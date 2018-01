LIVE Biathlon, Mass start Ruhpolding 2018 in DIRETTA: l’Italia cerca nuova gloria con Wierer, Vittozzi e Hofer

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mass start di Ruhpolding, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di biathlon. Sulle nevi tedesche andrà in scena un appuntamento importantissimo a meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.

L’Italia si affiderà soprattutto a Dorothea Wierer (vincitrice dell’individuale) e a Lisa Vittozzi, ieri assolute protagoniste del secondo posto in staffetta. Tra gli uomini puntiamo tutto su Lukas Hofer che sta attraversando un eccezionale momento di forma. Fourcade e Boe si daranno nuovamente battaglia, tra le donne regna l’incertezza.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della mass start di Ruhpolding, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.15 con la prova maschile, alle 14.30 toccherà alle ragazze. Buon divertimento a tutti.













(foto Romeo Deganello)