LIVE MotoGP, Test Sepang 2018 in DIRETTA (martedì 30 gennaio): miglior tempo e record della pista per Jorge Lorenzo! Dovizioso terzo, Marquez settimo, Valentino Rossi più indietro

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di test MotoGP a Sepang (Malesia). Uno snodo cruciale verso il Mondiale che comincerà il 18 marzo in Qatar.

Nelle prime due giornate Ducati e Yamaha si sono messe in grande evidenza. Erano le due scuderie che dovevano fare un lavoro maggiore, dopo i test di novembre. La GP18 sembra stia superando i problemi di percorrenza di curva, come testimoniato dai riscontri cronometrici di Andrea Dovizioso ma soprattutto Jorge Lorenzo. Ieri, poi, è tornata in maniera prepotente la Yamaha, piazzatasi davanti a tutti con Maverick Viñales e Valentino Rossi, entrambi soddisfatti del comportamento della nuova M1 con le gomme. La Honda, invece, continua a fare un lavoro differente, soprattutto sul nuovo motore e sulla carena alata. La lotta è comunque già serrata e sarà un’altra giornata a colpi di giri secchi, caccia al miglior tempo e simulazioni di gara.

Un ultimo giorno di test da vivere insieme. Noi seguiremo la giornata in tempo reale, aggiornandovi costantemente su quanto succede in pista a Sepang. Si comincia alle ore 6.00 italiane: buon divertimento con la DIRETTA LIVE della terza giornata di Test MotoGP!













6.03 Lavoro differente in casa Yamaha, almeno fino a questo punto. Valentino Rossi è 12° con 2’00″018, mentre Maverick Viñales è 17° con 2’00″555. I due si stanno concentrando maggiormente sulle prove di passo gara. Ieri, però, hanno già dimostrato di saper attaccare anche il tempo nel finale, come dimostra l’uno-due con cui si è chiuso il lunedì di Sepang

6.00 Un tempo stratosferico quello di Jorge Lorenzo fin qui, il più veloce mai registrato a Sepang. E mancano ancora cinque ore alla fine della giornata…

BOOM! LAP RECORD SMASHED💥@lorenzo99 sets the fastest EVER lap on two wheels at Sepang! A stunning 1:58.830! #SepangTest pic.twitter.com/Hy3rCe6NUy — MotoGP™🇲🇾⏱ (@MotoGP) January 30, 2018

5.58 Mancano poco più di cinque ore al termine e in testa troviamo la Ducati di Jorge Lorenzo, davvero in palla in questa tre giorni malese. Con il suo 1’58″830 lo spagnolo ha fissato il nuovo record della pista e precede Daniel Pedrosa di un decimo e Cal Crutchlow di due, mentre Andrea Dovizioso è quarto a tre decimi. Marc Marquez è settimo a mezzo secondo

5.55 La giornata di test a Sepang è cominciata da quasi tre ore. Questa la top ten:

ore 5.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di test a Sepang (Malesia) della MotoGP!

FOTOCATTAGNI