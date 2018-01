Pattinaggio artistico, Europei 2018 – Carolina Kostner, Divina Grazia per la magia da sogno! Sfida all’Armata Rossa per incantare

Quando scende sul ghiaccio illumina tutto quello che le sta attorno. Quando pattina è la grazia fatta a persona. Quando si esibisce al cospetto di folle oceaniche in qualsiasi angolo del Pianeta è un tuffo al cuore, è emozione allo stato puro, è talento naturale controllato da una classe cristallina che è in grado di far sognare chiunque. Unica per bellezza, semplice incarnazione dell’arte del bello, divina artista che non smette mai di stupire e che sa sempre come stupire il pubblico, catturare l’attenzione, lasciare a bocca aperta, sbalordire con uno stile unico e inimitabile.

Carolina Kostner è pronta per regalarci l’ennesima magia di una carriera sbalorditiva. La pattinatrice più longeva della storia presente in una rassegna continentale vuole ancora scrivere un capitolo leggendario ed entrare sempre più nelle leggenda. A 30 anni già compiuti, contro avversarie decisamente più giovane e rappresentanti di un nuovo pattinaggio, è ancora il baluardo incrollabile e il pilastro di un’Italia che grazie a lei ha festeggiato per decenni. Gli Europei 2018 di pattinaggio artistico, in corso di svolgimento a Mosca, rappresentano il test generale verso le Olimpiadi Invernali ormai distanti soltanto tre settimana.

L’azzurra ha puntato il mirino sulla rassegna a cinque cerchi, sogna di salire ancora su quel podio fatato a quattro anni di distanza da quando conquistò la medaglia a Sochi ma le sue ambizioni devono legittimarsi in questa competizione continentale che si disputa nella capitale russa. E saranno proprio tre padrone di casa a fronteggiare il nostro fenomeno che però ha tutte le carte in regola per far saltare il banco ancora una volta, come soltanto le campionesse immortali riescono a fare. I suoi programmi sembrano essere particolarmente validi, ha sfiorato il risultato di prestigio durante le Finali del Grand Prix e ora vuole tornare a casa con qualcosa di importante al collo.

Carolina Kostner contro la fuoriclasse Evgenia Medvedeva, Alina Zagitova e Maria Sotskova. Una vera e propria Armata Rossa contro l’altoatesina chiamata a un’impresa sportiva. Medvedeva è letteralmente imbattibile ma attenzione a delle sorprese perché rientrerà dall’infortunio al piede destro patito un paio di mesi fa. Zagitova si è migliorata parecchio nel corso dell’ultimo mese e vuole regalare l’annunciata doppietta alla Russia, Sotskova è fresca del secondo posto nel Grand Prix e potrebbe sorprendere tutti. Ma per per chi ha vinto cinque titoli europei (2007, 2008, 2010, 2012, 2013) ed è salita sul podio continentale per un totale di dieci volte (cioè sempre dal 2006 allo scorso anno, eccezione fatta per il 2015 e il 2016 causa squalifica), nulla è davvero impossibile. Giovedì 18 gennaio appuntamento con lo short program, sabato 20 gennaio il programma libero con l’assegnazione delle medaglie.













(foto Valerio Origo)