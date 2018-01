LIVE Snowboard, PGS Lackenhof in DIRETTA: Roland Fischnaller fuori agli ottavi. Si impongono Ester Ledecka e Nevin Galmarini

Inizia il 2018 anche per lo snowboard alpino: a Lackenhof, in Austria, si disputerà lo slalom gigante, unica specialità olimpica del parallelo dopo l’estromissione dal programma a cinque cerchi dello slalom. Dopo le qualifiche della mattinata, al via la fase ad eliminazione diretta, che coinvolgerà i migliori 32 atleti, 16 uomini ed altrettante donne, che si daranno battaglia iniziando dagli ottavi di finale. Tutti i turni si disputeranno in manche unica.

Tra le donne saranno due le azzurre al via, ovvero Nadya Ochner e Giulia Gaspari, mentre tra gli uomini gareggeranno in sette: Roland Fischnaller, Aaron March, Mirko Felicetti, Christoph Mick, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini e Daniele Bagozza.

Si inizierà alle 13.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale! (Foto: Profilo Facebook Cesare Pisoni)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

14.05 Grazie per averci seguito anche oggi! Appuntamento al prossimo live!

14.03 Vince l’elvetico Nevin Galmarini! Al fotofinish battuto, per 0″01, lo sloveno Rok Marguc!

14.01 Nella small final maschile vince l’austriaco Alexander Pauer, che approfitta dell’uscita dello sloveno Zan Kosir.

13.56 La ceca Ester Ledecka vince a mani basse precedendo di 1″13 l’austriaca Julia Dujmovits!

13.54 Nella small final femminile si impone l’elvetica Ladina Jenny, che precede di 3″54 la russa Tudegesheva.

13.50 Ancora pista rossa! L’elvetico Nevin Galmarini batte di 0″17 l’austriaco Alexander Payer!

13.48 Il derby sloveno va a Rok Marguc, che, ancora su pista rossa, precede Zan Kosir!

13.45 Ora le semifinali maschili.

13.44 Sfiderà in finale l’austriaca Julia Dujmovits, che batte di appena 0″10 l’elvetica Ladina Jenny.

13.43 Ester Ledecka precede di 1″38 la russa Tudegesheva. La ceca è impressionante.

13.42 Tutto pronto per le semifinali.

13.41 L’elvetico Galmarini approfitta dell’uscita del russo Sobolev e passa in semifinale.

13.38 L’austriaco Payer elimina il sudcoreano Lee per 0″59.

13.36 Derby sloveno in semifinale: Zan Kosir batte di 0″12 l’austriaco Kislinger, giustiziere del nostro Fischnaller.

13.35 Lo sloveno Marguc, su pista rossa, precede di 0″15 il nipponico Shiba.

13.33 Ora gli uomini. La pista blu si conferma più rapida della rossa.

13.32 Completa l’ecatombe tedesca: l’austriaca Julia Dujmovits elimina Carolin Langenhorst, che esce di pista.

13.31 L’elvetica Ladina Jenny batte la russa Salikhova di 0″83.

13.29 La ceca Ester Ledecka elimina la tedesca Joerg, precedendola di 2″47.

13.28 La russa Tudegesheva passa in semifinale battendo la tedesca Hofmeister.

13.26 Completati gli ottavi, ora qualche minuto di pausa.

13.25 Il russo Sobolev elimina lo statunitense Muss, che esce dal tracciato.

13.23 Lo svizzero Galmarini precede il russo Sarsembaev di 0″34. Prima vittoria su pista rossa tra gli uomini.

13.22 Il sudcoreano Lee elimina il russo Loginov, precedendolo di 0″34.

13.20 L’austriaco Payer batte l’elvetico Caviezel per 0″62.

13.18 Lo sloveno Kosir batte l’austriaco Mathies di 0″13

13.17 Eliminato Roland Fischnaller. L’azzurro arriva a 1″18 dall’austriaco Kislinger.

13.16 Lo sloveno Marguc ha la meglio sul tedesco Bussler. Ora Fischnaller!

13.15 Il nipponico Shiba elimina l’austriaco Prommegger

13.12 Ora tocca agli uomini.

13.11 L’elvetica Larissa Gasser eliminata dall’austriaca Julia Dujmovits.

13.10 La tedesca Langenhorst elimina l’austriaca Claudia Riegler per appena 0″12!

13.08 L’elvetica Ladina Jenny passa ai quarti. Battuta di 0″68 la russa Soboleva.

13.07 La russa Zavarzina vince il derby con la connazionale Salikhova per appena un decimo di secondo.

13.06 La ceca Ester Ledecka stacca di oltre 2″ la svizzera Patrizia Kummer.

13.04 La tedesca Selina Joerg batte per 0.08 l’elvetica Stephanie Mueller. Prima vittoria su pista blu.

13.02 La russa Tudegesheva batte l’austriaca Meschik.

13.01 La tedesca Hofmeister elimina la russa Bykova.

13.00 Si inizia con gli ottavi femminili, al via a breve.

12.55 Fischnaller ha chiuso nono, dunque incontrerà al primo turno l’ottavo, l’austriaco Sebastian Kislinger, che avrà il diritto di scegliere la pista.

12.50 Lo start degli ottavi di finale è stato confermato per le ore 13.00. Purtroppo per i colori azzurri, un sono italiano sarà al via degli ottavi: Roland Fischnaller. Gli altri otto sono stati tutti eliminati in fase di qualifica in mattinata (Qui la cronaca).

12.45 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del PGS di snowboard alpino di Lackenhof, in Austria. Ricordiamo che questa specialità sarà presente alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang.