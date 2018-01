LIVE – Presentazione Ducati 2018 in DIRETTA STREAMING: giù i veli sulla nuova Desmosedici di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della presentazione della Ducati 2018, la moto con cui la scuderia di Borgo Panigale affronterà il Mondiale di MotoGP che scatterà a fine marzo. Oggi si alza il velo sulla Rossa, sale l’attesa per conoscere tutte le novità del bolide su cui saliranno Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo nella prossima stagione: il vicecampione del Mondo vorrà confermarsi ai massimi livelli dopo aver duellato alla pari con Marc Marquez, lo spagnolo dovrà riscattarsi dopo un’annata opaca.

Tifosi e appassionati non vedono l’ora di poter ammirare la nuova Ducati versione 2018, di dare un’immediata occhiata ai vari dettagli, al telaio e alla principali novità tecnica che vedremo subito come primo impatto. Sono tantissime le novità che sono attese, parzialmente trapelate alla vigilia dell’attesissima presentazione della Ducati 2018. Tra l’altro non ci sarà più TIM come sponsor. Chissà se gli ingegneri avranno trovato il giusto compromesso tra le necessità di Jorge Lorenzo e le preferenze di Andrea Dovizioso: l’obiettivo era sicuramente quello di costruire una moto solida, forte, veloce con l’obiettivo di vincere il Mondiale 2018 dopo anni di digiuno in seguito alle imprese di Casey Stoner.

Oggi lunedì 15 gennaio è in programma la presentazione della Ducati 2018 poi a fine mese capiremo il potenziale durante i test di Sepang. Appuntamento alle ore 10.30 per l’inizio dell’evento, per seguire insieme l’alzata del velo sulla Rossa, per vivere insieme un momento importante della stagione e per sentire anche le dichiarazioni dei grandi protagonisti, per sapere le loro emozioni e sensazioni. La presentazione della Ducati 2018 sarà trasmessa in diretta streaming sul sito motogp.com ma anche sul sito di Sky Sport.

CLICCA QUI PER VEDERE LA PRESENTAZIONE DELLA DUCATI 2018













