LIVE Short track, Europei 2018 in DIRETTA: che duello azzurro! Sfida tra Arianna Fontana e Martina Valcepina per la corona continentale!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare sull’ovale di ghiaccio di Dresda (Germania) negli Europei di short track. Si prospetta una super sfida tutta italiana per la conquista del titolo continentale nell’overall tra Martina Valcepina ed Arianna Fontana.

La 25enne di Sondalo è stato protagonista di un day-2 semplicemente strepitoso, realizzando una doppietta d’oro nei 500 e 1500 metri incredibile. Una sicurezza nel gareggiare disarmante per la Valcepina che cosi, a quota 68 punti nella graduatoria generale guarda tutti dall’alto. Spetterà dunque alla Fontana, seconda (29 punti), rimontare sfruttando le gare restanti: i 1000 metri e la superfinal. Specialità che dovrebbero essere più adatte alla fuoriclasse valtellinese ma, vista la vittoria di Martina, nei 1500 metri nulla è precluso. E poi, da osservare con attenzione quanto sapranno fare i ragazzi della staffetta maschile, in finale nella prova a squadre e motivati a centrare la medaglia come l’anno scorso a Torino.

Tanti, dunque gli spunti da vivere in nostra compagnia grazie alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare a Dresda (Germania) degli Europei di short track. Si comincia a partire dalle ore 13.02. Buon divertimento!

Foto: profilo twitter Fisg