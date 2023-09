Probabili formazioni Milan-Lazio: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

La Serie A è pronta a tornare in scena con il settimo turno e, con lei, tra le tante formazioni vedremo impegnati il Milan di Stefano Pioli e la Lazio di Maurizio Sarri. Rossoneri e nerazzurri, quest’oggi sabato 30 settembre, si affronteranno a partire dalle 18.00 all’interno di San Siro e si prospetta una gara avvincente. I Diavoli vengono da due vittorie consecutive contro Verona e Cagliari dopo le cinque scoppole del derby; i biancocelesti invece, da una vittoria contro il Torino.

Ora diamo un’occhiata invece, alle probabili formazioni del match e iniziamo dal Milan di Pioli. In porta si tratta di un 60%-40% e dovrebbe ritornare a pieno regime Maignan. Il quartetto difensivo sarà invece composta da Calabria (in vantaggio nel ballottaggio con Florenzi), Thiaw, Tomori e Theo Hernandez pronto a spingere sulla fascia. Loftus-Cheek è certo di un posto dal primo Adli dovrebbe essere quasi sicuramente riconfermato ma Musah dovrebbe subentrare, a centrocampo ci sarà anche Reijnders. In avanti il trio intoccabile: Pulisic, Giroud, Leao.

Passiamo alla Lazio e alle possibili scelte di Sarri. Provedel è una sicurezza tra i pali e scenderà in campo anche a San Siro. Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj andranno a comporre il quartetto difensivo invece. A centrocampo troveremo Kamada (occhio al possibile inserimento di Rovella), Vecino e Luis Alberto. In attacco infine, il mister toscano, si affiderà al tridente Felipe Anderson-Zaccagni con al centro capitan Immobile. Adesso è il momento di attendere: qualche ora e sarà Milan-Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LAZIO

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

CALENDARIO MILAN-LAZIO OGGI (30 SETTEMBRE)

Sabato 30 settembre

Ore 18.00 – Milan-Lazio – 7° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA MILAN-LAZIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Milan-Lazio:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

CHI E’ L’ARBITRO DI MILAN-LAZIO

MASSA

VECCHI – PERROTTI

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABBATTISTA

