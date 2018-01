LIVE Napoli-Bologna, Serie A in DIRETTA: 3-1. I partenopei trovano il successo in rimonta e restano in testa alla classifica

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live in tempo reale di Napoli-Bologna, sfida valida per la 22ma giornata di Serie A. I partenopei vogliono continuare a far sognare i propri tifosi e per rimanere in testa alla classifica dovranno superare in casa i felsinei. Una partita che avrà un osservato speciale in campo: Simone Verdi. Il talento del Bologna è stato uno dei protagonisti di questa sessione di mercato, per la sua scelta di rifiutare l’offerta del Napoli e restare nel capoluogo emiliano. La squadra di Sarri partirà certamente come favorita, sia per lo straordinario momento di forma, che per il fattore campo. Dall’altra parte i rossoblù cercheranno invece una grande impresa per dare una svolta alla loro stagione. Restate quindi con noi per non perdervi neanche un minuto di questo grande match. Appuntamento alle 15.00 per il calcio d’inizio. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!













Finisce qui!!! Il Napoli vince in rimonta per 3-1 e rimane in testa alla classifica. Un match che si era messo subito in salita per i partenopei a causa del gol di Palacio al 1’. Poi la squadra di Sarri è riuscita però a reagire, con il pareggio al 5’ su autogol di Mbaye e soprattutto la doppietta di Mertens, su rigore al 37’ e con una grande conclusione al 59’

90′ Masina vicino al gol! Sugli sviluppi della punizione, il pallone finisce a Masina, che da due passi calcia in porta, ma trova la grande respinta di Reina

89′ Ammonito Mario Rui per un fallo sulla trequarti, buona occasione per il Bologna su punizione

83′ Ultima sostituzione anche per i rossoblù, con Donsah che prende il posto di Pioli

82′ Ultimo cambio per il Napoli: esce Insigne, entra Rog

77′ Cartellino giallo per De Maio, per un intervento da dietro su Mertens

74′ Cambio anche per Sarri, che toglie Jorginho e inserisce l’ex Diawara

73′ Secondo cambio per il Bologna: esce lo stanchissimo Palacio, uno dei migliori dei suoi, ed entra Destro

71′ Conclusione dalla distanza di Pulgar, che non riesce però ad angolare il pallone. Facile presa di Reina

66′ Primo cambio nel Napoli: fuori Hamsik, dentro Zielinski

63′ Calcio d’angolo per il Bologna, con De Maio che stacca bene, ma non riesce a trovare la porta

59′ GOOOLLL!!!! MERTENS!!!! Chiude virtualmente la partita il Napoli con un’altra grande giocata di Mertens. Il belga riceve da Insigne, mette giù il pallone e calcia alla perfezione all’incrocio dei pali, battendo Mirante

56′ Hamsik tenta la conclusione in area, ma è centrale e facile per Mirante

53′ Il Bologna prova a impostare da dietro la manovra, ma il Napoli non concede spazi

48′ Trattenuta di De Maio su Mertens, che stava andando via. L’arbitro però lo grazia e non estrare il giallo

Inizia il secondo tempo!

Finisce qui il primo tempo! Il Napoli riesce a ribaltare il punteggio e va negli spogliatoi in vantaggio per 2-1. Marcature aperte da Palacio al primo minuto, poi è`arrivato l’autogol di Mbaye al 5′ e il rigore trasformato da Mertens al 37′

42′ Non ci sta però il Bologna, che è tornato a pressare alto gli avversari

37’ GOOOOLLL!!! MERTENS!!! NAPOLI IN VANTAGGIO!!! Mertens va dal dischetto e calcia alla perfezione all’angolino, portando avanti i suoi. Il Napoli completa quindi la rimonta

35’ RIGORE PER IL NAPOLI!!! Masina trattiene Callejon in area, l’arbitro Mazzoleni assegna il rigore, dopo essersi consultato con il Var. Arriva anche il cartellino giallo per Masina

30’ Reagisce il Napoli, con una grande ripartenza di Mertens che serve sulla corsa Insigne, che non riesce però a calciare bene palla e la consegna di fatto a Mirante

27’ Che parata di Reina!! Altra grande occasione per il Bologna con un incredibile Palacio, che se salta tutta la difesa partenopea e arriva al tiro a tu per tu con Reina, che è bravissimo ad intercettare il pallone di piede

22’ Che rischio per il Napoli!! Palacio calcia in porta dal limite e trova la respinta di Koulibaly. Il pallone diventa però buono per Dzemaili, che colpisce a botta sicura ma trova un intervento miracoloso di Mario Rui

19′ Altra occasione per il Napoli, con Callejon che appoggia in area per Allan, che colpisce però male e arriva la facile presa di Mirante

17′ Sfiora il palo Callejon, che riceve palla da Mertens, entra in area e prova a piazzare il pallone rasoterra, che finisce però fuori di poco

14′ Buon intervento questa volta di Mbaye, che riesce ad anticipare di un soffio Mertens, ancora pericoloso

10′ Spinge ora il Napoli, con la conclusione dalla distanza di Mertens, che non impensierisce però Mirante

7’ Infortunio muscolare per Verdi, che è costretto ad uscire dal campo. Al suo posto entra Krejci

5’ PAREGGIO DEL NAPOLI!! AUTOGOL DI MBAYE!! Dura solo pochi minuti il sogno del Bologna. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mario Rui fa un tiro cross che colpisce la traversa, il pallone arriva così a Mbaye, che sbaglia clamorosamente l’intervento e insacca nella propria porta

1’ GOOOOOLLL!!! CLAMOROSO!!!! BOLOGNA IN VANTAGGIO!!! Inizio di partita pazzesco al San Paolo, con i rossoblù che trovano subito il gol. Dzemaili dà il via all’azione servendo di Di Francesco, che crossa in mezzo. Koulibaly non riesce ad impattare sul pallone e alla sue spalle stacca di testa alla perfezione Palacio, che batte Reina

15.01 Si comincia!

14.58 Le due squadre entrano in campo, pochi istanti al calcio d’inizio

14.56 La squadra di Sarri cercherà anche di mantenere anche la porta inviolata per la terza partita consecutiva in campionato

14.53 Gli ultimi precedenti sono nettamente a favore del Napoli, che ha vinto le ultime quattro partite, segnando complessivamente 19 gol

14.49 Qualche sorpresa invece negli undici di Donadoni, infatti Destro rimane in panchina e in attacco torna titolare Di Francesco. In difesa invece Helander supera Maietta

14.45 Confermate le scelte di Sarri, che schiera in difesa Chiriches e Mario Rui. Invariati invece centrocampo e attacco

14.21 Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Dzemaili, Pulgar, Poli; Verdi, Palacio, Di Francesco.

14.20 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Napoli-Bologna, partiamo dalle formazioni ufficiali