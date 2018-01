LIVE Biathlon, Inseguimenti Oberhof 2018 in DIRETTA: sfida Fourcade-Norvegia, anche Hofer può lottare per il podio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove a inseguimento di Oberhof, gare valide per la Coppa del Mondo 2018 di biathlon. Appuntamento imperdibile sulle nevi tedesche, i grandi big si daranno battaglia per salire sul podio: spettacolo preannunciato e di grande interesse per tutti gli appassionati.

Anastasiya Kuzmina è la grande favorita della vigilia: la slovacca partirà con 35 secondi di vantaggio su Kaisa Makarainen e 40 su Veronica Vitkova, in piena lotta per il podio insieme a tante altre atlete. La rimonta sembra davvero difficile per Dorothea Wierer che però ci proverà fino in fondo, devono risalire la china Federica Sanfilippo e Lisa Vittozzi.

Tra gli uomini, invece, Martin Fourcade scatterà davanti a tutti ma se la dovrà vedere con Emil Svendsen e Johannes Boe che partiranno subito dietro di lui. L’Italia spera in Lukas Hofer che partirà sesto e può puntare al podio.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove a inseguimento di Oberhof, gare valide per la Coppa del Mondo 2018 di biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.15 con l’inseguimento femminile, poi alle 15.00 toccherà agli uomini. Buon divertimento a tutti.







14.50: mancano pochi minuti al via dell’inseguimento maschile, ricordiamo il distacco degli azzurri, Hofer partirà a 47 secondi da Fourcade, Dominik Windisch a 1.30, Bormolini a 2.01

12.51: appuntamento fissato alle ore 15 per l’inseguimento maschile con Lukas Hofer, Dominik Windisch e Thomas Bormolini

12.49 arrivano al traguardo le altre azzurre: Lisa Vittozzi è 36esima (18/20) a 3.25, fuori dalla zona punti Federica Sanfilippo a 4.46 dalla testa.

12.46 seconda una splendida DOROTHEA WIERER, con il 20/20 a 1 minuto e 04 da Kuzmina, sul podio anche l’ucraina Valy Semerenko a 1.10 dalla vincitrice.

12.46 taglia il traguardo la slovacca Kuzmina, doppietta sprint-inseguimento per lei ad Oberhof!

12.44: precisa Vittozzi nell’ultima serie, la sappadina è 34esima, Sanfilippo con altri due errori è 49esima

12.43: Kuzmina con un minuto su Wierer, terza Valy Semerenko a 11 secondi dall’azzurra, quarta la polacca Nowakowska a 18 secondi, che precede le tedesche Hildebrand e Dahlmeier

12.42 WIERER! seconda la azzurra con il 20/20 è PODIO!!!

12.40 non sbaglia Kuzmina nell’ultima serie, doppietta per la slovacca a Oberhof!

12.38 sbagliano sia Vittozzi (4/5) che Sanfilippo (3/5) nella terza serie: azzurre appena fuori dalla zona punti al momento

12.36 WIERER è TERZA! 56.5 secondi da Kuzmina che guida la classifica, seconda Hildebrand a 36.3 secondi, Wierer in compagnia di Domracheva, Dahlmeier e Vita Semerenko

12.35: sbagliano entrambe, ne approfittano le tedesche Dahlmeier e Hildebrand, ma anche DOROTHEA WIERER ancora con lo zero!

12.34: secondo errore di giornata per Kuzmina, ma ha un vantaggio ancora confortante. Vediamo cosa combinano al poligono Domracheva e Makarainen

12.31: non sbaglia Lisa Vittozzi nella seconda serie, un errore invece per Sanfilippo. La sappadina risale in 44esima posizione a 2.45, poco più indietro Sanfilippo 47esima a 2.57.

12.27: concede un errore la slovacca nella seconda serie a terra, insegue la tedesca Hildebrand a 44 secondi. poco più indietro Domracheva in compagnia di Makarainen. Precise anche Dahlmeier e Dorothea Wierer, ancora con lo 0. L’azzurra è sesta a 1.09 dalla testa

12.23: 0 per Wierer nella prima serie, l’azzurra risale in 12esima poszione a 1.26, errore invece per Sanfilippo e Vittozzi

12.20: precisa Kuzmina nella prima serie, mantiene la prima posizione. Sbagliano Makarainen e Vitkova, ora è la tedesca Hildebrand in seconda posizione a 56.8 secondi

12.15: partita la slovacca Kuzmina, prende il via la gara ad inseguimento

12.08: mancano pochi minuti al via, ricordiamo i distacchi delle azzurre: Wierer parte con un minuto e 26 da Kuzmina, Sanfilippo a 2.05, Vittozzi a 2.20.