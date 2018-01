LIVE Biathlon, Sprint femminile Anterselva 2018 in DIRETTA: Tiril Eckhoff vince a sorpresa! Wierer chiude settima, Gontier parte bene ma crolla al secondo poligono

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di biathlon. Il circuito sbarca in Italia ed è pronto a regalarci un grande spettacolo: si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni per assistere a uno show di altissimo livello. I tifosi nostrani sperano in una grande prestazione da parte di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi che si presentano all’appuntamento in grandissima forma, pronte per affrontare le grandi big come Dahlmeier, Makarainen, Vitkova. Ci sarà sicuramente da divertirsi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della sprint femminile di Anterselva, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.15. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 15.32 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle prossime DIRETTE LIVE da Anterselva! Grazie e buon proseguimento di giornata! 15.30 Si chiude qui la prima gara del lungo fine settimana di Anterselva. Quattro italiane nelle prime 30, con il successo a sorpresa di Eckhoff 15.29 La 7,5 sprint di oggi va alla norvegese Eckhoff, poi Dahlmeier, Vitkova e Domracheva. Quinta BEscond, sesta Yurlova davanti a Wierer, poi Gasparin. Gontier chiude 19esima a 1:15 poi Sanfilippo 25esima, Runggaldier29esima, Vittozzi 40esima, 15.28 Attendiamo l’arrivo di Gontier al traguardo.. La classifica è ormai blindata in vetta 15.26 Gontier ancora 18esima ai 6,4km con 1:07 da Eckhoff 15.24 Gontier è 18esima ai 6,1km. Prova a rimontare qualche posizione! 15.22 Gontier riparte 21esima a 57.6 secondi da Eckhoff, un piazzamento nelle 15, tuttavia, è ancora possibile! 15.21 Errore al terzo! Errore anche al quinto! Che peccato! 15.20 Gontier arriva al poligono! Vediamo come sarà nella seconda serie di spari! 15.18 L’atleta nata ad Aosta si avvicina al secondo, decisivo, poligono 15.17 Ai 3,9km Gontier è ancora quarta!!! 5,9 secondi da Domracheva, ma il secondo posto è li vicino!! Provaci Nicole!!! 15.16 GONTIER QUARTA AI 3,6KM! Rimonta e si trova a 3 secondi dalla prima posizione!!! 15.15 A questo punto attendiamo Gontier ai 3,6km per capire come è ripartita dopo la prima serie di spari 15.14 Appena 5,8 i secondi di ritardo per Gontier dalla vetta! L’Italia ha ancora una cartuccia da sparare! 15.13 Wierer chiude settima a 40 secondi, mentre Vittozzi è 24esima al traguardo. Nicole Gontier al primo poligono non sbaglia ed è quarta! 15.12 Arriva Eckhoff e straccia tutte le rivali! 12 secondi rifilati a Dahlmeier!!! Grande prova della norvegese!! 15.11 Stanno per arrivare le big! Eckhoff spinge ancora e non intende mollare la presa. Sanfilippo chiude ventesima, Runggaldier è ventiquattresima 15.10 Ai 6,4km Eckhoff allunga ancora su Dahlmeier e porta il suo vantaggio a 11,1 secondi! Che prova per la norvegese” Terza Vitkova a 15.6. Wierer è ottava ma perde molto. Ora è a 32.6 secondi 15.09 Ai 6,1km mantiene la vetta Eckhoff con 7.2 secondi su Dahlmeier, poi Vitkova, Bescond e Domracheva. Wierer scivola in ottava posizione a 27.3 15.07 Dopo il secondo poligono comanda Eckhoff con 3,9 su Vitkova, poi Dahlmeier, VBescond e Hildebrand. Settima Wierer 15.06 Wierer ha dato il tutto per tutto nella seconda serie ma ha commesso un errore che la manda al 7mo posto con 19,3 secondi 15.05 Eckhoff fa 10/10 e riparte dal secondo poligono con 3,9 su Vitkova! Errore per Wierer nel secondo poligono! Noooooooo! 15.04 Sanfilippo riparte trentunesima dal secondo poligono. Vittozzi sbaglia ancora in piedi e chiude con tre errori complessivi.. Non bene! 15.02 Wierer si avvicina al poligono! 15.01 Ai 3,9km perde ancora Wierer che si trova terza con 3,9 secondi da Domracheva. Quinta Eckhoff 15.00 Ai 3,6km Wierer è seconda con 1,7 di distacco da Domracheva. Terza Fialkova, quinta Vitkova, settima Eckhoff 14.59 Strepitoso avvio di Wierer che stacca Fialkova di 3.9 secondi, poi Domracheva a 5.5 e Hildebrand a 7.0 14.57 Arriva la norvegese Eckhoff al primo poligono dopo un ottimo avvio. Fa 5/5 e riparte in nona posizina a 5.5 secondi. Wierer perfetta a sua volta! Miglior tempo!!! 14.55 Sanfilippo al primo poligono commette un errore. Vittozzi a terra sbaglia al quarto sparo e anche il quinto. Gara rovinata 14.53 Wierer è dodiceima agli 1,1km con 5.4 secondi da Braisaz che deteneva il miglior tempo, prima di sbagliare ai poligoni 14.52 Dopo il secondo poligono prova perfetta per la tedesca Hilbebrand che è quarta a 10 secondi dalla vetta! 14.51 Herrmann chiude a 44 secondi da Dahlmeier all’arrivo, mentre Yurlova è quarta. Vittozzi è a 8,3 dalla vetta agli 1,1km 14.50 Al traguardo Bescond si mette in terza posizione a 14 secondi da Dahlmeier, mentre Fialkova è quinta a 51 14.48 Ai 6.1km Kuzmina è decima a 56.5 secondi con ben 3 errori 14.46 Runggaldier all’arrivo è settima a 1:22 da Dahlmeier! Ricordiamo che la nostra atleta era ferma da un mese! 14.45 All’arrivo Dahlmeier brucia tutte e chiude in 21:17 con 8,6 secondi su Vitkova e un minuto su tutte le altre! Sarà dura battere la tedesca oggi, che ha chiuso senza errori 14.44 Runggaldier è nona ai 6,1km! Ottima prova della nostra portacolori. Se saprà confermarsi a questi livelli a PyeongChang il podio non è affatto un sogno nella staffetta! 14.43 Ancora in attesa della partenza delle nostre.. hanno scelto un pettorale alto per cercare una pista più veloce. Kuzmina sbaglia due volte al secondo poligono! 14.41 Dorin habert supera Makarainen al traguardo. Herrmann non sbaglia e vola verso la conclusione. Ottima Runggaldier che in ottica staffetta fa davvero ben sperare! 14.40 Vitkova non sbaglia al secondo poligono, Makarainen chiude al primo posto la sua gara 14.39 Un errore per Kuzmina che si trova al settimo posto con 9,1 secondi dalla prima posizione dopo il primo poligono 14.38 Tra poco sarà la volta di Kuzmina, mentre Wierer deve ancora partire 14.36 Sbaglia Herrmann, non Fialkova che comanda al primo poligono con 3,6 secondi su Vitkova e Dahlmeier. Herrmann è 13esima 14.35 Arriva al primo poligono la francese Bescond, lenta ma precisa. Riparte ed è terza a 1 secondo da Vitkova e Dahlmeier. Dorin Habert al secondo non sbaglia ed è prima con 28 secondi su Hauser 14.34 Dopo il primo poligono Yurlova si piazza a 1,1 secondi dalle due di testa. Runggaldier è ancora nona a 20 secondi esatti 14.33 Dahlmeier impeccabile al primo poligono, si mette a pari merito con Vitkova! Terza Frolina a 7.9 14.32 Al secondo poligono disastro di Mun che sbaglia tre volte e getta alle ortiche la sua gara. Agli 1,1km transita la nostra Runggaldier e accusa 11 secondi. Al poligono non sbaglia ed è sesta! 14.31 Per ora al poligono regnano gli errori. 5 sole atlete non hanno sbagliato sulle 16 transitate 14.30 Al momento dopo il primo poligono comanda Mun ,poi Poltoranina, Dorin Habert, Alimbekava, Hauser, Davidova 14.29 Agli 1,1km Laukkanen su Makarainen poi Davidova, Gasparin e Dahlmeier 14.28 Dorin Habert impeccabile è seconda a 6.1 secondi. Ai 3,9km è ancora Mun al comando 14.27 Fenne a sua volta commette 2 errori. Solo Mun non ha commesso sbagli su 9 atlete! Incredibile! 14.26 Un errore anche per Laukkanen, mentre parte Dahlmeier. Makarainen esce dal primo poligono in terza posizione a 34.7 secondi da Mun 14.25 Arriva Davidova al poligono. Errore al terzo colpo, riparte in seconda posizione a 24 sec. Makarainen sbaglia il secondo colpo ed il terzo! Inizio davvero negativo al poligono! 14.24 Non sbaglia la coreana Mun ed esce dal poligono in 7:34.9 con 44 secondi su Gasparin e 47 su Hammerschmidt 14.23 Doppio errore anche per Gasparin, inizio davvero in salita per le atlete. Agli 1,1km Fenne si inserisce in quinta piazza 14.22 Hammerschmidt arriva al primo poligono.. la tedesca sbaglia il primo colpo a terra, sbaglia anche il quarto e deve completare due giri di penalità 14.21 Arriva Laukkanen e scalza la connazionale per 1,5 secondi 14.20 Subito Makarainen in vetta agli 1,1km davanti a Davidova a 1,1 secondi e Gasparin a 1,4 14.19 Continuano le partenze, tra qualche minuto inizieranno le candidate alla vittoria 14.18 Al primo rilevamento degli 1,1km comanda Gasparin con 5,4 secondi su Hammerschmidt e 6 sulla koreana Mun 14.17 Stanno partendo le atlete, tra pochi secondi sarà la volta proprio della leader della classifica della coppa del mondo, la finlandese Makarainen 14.16 Le big partiranno più avanti, ma Makarainen sarà subito al via con il numero 7 14.15 La prima a partire è stata la tedesca Hammerschmidt, poi tocca alla svizzera Gasparin 14.15 PARTE LA 7,5KM SPRINT DI ANTERSELVA! 14.14 Condizioni attuali: 0° di temperatura e vento fermo. Niente di meglio per vedere un grande spettacolo! 14.12 Ottima anche la cornice di pubblico nel meraviglioso impianto altoatesino. Tutto pronto per il via di questo lungo fine settimana 14.10 Cinque minuti al via, le atlete si preparano per la partenza! 14.07 Ad Anterselva condizioni ideali: sole, visibilità perfetta e temperatura accettabile. tutto è apparecchiato per un grande spettacolo! 14.05 Due delle grandi favorite, la ceca Veronika Vitkova e la tedesca Laura Dahlmeier, partiranno una dietro l’altra con il numero 21 e 22 14.03 Altre protagoniste di spicco con pettorali: Kaisa Makarainen 7, Hilde Fenne 10, Anastasiya Kuzmina 32, Justin Braisaz 38, Marte Olsbu 42 14.00 Saranno 5 le azzurre al via, eccole con i rispettivi numeri di pettorali: Nicole Gontier 101, Dorothea Wierer 72, Federico Sanfilippo 66, Lisa Vittozzi 68, Alexia Runggaldier 20 13.57 La gara partirà ufficialmente alle 14.15 e vedrà al via ben 106 atlete

13.55 Bentrovati alla DIRETTA LIVE della 7,5km sprint donne da Anterselva!