1’30” Parmakoski e Diggins che lotteranno per il terzo posto, a 2’27” Stadlober, poi Niskanen a 2’46”. Tra poco si sale

11.41 SCI ALPINO – Razzoli becca 5″01 ed è fuori dalla seconda manche

11.37 BIATHLON – CHE SERIEEEEEEEEEE! VITTOZZIIIIII CON LO ZEROOOOO! RAPIDISSIMA! L’azzurra esce avanti a tutti con Rep. Ceca e Corea del Sud, Francia a 8 secondi, Russiaa 9, la Germania costretta alle 3 ricariche.

11.37 SLITTINO – Nuovo leader a Koenigsee, è l’austriaco Kindl che ha 10 millesimi di vantaggio su Pavlichenko. Si inserisce il tedesco Ludwig al quarto posto davanti a Fischnaller che è in corsa per il podio, quinto quando mancano gli ultimi due atleti

11.37 FONDO – Parmakoski terza a 1’28”, Diggins a 1’37”, Stadlober a 2’26”

11.35 FONDO – al km 1.8 in testa la coppia Oestberg-Weng che per ora non si fanno male

11.34 SCI ALPINO – Deville esce di pista. Peccato!

11.32 FONDO: Partito l’inseguimento a tecnica libera che deciderà il Tour de Ski

11.32 BIATHLON – Partita la staffetta femminile a Oberhof

11.29 SCI ALPINO – Sala chiude con 4″19 di ritardo ed è 31mo, già eliminato

11.30 SLITTINO – Mancano otto atleti alla fine e Fischnaller è sempre terzo

11.25 FONDO – ci attende una grande battaglia per decretare la vincitrice del Tour de Ski. Oestberg e Weng partono praticamente assieme (2″ di vantaggio per la prima) ma ad essere favorita potrebbe essere proprio la vincitrice della coppa del Mondo dello scorso anno. Alle 11.30 il via

11.24 SLITTINO – Buona gara di Dominik Fischnaller che si inserisce al terzo posto a 70 millesimi da Pavlichenko. Mancano 10 atleti alla fine

11.20 BIATHLON – Si inizia alle 11.30 con la staffetta femminile.

11.19 SCI ALPINO – il russo Pavlichenko va in testa con 8 millesimi di vantaggio su Frauscher

11.17 SCI ALPINO – questa la classifica dello slalom maschile di Adelboden:

1 5 HIRSCHER Marcel AUT 55.78

2 1 MATT Michael AUT 56.03 +0.25

3 2 MYHRER Andre SWE 56.22 +0.44

4 7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 56.49 +0.71

5 11 PINTURAULT Alexis FRA 56.95 +1.17

6 10 AERNI Luca SUI 57.06 +1.28

7 12 YULE Daniel SUI 57.24 +1.46

8 4 GROSS Stefano ITA 57.30 +1.52

9 6 MOELGG Manfred ITA 57.42 +1.64

10 16 FOSS-SOLEV. Sebastian NOR 57.60 +1.82

11.16 SCI ALPINO – l’azzurro Patrick Thaler commette diverse imprecisioni nel finale e chiude 23mo a 3″29, qualificazione difficile ma non impossibile

11.14 SLITTINO – l’austriaco Frauscher guida la classifica con 191 millesimi sul lettone Kivlenieks, male lo statunitense Mazdzer, quinto

11.13 SCI ALPINO – discreta prova dell’austriaco Strasser, 17mo a 2″27, il canadese Read esce

11.10 SCI ALPINO – male Yuasa a 3″90 da Hirscher, ultimo, l’austriaco Digruber fa poco meglio a 3″74 da Hirscher

11.10 SLITTINO – L’austriaco Gleirscher va al comando provvisorio con 11 millesimi di vantaggio su Ninis

11.07 SCI ALPINO – il francese Muffat Jeandet chiude al 18mo posto con 2″83 di ritardo, discreta prova dello svizzero Meillard, 14mo a 2″12

11.06 SLITTINO – Il tedesco Paffe si inserisce al secondo posto a 55 millesimi da Ninis

11.04 SLITTINO – Ninis, Aravin, Rieder ai primi tre posti dopo le prime undici discese

11.02 SCI ALPINO – Prestazione non indimenticabile di Nestvod-Haugen, 17mo a 3″03, meglio l’austriaco Zenhausern che è 12mo a 1″97

11.01 SCI ALPINO – il francese Grange è 17mo a 3″28, l’austriaco Hirschbuehl, 15mo a 2″27

10.58 SLITTINO- Lo slovacco Ninis va in testa con 158 centesimi di vantaggio su Aravin. Grave errore di Kevin Fischnaller che chiude all’ultimo posto con 758 millesimi di ritardo da Ninis

10.58 SCI ALPINO – errori gravi a metà pista per il norvegese Nordbotten che chiude a 3″73 da Hirscher, ultimo

10.57 SCI ALPINO – l’austriaco Schwarz dopo una prima parte di gara buona, si pianta nel finale e chiude a 2″08 da Hirscher, 12mo

10.56 SLITTINO – Rieder sempre secondo dopo sette discese

10.55 SCI ALPINO – tanti errori in alto per Foss Solevaag che chiude con un ritardo di 1″82, recuperando qualcosa nel finale: decimo

10.54 SCI ALPINO – A Kranjska Gora l’azzurra Sosio chiude la sua prova a 9″29 da Shiffrin……

10.53 SLITTINO – Il russo Aravin va in testa con 11 millesimi di vantaggio su Rieder

10.52 SCI ALPINO – fuori gara l’austriaco Feller

10.51 SCI ALPINO – crisi nera per il russo Khoroshilov che chiude a 2″29 da Hirscher

10.50 SLITTINO -. Primo posto temporaneo per l’azzurro Rieder che ha 119 millesimi di vantaggio su Ferlazzo

10.49 SCI ALPINO – esce di pista il francese Lizeroux

10.49 SLITTINO – Gruber è secondo ad un solo millesimo dall’australiano Ferlazzo ma davanti al lettone Darznieks

10.47 SCI ALPINO – è settimo a 1″46 lo svizzero Yule, protagonista di una buona manche

10.46 SCI ALPINO – il francese Pinturault conferma quanto di buono mostrato in slalom a Zagabria e chiude quinto a 1″17 da Hirscher

10.46: SLITTINO – iniziata la gara maschile di Konigsee. In pista l’azzurro Gruber

10.44 SCI ALPINO – Lo svizzero Aerni si propone come una potenziale alternativa ai big ed è quintoi davanti agli azzurri con 1″28 di ritardo da Hirscher

10.43 SCI ALPINO – Il tedesco Dopfer chiude con 2″21 di ritardo: è ultimo

10.41 SCI ALPINO – lo svedese Hargin chiude a 2″13 da Hirscher, ultimo in classifica

10.40 SCI ALPINO – non benissimo Kristoffersen che perde progressivamente, lasciando qualche decimo di troppo nel finale e chiude terzo a 71 centesimi da Hirscher

10.38 SCI ALPINO – grave errore nel finale per Moelgg che chiude quinto a 1″64 da Hirscher, dopo un avvio promettente. I segnali positivi di ieri in gigante restano tali. Nessun miglioramento in slalom per gli azzurri

10.37 SCI ALPINO – ancora una grande prova di Marcel Hirscher che chiude al primo posto con 25 centesimi di vantaggio sul compagno Matt

10.36 SCI ALPINO – non una gran prova di Stefano Gross che parte male e fatica a trovare il ritmo. E’ terzo a 1″27, continua il momento no dell’azzurro

10.35 SCI ALPINO – male Ryding che chiude a 1″57. Ora Gross

10.33: SLITTINO – Tra meno di dieci minuti il via della gara maschile a Koenigsee. Quattro gli azzurri al via: Gruber (2), Rieder (4), K. Fischnaller (9), D. Fischnaller (21)

10.32 SCI ALPINO – Myhrer perde qualcosa di troppo nella parte alta e recupera nel finale, concludendo al secondo posto con 19 centesimi di ritardo

10.31 SCI ALPINO – 56″03 il tempo dell’austriaco Matt. Ora tocca a Myhrer, uscito ieri nel gigante

10.28 SCI ALPINO – il primo atleta a prendere il via sarà Matt, poi Myhrer e Ryding. Hirscher prenderà il via con il 5, Kristoffersen con il 7

10.26 SCI ALPINO – questa la classifica al termine della prima manche dello slalom femminile di Kranjska Gora

1 2 SHIFFRIN Mikaela USA 51.44

2 3 HANSDOTTER Frida SWE 52.91 +1.47

3 4 HOLDENER Wendy SUI 53.04 +1.60

4 5 VLHOVA Petra SVK 53.74 +2.30

5 7 MEILLARD Melanie SUI 53.75 +2.31

6 13 GEIGER Christina GER 54.23 +2.79

7 23 LIENSBERGER Katharina AUT 54.34 +2.90

8 6 SCHILD Bernadette AUT 54.38 +2.94

8 1 HAVER-LOESETH Nina NOR 54.38 +2.94

10 9 GISIN Michelle SUI 54.61 +3.17

11 8 DUERR Lena GER 54.83 +3.39

12 15 COSTAZZA Chiara ITA 54.87 +3.43

13 16 CURTONI Irene ITA 54.96 +3.52

10.25 SCI ALPINO – 10.23: Gli altri azzurri al via: Thaler (30), Sala (41), Deville (44), Razzoli (48), Bacher (55), Liberatore (57),

10.22 SCI ALPINO – niente da fare anche per Manuela Moelgg che chiude al 18mo posto a 4″49 da Shiffrin. Sarà al via comunque nella seconda manche

10.20 SCI ALPINO – Baud Mugnier chiude con 5″84 di ritardo a causa di un grave errore, Alphand limita i danni a 4″07. Ora Moelgg

10.19 SCI ALPINO – ancora due azzurri nel primo gruppo, nonostante i risultati non proprio soddisfacenti. Gross parte con il 4, Moelgg parte con il 6

10.17 SCI ALPINO – L’austriaca Brunner è fuori mentre stava facendo un’ottima gara, la slovena Ferk chiude con 5″ di ritardo

10.15 SCI ALPINO – E’ tutto pronto ad Adelboden per il secondo slalom speciale dell’anno. Sarà battaglia tra Hirscher e Kristoffersen

10.13 SCI ALPINO – Mielzynski chiude a 5″07, l’austriaca Thallman esce

10.07 SCI ALPINO -L’austriaca Truppe chiude al 15mo posto con 4″42 di ritardo

10.06 SCI ALPINO – La tedesca Wallner commette molti errori e chiude a 4″56 da Shiffrin

10.05 SCI ALPINO – Inforcata per la statunitense Stiegler

10.04 SCI ALPINO – la svedese Swenn Larsson chiude con 3″75 di ritardo

10.02 SCI ALPINO – gara in fotocopia di Chiara Costazza per Irene Curtoni che è 12ma a 3″52. Italiane comprimarie

9.58 SCI ALPINO – Anche Costazza limita i danni in alto ma nel finale soffre tantissimo ed è undicesima a 3″43. Male l’azzurra

9.57 SCI ALPINO – esce nel finale l’austriaca Gallhuber che era piaciuta abbastanza in alto

9.55 SCI ALPINO – La tedesca Geiger è fra le poche ad essere rimasta sotto il secondo di ritardo in alto da Shiffrin e con 2″79 di ritardo si inserisce al sesto posto

9.54 SCI ALPINO – malissimo la prima slovena, Bucik che chiude anzitempo la gara

9.52 SCI ALPINO – un po’ la pista, un po’ la superiorità di Shiffrin ma questi distacchi in coppa del mondo non si sono mai visti. Anche Feierabend chiude decima a 3″82

9.50 SCI ALPINO – la norvegese Skjoeld commette una valanga di imprecisioni e chiude a 5″26 da Shiffrin. Distacchi di altri tempi

9.49 SCI ALPINO – la svizzera Gisin perde progressivamente e chiude a 3″17 da Shiffrin, penultima

9.48 SCI ALPINO – Ultima in classifica la tedesca Duerr che chiude con 3″39 di ritardo da Shiffrin

9.46 SCI ALPINO – la svizzera Meillard tiene bene nella parte alta ma subisce tanto nel finale e chiude con 2″31 di ritardo. Che distacchi!

9.44 SCI ALPINO – la pista probabilmente è già rovinata perchè senza apparenti errori Schild chiude con 2″94 di ritardo, stesso tempo di Haver Loeseth

9.42 SCI ALPINO – Quanta fatica per Vlhova! Finisce con 2″30 di ritardo da Shiffrin, senza mai trovare il giusto ritmo

9.41 SCI ALPINO – la svizzera Holdener soffre sulla pista di Kranjska e chiude a 1″60 da Shiffrin, terzo posto per lei

9.40 SCI ALPINO – Hansdotter chiude a 1″47 da Shiffrin. Tanta grinta per la svedese ma qualche errore

9.38 SCI ALPINO – Pazzesca Shiffrin! Non sbaglia nulla e rifila 2″96 a Loeseth. Mostruosa!

9.37 SCI ALPINO – la norvegese Haver-Loeseth chiude la sua prova in 54″38, senza apparenti errori gravi

9.30 SCI ALPINO – Caduta per l’apripista, piccolo ritardo per il via della gara

9.28 SCI ALPINO – la prima a prendere il via sarà la norvegese Haver-Loeseth, vedremo se sfrutterà il numero 1

9.23 SCI ALPINO – Le altre azzurre a prendere il via: Moelgg (28), Azzola (52), Sosio (60)

9.20 SCI ALPINO – Le prime due italiane a prendere il via saranno Chiara Costazza e Irene Curtoni, rispettivamente con 15 e 16

9.15 SCI ALPINO – Shiffrin partirà con il numero 2. A seguire le atlete che forse la possono impensierire il qualche modo, Hansdotter, Holdener e Vlhova

9.12 SCI ALPINO – E’ la domenica degli slalom. Si parte da Kranjska Gora dove si attende l’ennesimo Shiffrin show. Difficile per le rivali poter pensare ad un esito diverso dalla vittoria di una statunitense che sembra due spanne sopra a tutti

9.10: buongiorno agli appassionati di sport invernali. Ci attende una giornata ancora zeppa di eventi e, si spera, di belle prova da parte degli azzurri impegnati sulla neve e sul ghiaccio. Si parte con lo slalom speciale femminile di Kranjska Gora. Il via alle 9.30

(foto Pentaphoto)