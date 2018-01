LIVE Sci di fondo, Coppa del Mondo Seefeld 2018 in DIRETTA. La sprint a skating. Pellegrino giù dal podio: quarto. Vince sempre lui: Klaebo. Van der Graaff trionfa nel femminile. Laurent out in semifinale

Ultima prova generale delle Olimpiadi di PyeongChang: nella tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo di Seefeld, in Austria, dove oggi è in programma una sprint a tecnica libera, che non assegnerà le medaglie in Corea del Sud ma darà sicuramente indicazioni sullo stato di forma dei possibili protagonisti della gara olimpica a tecnica classica. Occhi puntati nella gara maschile all’ennesima sfida tra Chicco Pellegrino, pieno di rabbia dopo la caduta di Planica, e il norvegese Klaebo.

Nella gara femminile proveranno a centrare un piazzamento tra le trenta ben quattro azzurre: Gaia Vuerich, Greta Laurent, Lucia Scardoni e Ilaria Debertolis in una gara con tante assenze importanti che potrebbe rivedere la sfida tra norvegesi (Weng e Falla su tutte) e statunitensi (Diggins e Randall in testa).

Si inizia alle 11.15 con le qualificazioni femminili, alle 11.50 le qualificazioni maschili, poi dalle 13.45 quarti, semifinali e finali. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Valerio Origo).













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.22: appuntamento a domani per le gare distance a Seefeld

15.20: è solo quarto Federico Pellegrino, che nel finale è apparso poco brillante, battuto da Halfvarsson nella volata che valeva il terzo posto. Vince Klaebo, secondo posto per Chanavat: i due sono apparsi nettamente superiori all’azzurro, un po’ imballato

15.19: Pellegrino terzo al rettilineo finale

15.18: Halfvarsson prende la testa in discesa

15.17: Pellegrino davanti in salita

15.15: partita la finale!

15.08: tra poco la finale della gara maschile con Pellegrino che se la vedrà con Klaebo, Chanavat, Halfvarsson, Iversen e Retivykh. Vediamo se l’azzurro riesce a fare meglio della semifinale

15.03: Van der Graaff concede il bis!!! La svizzera, dopo il successo di Lenzerheide, si impone anche a Seefeld! Si pianta Falla sul rettilineo finale dopo aver transitato in testa sulla salita, secondo posto per la statunitense Caldwell che ha bruciato la norvegese in rimonta. Quarta Harse, quinta Soemskar, sesta Bjornsen

15.00: partita la finale!

14.58: a breve la finale femminile con Caldwell, Falla, Van der Graaff, Soemskar, Harsem, Bjornsen

14.55: FEDERICO PELLEGRINO E’ IN FINALE! Vince la seconda semifinale il norvegese Iversen, secondo il russo Retivykh (al fotofinish su Jouve), più lenti tutti gli altri

14.51: al via la seconda semifinale con Harvey, Retivykh, Cologna, Hediger, Iversen, Jouve

14.50: gara incolore di Chicco Pellegrino che chiude al quarto posto e potrebbe essere ripescato ma l’azzurro è rimasto staccato in salita. Vince Klaebo davanti a Chanavat, terzo posto per Halfvarsson che ha fatto gara dura. L’azzurro brucia al traguardo Hamilton e si regala un filo di speranza

14.46: ora la prima semifinale maschile con Pellegrino che sfida Klaebo, Chanavat, Starega, Halfvarsson, Hamilton

14.43: Crolla in salita Greta Laurent che viene eliminata con il quinto posto in semifinale. Vince Harsem davanti a Bjornsen che chiude al secondo posto al fotofinish. Le ripescate sono Van der Graaff e Soemskar

14.41: scatta la seconda semifinale con Greta Laurent che sfida Weng, Harsem, Visnar, Fabjan e Bjornsen

14.39: gran volata della statunitense Caldwell che supera la norvegese Falla. Ripescabili al momento la svizzera Van der Graaff e la svedese Soemskar

14.36: al via la prima semifinale donne con Van der Graaff, Falla, Carl, Lampic, Soemskar, Caldwell

14.34: Harvey vince la batteria più veloce battendo un pimpante Dario Cologna che lancia altri messaggi in vista delle Olimpiadi, terzo Hediger, quarto Starega, entrambi qualificati per le semifinali

14.30: ora l’ultimo quarto con Svensson, Hediger, Starega, Jay, D. Cologna, Harvey

14.28: niente da fare per l’azzurro Zelger, sesto. Vince il russo Retivykh, al fotofinish Jouve sopravanza Northug che è eliminato perchè il tempo è alto

14.24: c’è l’azzurro Zelger al via nel penultimo quarto assieme a E. Northug, Jouve, Jylhae, Retivykh, Kaeser

14.23: terzo quarto lento: vince Chanavat davanti a Iversen. Non si qualifica Fossli, terzo

14.20: al via il terzo quarto con Iversen, Chanavat, Fossli, Arnault, Suhonen, Dyvik

14.17: Pellegrino senza rivali nel secondo quarto! L’azzurro vince per distacco su Hamilton, secondo, terzo Hakola e quarto Gros: sono loro due i lucky losers al momento

14.14: ora Pellegrino al via con Hakola, Schaad, Hamilton, Gros, Westberg

14.12: Klaebo brucia Hlafvarsson in volata. I due sono in semifinale. Terzo posto per Krasnov, quarto G. Cologna

14.10: al via nel primo quarto maschile con G. Cologna, Auge, Baldauf, Krasnov, Halfvarsson, Klaebo

14.07: GRETA LAURENT VINCE L’ULTIMO QUARTO! Bene l’azzurra che supera la norvegese Weng. Le ripescate sono Harsem e Carl

14.03: ora al via l’ultimo quarto con Laurent che se la deve vedere con Cebasek, Weng, Aleshina, Ingemarsdotter, Beatty

14.01: Bjornsen vince il penultimo quarto: seconda al fotofinish la slovena Fabjan. Nessuna ripescata anche da questo quarto

13.58: al via il penultimo quarto con Bjornsen, Fabjan, Nordstroem, Dahlqvist, Winkler, Slind

13.56: Peccato per Vuerich. L’azzurra disputa una buona gara ma è+ solo terza alle spalle di Van der Graaff, prima e Visnar, seconda e non rientra neppure nelle lucky loser: eliminata

13.53: Vuerich al via nel terzo quarto con Novakova, Severina, Visnar, Settlin e Van der Graaff

13.52: la svedese Soemskar vince il secondo quarto, davanti alla slovena Lampic. Terza ed eliminata a sorpresa la statunitense Randall

13.50: Al via il secondo quarto con Ringwald, Jean, Randall, Lampic, Laukkanen, Soemskar

13.48: Falla come da pronostico vince il primo quarto, davanti alla statunitense Caldwell, terzo posto per Harsem, quarta Carl

13.45: partito il primo quarto di finale con Kovaleva, Carl, Harsem, Unterweger, Caldwell e Falla

13.30: tra un quarto d’ora il via dei quarti di finale femminili a Seefeld

12.13: staccatissimo Gabrielli che è 73mo. Non ci sono novità in zona qualificazione. Gara praticamente finita. Appuntamento alle 13.45 per il live della fase finale

12.10: i primi dieci della classifica sono loro: Klaebo, Pellegrino, Hakola, Schaad, Hamilton, Chanavat, Halfvarsson, Svensson, Northug, Jouve. Zelger resta 24mo e dunque sarà nei quarti

12.10: partito l’ultimo degli azzurri, Gabrielli

12.09: Hellweger dopo una buona prima parte di gara (20mo all’intermedio) crolla nel finale (ma potrebbe avere avuto qualche problema) ed è penultimo a 26″ da Klaebo

12.07: peccato per Bertolina! E’ 36mo a meno di mezzo secondo dalla qualificazione

12.06: niente da fare per Sundby! E’ 32mo e già eliminato

12.05: Zelger chiude al 24mo posto al traguardo e può sperare nella qualificazione

12.05: lo svizzero Kaeser è 21mo

12.04: Zelger decimo all’intermedio

12.02: il polacco Starega è 15mo, Dario Cologna si inserisce al 17mo posto. Fra poco gli altri azzurri

12.01: il francese Jay si inserisce al 15mo posto

12.00: Skar e Ustiugov vicini all’eliminazione

11.59: al momento i primi dieci: Klaebo, Pellegrino, Hakola, Schaad, Hamilton, Chanavat, Halfvarsson, Svensson, Northug, Jouve

11.59: Svensson è ottavo

11.58: Ustiugov penultimo a 13″55 da Klaebo

11.57: Klaebo chiude con 4″88 di vantaggio su Pellegrino! Ingiocabile il norvegese! Chanavat è sesto, Halfvarsson settimo

11.56: Klaebo all’intermedio rifila 2″30 a Pellegrino

11.56: lo svizzero Schaad si inserisce al terzo posto, il francese Jouve al sesto

11.55: gran finale di Hakola che è secondo a 32 centesimi di Pellegrino

11.55: Iversen al traguardo è quinto, Skar nono

11.54: PELLEGRINO PRIMO AL TRAGUARDO!!! 1″58 di vantaggio sullo statunitense Hamilton

11.54: Iversen, E. Northug e Skar ultimi tre all’intermedio

11.53: Fossli in testa al traguardo dopo tre arrivi

11.53: Pallegrino primo all’intermedio!

11.52: Fossli davanti dopo tre passaggi all’intermedio

11.51: partito Chicco Pellegrino

11.50: partita la qualificazione

11.47: primo a partire alle 11.50 il norvegese Aune

11.45: tra pochi minuti il via delle qualificazioni della sprint maschile. Per l’Italia sono in gara Pellegrino (7), Zelger (50), Bertolina (58), Hellweger (63), Gabrielli (77)

11.29: si stanno concludendo le qualificazioni donne, senza inserimenti nelle prime posizioni., Due azzurre nelle prime sei, Laurent, seconda, Vuerich, sesta. Purtroppo fuori dalle 30 Debertolis e Scardoni

11.28: Heidi Weng è clamorosamente fuori dalle 30!

11.27: Falla, Laurent, Van der Graaff, Caldwell, Bjornsen, Vuerich, Soemskar, Settlin, Fabjan, Visnar le prime dieci della classifica quando mancano una quindicina di atlete al traguardo

11.27: Weng è 30ma. Rischia grosso

11.26: anche Debertolis è fuori, già 34ma a 9″84

11.26: Scardoni è già 33ma e ultima. Eliminata

11.25: Debertolis molto indietro, deve rimontare nel finale

11.24: così al traguardo: Falla, Laurent, Van der Graaff, Caldwell, Bjornsen, Vuerich

11.24: partite Scardoni e Debertolis

11.23: Heidi Weng, 22ma a rischio eliminazione

11.22: benissimo le azzurre: Vuerich si inserisce al sesto posto a 2″33 da Falla

11.22: Fantastica Laurent!!! E’ seconda a 1″43 da Falla

11.21: Falla in testa al traguardo

11.21: Laurent prima all’intermedio!!! Vuerich quinta

11.21: Caldwell è terza al traguardo, partite Vuerich e Laurent

11.20: Ringwald crolla ed è terz’ultima al traguardo, Harsem si inserisce al quinto posto

11.19: Weng ultima al traguardo, Van der Graaff in testa davanti a Bjornsen e Soemskar

11.19: Van der Graaff ha il miglior tempo all’intermedio, Settlin in testa al traguardo

11.18: Ringwald, Dahlqvist, Bjornsen le prime tre all’intermedio

11.17: Ringwald nettamente in testa all’intermedio

11.16: Settlin meglio di Randall all’intermedio dei 700 metri

11.15: iniziata la qualificazione

11.12: le outsider potrebbero essere le svedesi, Ingemarsdotter su tutte, e la svizzera Van der Graaff, vincitrice a Lenzerheide all’esordio del Tour de Ski

11.09: la sfida potrebbe essere tra le norvegesi Weng e Falla e le statunitensi Randall e Caldwell

11.05: la prima a partire sarà la svedese Settlin

11.00: tra pochi minuti il via delle qualificazioni femminili della sprint a tecnica libera di Seefeld. Al via quattro azzurre: Gaia Vuerich, Greta Laurent, Lucia Scardoni e Ilaria Debertolis a caccia di uno dei primi 30 posti

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLO SCI DI FONDO