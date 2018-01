LIVE Milan-Lazio, semifinale Coppa Italia in DIRETTA: 0-0, termina a reti bianche la sfida d’andata a San Siro

CLICCA QUI PER SEGUIRE LE PAGELLE LIVE DI MILAN-LAZIO

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Lazio. La Scala del calcio sarà per la seconda volta in pochi giorni il teatro del confronto tra rossoneri e biancocelesti, affrontatisi già in campionato con vittoria 2-1 della formazione allenata da Rino Gattuso.

Un secondo atto dunque nel quale i rossoneri, tutt’altra squadra rispetto al girone d’andata, hanno maggior coscienza dei propri mezzi, forti anche dei risultati confortanti ottenuti in campionato. Il nuovo tecnico è riuscito a dare nuove motivazioni al gruppo e la formazione milanese inizia ad avere un minimo di identità. In questo senso, il confronto con i laziali è assai accattivante. La compagine allenata da Simone Inzaghi, in corsa per un posto in Champions League, è tra quelle più organizzate, dotata in avanti di giocatori in grado di far male: Immobile, Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Felipe Anderson sono tra i giocatori più veloci.Tuttavia, tra le file dei padroni di casa un giocatore come Çalhanoğlu inizia a fare la differenza. Insieme a Suso sono le menti della manovra milanista.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Milan-Lazio, semifinale d’andata della Coppa Italia 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Le due squadre si ritroveranno il 28 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma per il match di ritorno. E’ tutto questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OASport.

FINISCE QUI!!! 0-0 a San Siro questa semifinale d’andata tra il Milan-Lazio. Un secondo tempo molto più divertente del primo in cui Donnarumma e Strakosha si sono resi protagonisti di grande interventi ad evitare la capitolazione.

90+1′ Çalhanoğlu prova un destro a giro beffardo dalla sinistra ma Strakosha non si lascia sorprendere.

89′ Saranno 4′ di recupero

88′ Partita che si avvia sullo 0-0 con entrambe le squadre che sembrano un po’ stanche.

86′ Conclusione strozzata di Nani, dopo una bella combinazione con Lucic. Nessun pericolo per Donnarumma.

84′ Cross di insidioso di Romagnoli, in avanti per l’angolo, e sulla sponda di Andrè Silva, Cutrone non riesce a coordinarsi per concludere in area.

83′ Ultima sostituzione anche per Gattuso: entra Silva per Kalinic

83′ Ultimo cambio per la Lazio: entra Lulic al posto di Immobile.

82′ Attacca il Milan: bella palla per Çalhanoğlu, assist a rimorchio per Kalinic anticipato, iniziativa di Suso che sortisce un angolo.

80′ MILINKOVIC-SAVIC!!!! Altra grande giocata di Luis Alberto e destro a pelo d’erba del serbo sulla diagonale ma la palla finisce larga alla destra di Donnarumma.

79′ Azione caparbia di Kessié sulla destra che poi, anche per stanchezza, non riesce a gestire il possesso palla.

77′ Scontro tra Cutrone e Caceres, resta a terra l’ex difensore della Juve: gioco momentaneamente fermo.

76′ Cambia ancora la Lazio: entra Nani al posto di Parolo.

74′ INCREDIBILE!!!! CHE PALLA GOL PER IL MILAN!!!!! Cutrone di desta impatta perfettamente, miracolo di Strakosha, sulla respinta un vero e proprio rigore in movimento sciupato da Çalhanoğlu.

72′ SUSO!!!! Sinistro a giro dello spagnolo che cerca la conclusione personale, ottimamente ispirato da Cutrone, ma il pallone vola alto sopra la traversa della porta di Strakosha.

71′ Secondo cambio per il Milan: entra Cutrone ed esce Bonaventura. 4-4-2 per il Milan ora.

70′ IMMOBILEEE!!!! Destro fulminante dall’angolo sinistro dell’area e palla che sfiora l’incrocio, con deviazione di un giocatore del Milan.

68′ Luis Alberto ispira alla grande sulla destra per Milinkovic-Savic cross a pelo d’erba ma è brava la retroguardia rossonera a liberare.

66′ Azione tambureggiante della Lazio e una volta Immobile e poi Milinkovic-Savic non trovano il tempo per la conclusione e la difesa del Milan allontana.

64′ Si muove bene il Milan in questo secondo tempo, quantomeno c’è più coraggio.

63′ Cambio numero uno per la Lazio: fuori Felipe Anderson e al suo posto entra Luis Alberto.

63′ Nulla di fatto con Donnarumma che di pugno allontana.

62′ IMMOBILEEEE!!!!! Cross dalla sinistra di Lukaku, colpo di testa perentorio della punta laziale ma Donnarumma fa un miracolo! E’ questa la più grande occasione della partita. Sarà angolo.

60′ Ci prova Suso, costretto a concludere non avendo la sovrapposizione di Abate sulla destra. Tiro centrale e parata comoda di Strakosha.

58′ BIGLIA!!!! Ottima manovra del Milan, cross dalla destra di Abate, sponda di Kalinic e destro del centrocampista rossonero che vola alto sopra la traversa della porta laziale.

57′ Primo cambio per il Milan: esce Antonelli ed entra Çalhanoğlu.

56′ Colpo di testa di Milinkovic-Savic!! Cross dalla destra di Basta per il serbo che non inquadra lo specchio della porta.

55′ Niente da fare e contropiede laziale su cui è il solito Abate a togliere le castagne dal fuoco.

54′ Milan che spinge in questa ripresa: cross di Borini e chiusura della difesa della Lazio in angolo.

53′ LOCATELLI!!! Grande assist di Bonaventura per il centrocampista rossonero che tenta la conclusione ma è bravo Luiz Felipe a chiudere. Azione, tra l’altro, viziata da un fallo di mano di Locatelli.

52′ Tacco di Bonaventura per Locatelli, intercetta Lucas Leiva che serve in verticale Anderson. Buona chiusura di Romagnoli.

51′ Suso lancia lungo per Locatelli, interviene Basta che lo anticipa e lascia che la palla sfili a lato.

49′ In questo secondo tempo Bonaventura si è accentrato maggiormente, quasi ad agire da trequartista.

48′ Bruttissima palla persa in mezzo al campo da Antonelli che innesca Anderson ma è bravo Abate a rimediare alla grande, chiudendo energicamente sull’esterno della Lazio e strappandogli il pallone.

47′ Bella giocata tra Anderson e Milinkovic-Savic ad innecare Immobile però colto in posizione di fuorigioco ed azione che sfuma.

46′ Cross insidioso di sinistro, dalla destra, di Suso. Pallone troppo sul portiere e Strakosha blocca senza patemi.

INIZIO SECONDO TEMPO

Piove a San Siro e stanno per rientrare le squadre. Non ci dovrebbero essere cambi.

Fischia l’arbitro Guida la fine del primo tempo: Lazio più pericolosa con Leiva ed Immobile, Milan sulla difensiva.

44′ Non ci sarà recupero!

43′ Poco movimento senza palla del Milan in questo primo tempo.

42′ Anticipa tutti Donnarumma che di pugno allontana la minaccia.

41′ Prova a ravvivarlo Anderson che semina il panico nella retroguardia rossonera, scarico per Basta ed ancora Borini spedisce il pallone in angolo.

40′ Cinque minuti alla fine del primo tempo di un match equilibrato senza grossi sussulti.

38′ IMMOBILE!!! Conclusione improvvisa dai 25 metri, in fase centrale, di Immobile! Tiro potente e parata in due tempi di Donnarumma.

37′ Fallo di Abate su Savic, intervento tattico ma l’arbitro lo grazia e non lo ammonisce tra le proteste dei rossonere.

36′ Parolo di testa non inquadra la porta ed azione che sfuma.

35′ Ancora Borini fa un’ottima diagonale, anticipando Anderson in angolo.

34′ Corner che non porta a nulla ma la Lazio continua ad avere il controllo del pallone.

33′ LEIVAAA!!!!! CHE OCCASIONE!!! Gran crosso di Lukaku dalla sinistra e colpo di testa del centrocampista da posizione favorevolissima su cui è bravo Borini a chiudere all’ultimo momento in angolo.

32′ Ci prova Locatelli dai 30 metri ma il tiro è completamente sballato, lontano dalla porta della Lazio.

30′ Fatta eccezione per l’occasione di Immobile, poche occasioni pericolose in quest’incontro.

28′ Calciata male questa punizione dallo spagnolo e pallone che si spegne a lato.

27′ Altro intervento molto duro di Radu: tackle scivolato del difensore rumeno che a piedi uniti prende palla e piede di Kessié. Ammonizione per il laziale e punizione per il Milan dall’out destro.

26′ Continua ad attaccare il Milan, spinto dal pubblico di San Siro: Bonucci imposta, Abate si allarga e riceve.

24′ Crossi di Suso molto interessante ma il taglio di Bonaventura è in ritardo e l’ottimo pallone dalla trequarti non viene sfruttato.

22′ Calcio di punizione per il Milan da posizione favorevole: fallo su Suso di Immobile. Piazzato dall’angolo destro dell’area e Suso sulla palla.

21′ Nulla di fatto e fallo in attacco di Borini: ammonizione per il giocatore del Milan, brutta entrata da dietro su Luiz Felipe.

20′ Bolide dalla lunghissima distanza da parte di Borini, deviazione e palla in corner.

19′ IMMOBILEEEE!!!!!!!!!!! CHE OCCASIONE!!!!! Felipe Anderson, che giocata, salta secco Bonucci, verticalizzazione per Bonucci che manda al bar, con una finta, per poi sparare il suo sinistro da distanza ravvicinata fuori.

18′ Milan che attente dietro la linea della palla per partire in contropiede mentre la Lazio cerca sbocchi allargando la manovra. Al momento, però, le difese hanno avuto la meglio.

17′ Tentativo di scambio tra Anderson e Immobile, che commette fallo su Abate: Donnarumma batte la punizione.

15′ Possesso palla prolungato della Lazio, cercando poi l’improvvisa verticalizzazione su Immobile ma è attenta la retroguardia rossonera guidata da Bonucci.

13′ Lazio che fa la partita e Milan, ora come ora, molto sulla difensiva.

12′ LUIS FELIPEE!! Nel corso di un’azione convulsa in area, sugli sviluppi dell’angolo, il difensore si ritrova il pallone sui piedi non riuscendo però a trovare il tempo giusto di battuta.

11′ Grande azione di Lukaku che cerca di saltare Abate nell’uno contro uno, con il terzino destro che si salva in scivolata mettendo in angolo.

10′ Tanti errori in fase di appoggio del Milan: Suso perde un pallone ingenuamente con la Lazio sempre a disegnare gioco.

8′ Grande spunto di Anderson sulla sinistra che salta secco Abate ed allarga sulla desta per Basta, il cross del terzino destro però è troppo basso per Immobile e Bonucci libera l’area di rigore.

7′ Fallo di Milinkovic-Savic su Kalinic che era rientrato a centrocampo per aiutare i compagni: entrata da dietro del serbo e punizione in mezzo al campo per il Milan.

6′ Corner gestito male dalla Lazio ma il Milan non riesce a ripartire e sono sempre i biancocelesti ad avere il pallino del gioco in mano.

5′ Angolo per la Lazio, altra iniziativa di Anderson sulla sinistra che punta Romagnoli che in scivolata si rifugia in corner.

4′ Punizione piuttosto lenta di Anderson, colpo di testa non potente di Milinkovic-Savic che non crea problemi a Donnarumma.

3′ Grande duello sulla sinistra tra Lukaku ed Abate. Tanti contrasti in questa fase. Fallo su Martin Caceres di Locatelli in mezzo al campo.

2′ Lazio che cerca di fare la partita con Lucas Leiva che si sta facendo vedere molto dai compagni di squadra.

1′ Partiti a buon ritmo i giocatori in campo con grande pressing nella zona nevralgica.

INIZIO PRIMO TEMPO, Milan in possesso palla.

20.48: Ora ci sarà il minuto di silenzio in onore della memoria dell’ex ct della Nazionale Azeglio Vicini, scomparso quest’oggi all’età di 84 anni.

Silenzio prima, applausi poi: il minuto di raccoglimento in memoria di Azeglio #Vicini, CT della Nazionale italiana dal 1986 al 1991 pic.twitter.com/sF7VxyRaL0 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 31, 2018

20.45: Entrano in campo dunque Milan e Lazio per questa semifinale d’andata. Discreta la presenza di pubblico alla Scala del calcio.

20.41: Le due formazioni nel tunnel di San Siro pronte a calcare il campo da gioco di San Siro.

20.36: Squadre che rientrano nello spogliatoio e tra poco si comincia.

20.32: E’ così Leiva chiude il suo riscaldamento…

20.28: Squadre che stanno terminando la fase di riscaldamento. Alle 20.45 calcio d’inizio, match arbitrato dal sig. Guida.

20.23: “Giocare due partite ravvicinate contro il medesimo avversario permette di analizzare e comprendere gli errori commessi e di migliorare per affrontare quindi il Milan in maniera diversa, per cercare di metterlo in difficoltà. Abbiamo lavorato in questi giorni, dobbiamo mettere in campo quanto abbiamo preparato. Questa squadra di riuscire ad alternare i giocatori e di riuscire a fare sempre bene mantenendo gli stessi concetti e le medesime idee di gioco. Dobbiamo mettere in campo cattiveria e voglia di rivincita sapendo però che si tratta di un confronto sui 180 minuti e quindi dovremo essere anche intelligenti. Abbiamo già affrontato semifinali negli ultimi anni quindi dovremo essere bravi a fare tesoro delle esperienze pregresse Scenderemo in campo con la testa giusta, con la voglia di fare risultato e prenderci quello che ci siamo persi domenica”, le parole di Marco Parolo (Lazio) ai microfoni della Rai.

20.20: Meno di 30 minuti al calcio d’inizio di Milan-Lazio.

20.16: “Speriamo questa sera di avere un approccio diverso rispetto al match di campionato. L’assenza di De Vrij è pesante per cui siamo costretti ad usare una difesa diversa dal solito e non collaudata: non è un caso che oggi Caceres faccia il suo esordio. Mercato? Solo operazioni in uscita di alcuni calciatori che vogliono giocare”, così il direttore sportivo della Lazio Igli ai microfoni della Rai.

20.12: Via il riscaldamento dei rossoneri:

And out they come onto the pitch. Final warm-up before kick-off! 🔥

Il riscaldamento dei rossoneri! Poco più di mezz'ora a #MilanLazio ⚽️#TIMCup pic.twitter.com/cOM1zstksz — AC Milan (@acmilan) January 31, 2018

20.11: Si scalda ora la squadra titolare della Lazio.

20.08: Riscaldamento in corso per la Lazio che, dopo essere stata sconfitta proprio dai rossoneri in campionato su questo stesso campo, vanno a caccia di rivincite.

20.03: L’ultimo confronto di coppa giocato a Milano, nonché ultimo in assoluto, risale ai quarti di finale2014/15 e lo vinse di misura la Lazio grazie a un rigore trasformato dall’ex Lucas Biglia. Il 26 gennaio 2012 ultima vittoria rossonera: 3-1 ai quarti con gol in rimonta di Robinho, Seedorf e Ibrahimovic dopo la rete di Cissé.

20.01: Per quanto riguarda i precedenti in Coppa Italia, i rossoneri, nel computo generale, sono in vantaggio nei confronti dei rivali di questa sera: nelle 16 partite fin qui giocate, 8 volte ha vinto il Milan, 7 volte la Lazio, una volta la sfida è terminata in parità. Occhio, però, perché, se si prendono in esame soltanto le ultime cinque gare disputate tra le due compagini, ci si accorgerà come i biancocelesti siano in netto vantaggio nei confronti del Diavolo: addirittura 4 vittorie su 5, di cui tre nelle ultime quattro trasferte dei capitolini al ‘Meazza’.

19.58: L’arrivo del Milan allo Stadio San Siro.

The boys have arrived! 🏟️

I rossoneri sono arrivati a San Siro! 🔴⚫️#MilanLazio #TIMCup pic.twitter.com/yuE5PLCGks — AC Milan (@acmilan) January 31, 2018

19.55: Per quanto riguarda la Lazio torna dal 1′ Immobile in coppia con Felipe Anderson. Inzaghi sceglie un centrocampo a 5 dove però Milinkovic-Savic potrà svariare e quasi certamente sarà il collante tra centrocampo ed attacco. Non c’è De Vrij ed esordisce Caceres con la maglia della Lazio.

19.53: Uno schieramento particolare quello di Gattuso che vista l’assenza di Rodriguez impiegherà nel ruolo di terzino sinistro Borini mentre davanti tridente offensivo composto da Suso, Kalinic e Bonaventura. Cutrone partirà dalla panchina.

19.51: Di seguito le formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Borini; Kessie, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Caceres, Luiz Felipe, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile.

19.50: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Milan-Lazio, semifinale d’andata della Coppa Italia 2017-2018.

Foto: pagina facebook A. C. Milan