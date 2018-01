LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2018 in DIRETTA: Manfred Moelgg e Stefano Gross, serve un guizzo contro Sua Maestà Hirscher!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere, dopo l’entusiasmante gigante di ieri, ci sarà ancora grande spettacolo per tutti gli appassionati che seguiranno la gara nell’ultimo giorno delle festività natalizie. Il grande favorito sul pendio elvetico è naturalmente Marcel Hirscher che si è imposto in gigante e che vuole a tutti i costi la doppietta ad Adelboden: l’austriaco sembra letteralmente imbattibile, Henrik Kristoffersen proverà a insidiare la leadership di Sua Maestà.

L’Italia si affiderà a Manfred Moelgg e Stefano Gross che devono piazzare un guizzo a un mese di distanza dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri dovranno dare davvero tutto e ne hanno le possibilità: il veterano esce galvanizzato dall’ottavo posto in gigante, il compagno di squadra può sparare delle cartucce importanti.

Si inizia alle 10.30 con la prima manche, appuntamento alle 13.30 con la seconda.













10.19: ancora due azzurri nel primo gruppo, nonostante i risultati non proprio soddisfacenti. Gross parte con il 4, Moelgg parte con il 6

10.15: buona giornata agli appassionati di sci alpino. E’ tutto pronto ad Adelboden per il secondo slalom speciale dell’anno. Sarà battaglia tra Hirscher e Kristoffersen

