LIVE Pattinaggio artistico, Europei Mosca 2018 in DIRETTA: Al via il programma libero delle coppie. Zagitova stupisce, Medvedeva e Kostner la inseguono!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di pattinaggio artistico, seconda giornata (giovedì 18 gennaio). Questo è il grande giorno riservato alle donne e alle coppie di artistico: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente.

L’Italia vuole sognare in grande con le sue stelle indiscusse. Occhi puntati su Carolina Kostner che insegue l’ennesimo podio di una carriera sfavillante sfidando l’Armata Rossa guidata dal fenomeno Evgenya Medvedeva: spazio allo short program. Dita incrociate anche per Ondrej Hotarek e Valentina Marchei nostra formidabile coppia che parte tra le favorite per la conquista di una medaglia importante dopo il quarto posto di ieri. A un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 nessuno vuole deludere e tutti cercano la migliore forma possibile.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di pattinaggio artistico, seconda giornata (giovedì 18 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.30. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 17:39 Una caduta penalizza la coppia elvetica Ioulia CHTCHETININA / Mikhail AKULOV, che ottiene 83.52 punti e scivola al secondo posto provvisorio con 130.09 punti. In corso di svolgimento il riscaldamento del secondo gruppo. 17:30 I croati Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA-KORDEIRU si sono portati al comando sia per quanto riguarda il free skating (89.25) che nel totale (134.97). Ora tocca alla coppia svizzera Ioulia CHTCHETININA / Mikhail AKULOV, che va a chiudere il primo gruppo. 17:23 La coppia azerbaigiana composta da Sofiya KARAGODINA e Semyon STEPANOV ha ultimato il proprio programma libero con 76.37 punti all’attivo. Per loro il totale è di 117.95 punti. Ora sul ghiaccio i croati Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA-KORDEIRU, che precedevano i caucasici al termine del primo segmento di gara. 17:17 Cliccando qui potrete rivedere il programma corto della coppia attualmente al comando, quella francese formata da Vanessa James e Morgan Ciprès. 17:12 La prima coppia ad esibirsi sarà quella azerbaigiana, formata da Sofiya KARAGODINA e Semyon STEPANOV. 17:07 In corso il riscaldamento del primo gruppo. 17:05 A questo link potrete trovare la start list completa di questo free skating delle coppie d’artistico. 17:00 Nel frattempo, vi riproponiamo il programma corto di Carolina Kostner. Clicca qui per vedere il video.

16:50 Manca un quarto d’ora all’inizio del programma libero delle coppie d’artistico.

16.08 L’appuntamento è per le ore 17.00. Spazio al free program delle coppie di artistico. Valentina Marchei e Ondrej Hotarek lotteranno per il podio partendo dal quarto posto del corto.

16.07 Si conclude lo short program femminile. Riepiloghiamo la classifica. Al comando a sorpresa la russa Alina Zagitova con un eccellente 80.27 frutto di una grande prova tecnica. La superfavorita Evgenia Medvedeva si è fermata a quota 78.57 tallonata da una meravigliosa Carolina Kostner che ha confezionato un esercizio emotivamente toccante e tecnicamente importante (78.30). L’azzurra è in piena lotta per il podio e per la vittoria, si deciderà tutto nella giornata di sabato. Il terzetto ha infatti un vantaggio importante sull’altra russa Maria Sotskova, quarta a 68.70. Attardate tutte le altre. Micol Cristina 19esima (48.22), Giada Russo 23esima (45.81).

16.07 La francese Laurine Lecavelier ottiene 55.36 ed è settima.

16.03 Spetta alla francese Laurine Lecavelier chiudere questa gara. La francese non impensierirà le prime.

16.02 Che punteggione! 80.27 per Zagitova, tecnicamente superlativa. Ha due punti di vantaggio su Medvedeva e Kostner.

16.00 Zagitova non ha sbagliato nulla, programma perfetto. Questa sera si è superata. Attenzione a lei, potrebbe seriamente balzare al comando.

15.58 Attenzione, Zagitova si sta superando. Combinazione perfetta nella parte centrale del programma, sulle note del Lago dei Cigni sta facendo la differenza. Potrebbe essere vicinissima alle due stelle.

15.55 Avanti di pochissimooooooooooo! Medvedeva solo 27 centesimi meglio di Carolina Kostner: 78.57! Sarà battaglia aperta sabato sera. Ma ora l’ultima russa Alina Zagitova.

15.53 Si prende il boato del pubblico sulla trottola finale. Scroscio di applausi, purtroppo dovrebbe essere davanti a Carolina.

15.52 Triplo loop perfetto. Tecnicamente è ineccepibile, anche sul doppio axel e sulla seguente trottola.

15.52 Triplo flip e triplo toeloop, li tiene bene anche se la partenza non era eccezionale.

15.51 Prima parte con pochi salti come da programma.

15.50 Inizia con una bella trottola. La musica tocca sicuramente le corde dell’anima, come lei ha dichiarato di voler fare.

15.48 Dietrooooooooo! Sotskova alle spalle di Carolina Kostner! Ora il boato per Evgenia Medvedeva, la super favorita della vigilia. Sembra imbattibile ma vediamo se saprà tenere il passo della nostra azzurra.

15.46 Bene anche la trottola finale e la chiusura. Sotskova è stata brava, ha dovuto comunque lottare per tenere alcuni elementi. Dovrebbe comunque stare dietro a Carolina, vediamo…

15.45 Triplo flip e triplo toeloop, bella combinazione dalla Sotskova che poi esegue anche un buon doppio axel.

15.44 Triplo lutz tenuto con grande fatica, la giuria lo ha già notato. A livello espressivo comunque non c’è storia con Carolina.

15.43 Sotskova sul ghiaccio. E’ molto pericolosa ma deve superarsi per fare meglio di questa Carolina Kostner.

15.40 Rajicova pattina davvero molto bene, i suoi elementi tecnici non sono male: totalizza 61.01, è seconda. Ma ora si fa sul serio: una dietro l’altro si esibiranno le tre russe. Si incomincia con Marija Sotskova, accolta da un boato.

15.36 Ora tocca a Nicole Rajicova. La slovacca è una buona pattinatrice ma non è da podio.

15.36 Carolina Kostner ha dipinto poesia sul ghiaccio. Un’emozione che ha toccato le nostre anime. E’ UNICA, IMMENSA!

PUNTEGGIONEEEEEEEEEEEEEEEE! 78.30! CAROLINA KOSTER IN TESTA! STAGIONALEEEEEEEE! Le russe dovranno superarsi!

PANNELLO ECCELLENTE! 6 PUNTI DI SEQUENZA DI PASSI! Una megaprestazione, ci attendiamo un punteggio eccezionale!

Carolina Kostner abbraccia Huth in lacrime! E’ stata immensa. La Musa del pattinaggio ha confezionato un’opera degna dell’Olimpo. Salti eccezionali, coreografia che tocca il cuore. Delle linee divine, una stella unica che brilla magicamente, è il pattinaggio!

Non ha sbagliato nulla! Un esercizio divino, degno della Campionessa che è! Attendiamo il punteggio, standing ovation per lei.

CELESTIALEEEEE! GRANDISSIMAAAAAA! E’ stata eccezionale, sbalorditiva, monumentale, PERFETTA.

Trottola finale toccante. APPLAUSIIIIIIIII!

Bene la fase dei passi, che intensità espressiva, che carisma, che interpretazione sulla voce della Dion. UNICA!

Benissimoooooo! Che doppio axel. Carolina sta incantando!

Ottimo il triplo loop!

Perfettaaaaaa! Combinazione triplo flip-triplo toeloop,

inizio già toccante, solo lei riesce a interpretare in questo modo con questa espressività.

15.30 CI SIAMO. VAI CAROLINAAAAAA!

15.29 Costume rosso con scollatura sul petto per Carolina, tra un minuto tocca a lei. Finito il riscaldamento… Che tensione…

15.28 Ora Carolina è già andata in un angolo. Sta cercando la massima concentrazione prima della gara. Non si può sbagliare nulla se si vuole puntare al podio.

15.26 Siamo nel pieno del riscaldamento. Carolina Kostner sta testando un attimo il ghiaccio, tra tre minuti toccherà a lui. Aprirà le danze, dovrà dimostrare di essere la campionessa che è. Serve un numero da Regina, uno dei suoi.

15.25 Carolina è seguito da Huth a bordo campo. Cinque minuti all’inizio della sua esibizione, salgono le palpitazioni.

15.24 APPLAUDITISSIMA! Nonostante ci siano 3 russe sul ghiaccio, Carolina riceve un’ovazione da parte del pubblico che ammira le sue gesta da oltre un decennio.

15.22 Si spengono le luci! Le big entrano sul ghiaccio per il warm up. Carolina Kostner si esibirà alle 15.30.

15.16 Ormai ci siamo. Mancano 14 minuti…

15.13 La Musa Danzante si è riscaldata a puntino, tra poco calcherà anche il ghiaccio. Sarà lei ad aprire il gruppo delle big: è chiamata a una prestazione da urlo, deve rimanere incollata alle russe.

15.11 Carolina Kostner scenderà sul ghiaccio alle 15.30! La stiamo aspettando da tutto il giorno: la gara è iniziata alle 10.30, cinque ore facendo il conto alla rovesca solo per lei.

15.10 Ora rifacimento ghiaccio. Poi il gruppo delle sei migliori. L’italiana Carolina Kostner, la slovacca Nicole Rajicova, le russe Maria Sotskova, Evgenia Medvedeva, Alina Zagitova, la francese Laurine Lecavelier.

15.09 Riepiloghiamo la situazione. Al comando la svedese Anita Oestlund con 56.04 davanti allaga belga Loena Hendrickx (55.13) e alla svizzera Alexia Paganini. Micol Cristini 12esima (48.22), Giada Russo 16esima (45.81).

15.08 Dastich ottiene 49.89, è in decima posizione. Si chiude qui il penultimo gruppo.

15.01 Dopo la tedesca ci sarà il rifacimento del ghiaccio. E poi… Carolina Kostner: alle 15.30 spaccate, appuntamento imperdibile. L’azzurra sta terminando il riscaldamento al coperto con le altre big. L’anno scorso fu terza, questa volta deve sfidare le russe in casa loro: serve l’impresa per la pattinatrice più longeva della storia presente agli Europei.

15.00 Soltanto 48.37 per la Schott, errori non da lei. E’ dodicesima. Ora la tedesca Lea Johanna Dastich chiude il penultimo gruppo.

14.57 Due cadute per Schott, prestazione sottotono della tedesca.

14.56 Tre 34 minuti toccherà a Carolian Kostner, con nuovo costume ma con le stesse emozioni di sempre. La nostra Divina insegue l’ennesimo podio continentale: dal 2006 al 2017 è finita a medaglia per 10 volte, cioè sempre tranne quando non è stata presente per la squalifica.

14.56 Meite si ferma a 54.15, è comunque quarta. Lei però si gioca anche un posto per le Olimpiadi contro la compagna di squadra. Undicesima Micol Cristini e 14esima Giada Russo. Sempre Oestlund al comando, ora tocca a Nicole Schott.

14.53 Caduta anche per Mae Berenice Mette.

14.52 Algotsson paga tantissimo cadute ed errori: la svedese è addirittura 22esima (43.28), non andrà in finale.

14.45 Algotsson cade sul triplo lutz e sul flip, avvio pessimo della svedese.

14.45 Carolina Kostner sarà in scena con il nuovo costume! Una novità anche per i giudici, si punta sempre più in alto. 45 minuti all’ingresso della Divina sul ghiaccio, l’attesa è spasmodica.

14.44 Toth paga la caduta: 50.70 per l’ungherese che è ottava, comunque dentro la finale. Ora spazio alla svedese Matilda Algotsson.

14.40 Toth cade in avvio di programma, un peccato perché ha presentato un programma tosto e variegato anche sotto il profilo della coreografia.

14.38 Si intensifica il riscaldamento delle super big, sale la tensione nella warm up area. Stretching per tutte per arrivare sul ghiaccio belle toniche. Carolina Kostner non lascia nulla al caso.

14.36 Bravissima Anita Ostlund, programma tecnicamente validissimo: ha puntato tanto su questo, i components sono bassi. Basta per la svedese che va al comando con 56.04. Ora è il turno di Ivett Toth.

14.32 Si parte con il penultimo gruppo. Tocca alla svedese Anita Oestlund.

14.31 Carolina ha iniziato il riscaldamento al coperto. Con lei anche Evgenia Medvedeva che si distrae ascoltando la musica e masticando una gomma. La tensione inizia a salire. La superfavorita si esibirà dalle 15.55.

14.30 Ricordiamo l’orario preciso in cui Carolina Kostner scenderà sul ghiaccio. La nostra stella inizierà il proprio programma alle 15.30 spaccate! Non perdete l’appuntamento.

14.28 Si stanno scaldando le atlete del penultimo gruppo di merito. Tra poco toccherà a loro.

14.25 Tra una cinquantina di minuti poi tutti pronti per tifare Carolina Kostner. La nostra punta di diamante, vincitrice di cinque titoli continentalei, aprirà il settimo e ultimo gruppo, quello che comprende l’Armata Rossa integrale: Sotskova, Medvedeva, Zagitova.

14.25 Tra poco toccherà al penultimo gruppo di merito, il livello si alza. A scendere sul ghiaccio saranno la svedese Anita Ostlund, l’ungheree Ivett Toth, la svedese Matilda Algotsson, la francese Mae Berenice Meite, le tedesche Nicole Schott e Lea Johanna Dastich.

14.24 Riepiloghiamo la situazione. La belga Loena Hendrickx è al comando con 55.13 davanti alla svizzera Alexia Paganini (54.95) e alla finlandse Emmi Peltonen (52.68). Micol Cristinin ottava (48.22), Giada Russo dodicesima (45.81): entrambe le azzurre sono però certe della qualificazoine al free program.

14.18 Peltonen è terza: 52.68 per la finlandese che ha disputato una bella prova. Finisce qui il quinto gruppo.

14.16 Nel frattempo sale l’attesa per Carolina Kostner. Tutta l’Italia sta aspettando questo momento, la Divina scenderà sul ghiaccio tra un’oretta ad aprire l’ultimo gruppo di merito, quello delle più forti che lotteranno per le medaglie.

14.15 Bell’esercizio della Lindfors che interpreta al meglio l’esercizio, pannello molto rigido però con la bella finlandese a cui vengono dati 51.62 punti, utili per salire in quinta posizione. E’ davanti alle azzurre che scivolano in sesta e decima posizione. Ora Emmi Peltonen a chiudere il quarto gruppo.

14.10 Nessun problema per Anna Khnychenkova che totalizza 51.84 sfruttando degli ottimi components e una buona interpretazione. L’ucraina è quarta davanti anche a Micol Cristini che scivola in sesta posizione, Giada Russo è nona. Ora la finlandese Viveca Lindfors.

14.05 Micol Cristini ottiene 48.22 e sale al quinto posto. Anche lei qualifica al programma libero. Sempre Hendricks al comando. Ora tocca all’ucraina Khnychenkova.

14.02 Programma stupendo da parte di Micol, riesce a mettersi in luce e interpreta al meglio la coreografia. Ma che peccato per quella caduta. Aspettiamo il punteggio.

14.02 Bellissimo il doppio axel.

14.00 Micol cade sul triplo lutz.

13.58 Giada Russo ottiene 45.81, è ottava. Prestazione non all’altezza del suo livello. Comunque l’azzurra è in finale. ORA TOCCA A MICOL CRISTINI.

13.56 Volto triste di Giada. Prestazione purtroppo sottotono con caduta ed errore.

13.55 Apre troppo il doppio axel: è solo axel semplice. Giada è in difficoltà purtroppo.

13.54 Giada purtroppo cade sul triplo flip, errore importante nei primi istanti del programma. Brava a riprendersi con una bella combinazione.

13.52 Dara Grm totalizza 47.40, al momento è quarta e accede alla finale. ORA TUTTI CON GIADA RUSSO, la prima azzurra sul ghiaccio!

13.48 La composizione del quinto gruppo: la slovena Dasa Grm, le italiane Giada Russo e Micol Cristini, l’ucraina Anna Khnychenkova, le finlandesi Viveca Lindfors ed Emmi Peltonen.

13.46 Siamo pronti per ripartire.

13.26 Ora pausa per rifacimento ghiaccio. Si riprenderà poi con il quinto gruppo dove ci sono anche le nostre Giada Russo e Micol Cristini.

13.26 Ricordiamo la classifica. Al comando la belga Loena Hendrickx con 55.13, alle sue spalle la svizzera Alexia Paganini (54.95) e la ceca Eliska Brezinova (52.06). Già certe della qualificazione al libero anche la norvegese Anne Line Gjersem (48.70), la lituana Elzbieta Kropa (46.06) e la slovacca Silvia Hugec (45.98).

13.25 Anna Gjersem raccoglie 48.70. La norvegese al momento è quarta e si assicura la finale. Si chiude il quarto gruppo.

13.20 Wow! Loena Hendrickx ha confezionato un programma stupendo, grande prestazione tecnica e componenti di lusso. Meritatissima prima posizione per la belga con un complessivo 55.13. Ha interpretato al meglio la musica. Ora la Gjersem a chiudere il gruppo.

13.14 Natasha McKay piace tantissimo per l’intensità e l’espressività, manca però un pochino sulle components e conquista 45.12: al momento è ottavo. Paganini sempre al comando, tocca alla belga Loene Hendrickx.

13.08 Discreta prestazione dell’ungherese Fruzsina Medgyesi che totalizza 44.71, momentaneamente ottava ma non sarà facile qualificarsi. Al libero accede anche Kropa. Ora tocca alla britannica McKay.

13.02 Klotz cade e si ferma a 43.53, in nona posizione momentanea. Intanto Paganini e Brezinova sono qualificate al libero. Sul ghiaccio l’ungherese Fruzsina Medgyesi.

12.54 Tantissimi errori in un programma deficitario per la Nikitina che si ferma a 36.71: anche per lei addio free program. Ora tocca alla Klotz.

12.50 Inizia il quarto gruppo. Sul ghiaccio Diana Nikitina.

12.48 Questa la composizione del quarto gruppo: la lettone Diana Nikitina, l’austriaca Natalie Klotz, l’ungherese Fruzsina Medgyesi, la britannica Natasha McKay, la belga Loena Hendrickx, la norvegese Anne Line Gjersem.

12.40 Discreto 45.75 per Shkuleta che vale il sesto posto momentaneo. Sempre Paganini al comando, si è concluso il terzo gruppo.

12.34 Alexia Paganini balza al comando! L’elvetica si spinge fino a 54.95, eccellente punteggio che varrà l’accesso la programma libero! Esercizio perfetto, poche sbavature e ottime difficoltà. Ora Shkuleta chiude il terzo gruppo.

12.28 Programma disastroso della Buchanan che sbaglia e commette troppi errori: l’israeliana raccoglie solo 33.87, addirittura penutlima. Ora la svizzera Alexia Paganini.

12.24 Brezinova continua a scalare la classifica. Saygi mette infatti presenza scenica ma per due volte poggia mano a terra e non è perfetta nelle sequenze, la turca è settima con 43.05. Ora tocca all’israeliana Aimee Buchanan.

12.15 Che gioia della Cheremsky! Al suo debutto agli Europei senior, esulta dopo la gara ed è contentissima. L’azera si ferma a 37.61 e non dovrebbe accedere alla finale ma per il momento basta così.Ora la turca Saygi.

12.09 Componenti di basso rilievo per la Sauter che si ferma a 44.57. Sempre Brezinova al comando. Ora tocca alla azera Cheremsky.

12.03 Inizia il terzo gruppo. Parte Julia Sauter.

11.53 Siamo nel pieno della lunga pausa che precede il terzo gruppo. Rifacimento ghiaccio.

11.38 Ora una pausa. Il terzo gruppo prevede queste atlete: la rumena Julia Sauter, l’azera Kim Cheremsky, la turca Sila Saygi, l’israeliana Aimee Buchanan, la svizzera Alexia Paganini, l’estone Kristina Shkuleta.

11.35 Pernille Sorensen si ferma a 45.76. Sempre Brezinova al comando, si è concluso il secondo gruppo.

11.27 Cadute importanti per la Matos. Un vero peccato perché la coreografia era deliziosa. La spagnola totalizza 39.66, è quinta e anche per lei non ci saranno speranze di ingresso tra le 24. Ora Sorensen chiude il secondo gruppo.

11.20 Tanti errori di Dubinina con tanto di caduta, sbaglia davvero troppo per poter sperare nella finale. La serbia si ferma a 36.69. Sempre Brezinova al comando, ora tocca alla spagnola Valentina Matos.

11.17 Si alza il livello, Eliska Brezinova esegue un ottimo esercizio mettendosi in luce anche con delle combinazioni di rilievo (doppia tripla) e vola al comando con 52.06. Ora tocca alla serba Antonina Dubinina.

11.10 Van Tiel è soltanto terza con 45.28, l’olandese paga una scarsa valutazione nei componentes. Kropa al comando con 46.06.

11.03 Inizia a competere anche il secondo gruppo. Si parte con Van Tiel.

10.56 Questa la composizione del secondo gruppo: l’olandese Kyarha Van Tiel, la ceca Eliska Brezinova, la serba Antonina Dubinina, la spagnola Valentina Matos, la danese Pernille Sorensen.

10.52 Troppi errori di Dimitrova che si ferma a una modesto 24.76. Tra poco sul ghiaccio il secondo gruppo.

10.46 Due errori vistosi per Gabryszak che sbaglia due salti e il punteggio ne risente in maniera importante (38.00). Non potrà puntare alla finale. Ora tocca alla bulgara Dimitrova.

10.44 Ora tocca alla polacca Elzbiet Gabryszak.

10.42 Ma che brava la Hugec. Una bellissima pattinatrice, gli elementi sono semplici ma la coreografia si è fatta apprezzare e ha eseguito al meglio le combinazioni. Potrà togliersi delle soddisfazioni, la 17enne slovacca guadagna 45.98 e potrebbe puntare all’accesso alla finale.

10.37 Kropa ottiene 46.06, ora tocca alla slovacca Silvia Hugec.

10.35 Bella prova da parte della lituana. La 18enne ha aperto bene gli Europei, esercizio discreto senza grosse sbavature, nulla di particolarmente complicato ma ben eseguito. Vandersarren non scenderà sul ghiaccio perché si è fratturata il piede durante l’ultimo allenamento.

10.30 INIZIA LA GARA! Incomincia la lituana Kropa.

10.22 Queste sono le prime cinque ragazze che vedremo sul ghiaccio: la lituana Elzbieta Kropa, la slovacca Silvia Hugec, la polacca Elzbiet Gabryszak, la belga Charlotta Vandersarren, la bulgara Presiyana Dimitrova.

10.16 Si incomincia con lo short program femminile. La gara si preannuncia davvero molto lunga, le migliori incominceranno la propria avventura attorno alle ore 15.00, Carolina Kostner compresa. Lunga marcia di avvicinamento verso il momento clou della giornata.

10.15 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di pattinaggio artistico.