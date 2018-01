LIVE Sci alpino, superG Kitzbuehel 2018 in DIRETTA: partenza spostata alle 13.00 per una forte nevicata

Buongiorno a tutti e benvenuti alla Diretta Live del superG di Kitzbuehel, uno degli appuntamenti più attesi per la Coppa del Mondo di sci alpino. La partenza, inizialmente prevista per le 11.30, è stata spostata alle 13.00 a causa di una nevicata notturna. Si partirà dalla Mausefalle, mentre l’arrivo è previsto alla Oberhausberg.

Gli uomini da battere saranno gli austriaci (Hannes Reichelt e Vincent Kriechmayr) ed i norvegesi (Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud). Gli azzurri, sin qui, si sono disimpegnati bene in discesa, mentre hanno faticato in superG. Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer cercheranno dunque di sbloccarsi in questa specialità in vista delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Attenzione poi a Matteo Marsaglia, il più veloce ieri nella prova della discesa: il romano insegue un risultato di prestigio che possa valergli la convocazione per la Corea del Sud. Appuntamento dunque alle 13.00. Buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale!

9.20: Buongiorno a tutti. Vi ricordiamo che la partenza è stata spostata dalle 11.30 alle 13.30 a causa della nevicata che ha fatto capolino nella notte sulla Streif.

