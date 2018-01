LIVE Speed skating, Europei 2018 in DIRETTA (7 gennaio): Francesca Lollobrigida, è caccia all’oro! Delusione team pursuit

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare sull’ovale di ghiaccio di Kolomna (Russia) degli Europei 2018 di speed skating. Dopo lo strepitoso oro di Nicola Tumolero dei 5000 metri, l’Italia non vuol certo fermarsi qui e le possibilità per andare a medaglia ci sono ancora: Francesca Lollobrigida nella mass start punta la podio più alto avendo messo in mostra una condizione ottimale nel corso della competizione, sfiorando il podio nei 3000 metri; il team pursuit maschile, già nella top3 nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City, ha concrete possibilità per centrare il bersaglio. Vedremo se questi grandi presupposti si realizzeranno. Da ricordare che avremo anche Andrea Giovannini nella mass start maschile che, reduce da una prestazione poco brillante nei 5000m, vorrà riscattarsi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata degli Europei di speed skating a Kolomna (Russia): cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla e vivere insieme tutte le emozioni di un giorno di gare imperdibile. Si inizia alle ore 14.30. Buon divertimento a tutti.

15.25 La gara femminile servirà soltanto a determinare il podio, visto che ci sono solo tre nazioni in gara: Norvegia in prima serie, Olanda e Russia in seconda.

15.10 Ora pausa per premiazioni e rifacimento ghiaccio. Team sprint femminile alle 15.30, dove non ci sarà l’Italia.

15.09 Team pursuit maschile: oro Olanda in 3’42″79, argento Russia a 1.80, bronzo Polonia a 9.81. Quarta la norvegia a 10.23, quinta l’Italia a 10.29.

15.04 Delusione azzurra. L’Italia è quinta, ed ultima. 3’53″07 il tempo dei nostri atleti, beffati anche dalla Norvegia, che ha chiuso in 3’53″01. Podio invariato. Il bronzo polacco era a meno di mezzo secondo.

14.58 Olanda a medaglia! Miglior tempo neerlandese in 3’42″79. Terza la Polonia in 3’52″60. Ora Norvegia e, soprattutto, Italia.

14.53 I russi fanno segnare 3’44″59. Ora Polonia ed Olanda.

14.47 In partenza la prova maschile con la Russia. Italia nella terza ed ultima serie.

14.45 Team pursuit femminile: oro Olanda 2’59″34, argento Russia a 2.54, bronzo Germania a 5.69. Quarta la Polonia a 5.72, quinta la Repubblica Ceca a 20.38. Ritoccati i tempi, tedesche di bronzo per soli tre centesimi!

14.42 Oro Olanda!!! Le neerlandesi abbattono il muro dei 3′ fermando il crono su 2’59″33. Bronzo Germania in 3’04″93, che toglie il posio alle polacche per 12 centesimi! Argento alla Russia.

14.40 Chiudono la prova Germania ed Olanda.

14.38 Le russe staccano il miglior tempo: 3’01″88, Polonia seconda in 3’05″05. Russia certa della medaglia.

14.35 Tocca ora a Polonia e Russia.

14.34 Le ceche fanno segnare 3’19″71, primo tempo di riferimento.

14.30 La prima a scendere in pista sarà la Repubblica Ceca.

14.25 Si inizierà tra pochi minuti con il team pursuit femminile. Non ci sarà l’Italia in gara.

14.20 Oggi in programma team pursuit, team sprint e mass start. Diverse speranze di medaglia per gli azzurri, a cominciare dalla seconda competizione di giornata, il team pursuit maschile.

14.15 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della terza ed ultima giornata di gare degli Europei di speed skating di Kolomna in Russia.

